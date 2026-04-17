Er war zuletzt 2023 beim DFB-Team! Bundesligastar macht sich nach Kontakt zu Julian Nagelsmann Hoffnung auf überraschende WM-Nominierung

Gegenüber der Bild bestätigte der zentrale Mittelfeldspieler, dass er kürzlich Kontakt zu Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte.

"Ich kenne Julian ja schon sehr lange – er war bereits mein Jugendtrainer in Hoffenheim. Auch als ich schwer am Knie verletzt war (Prömel verpasste wegen Kreuzbandriss fast die komplette vergangene Saison, d. Red.), hat er sich bei mir gemeldet. Vor den März-Nominierungen hat er sich dann erneut bei mir gemeldet", verriet Prömel.

Dabei habe er ihm zwar "mitgeteilt, dass ich nicht dabei bin Ende März, aber dennoch habe ich mich über den Austausch gefreut", so der 31-Jährige weiter, der betonte: "Ich weiß nun, dass er mich weiter auf dem Zettel hat." Zwar mache er sich "nicht die riesigen Hoffnungen für den Sommer, weil ich ja weiß, dass der Bundestrainer den März-Kader nicht mehr enorm umbauen wird. Aber wenn er mich doch noch braucht, in welcher Funktion auch immer, dann will ich zur Stelle sein. Im WM-Kader zu stehen, wäre ein riesiger Traum", sagte Prömel.