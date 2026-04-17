Grischa Prömel von der TSG Hoffenheim darf sich möglicherweise noch Hoffnungen auf eine überraschende WM-Nominierung machen.
Er war zuletzt 2023 beim DFB-Team! Bundesligastar macht sich nach Kontakt zu Julian Nagelsmann Hoffnung auf überraschende WM-Nominierung
Julian Nagelsmann kontaktierte Grischa Prömel vor DFB-Testspielen im März
Gegenüber der Bild bestätigte der zentrale Mittelfeldspieler, dass er kürzlich Kontakt zu Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte.
"Ich kenne Julian ja schon sehr lange – er war bereits mein Jugendtrainer in Hoffenheim. Auch als ich schwer am Knie verletzt war (Prömel verpasste wegen Kreuzbandriss fast die komplette vergangene Saison, d. Red.), hat er sich bei mir gemeldet. Vor den März-Nominierungen hat er sich dann erneut bei mir gemeldet", verriet Prömel.
Dabei habe er ihm zwar "mitgeteilt, dass ich nicht dabei bin Ende März, aber dennoch habe ich mich über den Austausch gefreut", so der 31-Jährige weiter, der betonte: "Ich weiß nun, dass er mich weiter auf dem Zettel hat." Zwar mache er sich "nicht die riesigen Hoffnungen für den Sommer, weil ich ja weiß, dass der Bundestrainer den März-Kader nicht mehr enorm umbauen wird. Aber wenn er mich doch noch braucht, in welcher Funktion auch immer, dann will ich zur Stelle sein. Im WM-Kader zu stehen, wäre ein riesiger Traum", sagte Prömel.
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Grischa Prömel war zuletzt 2023 beim DFB-Team
Zurück von seiner sehr langen Verletzungspause, empfahl sich Prömel in Hoffenheim zu Saisonbeginn zunächst mit guten Auftritten als Einwechselspieler. Seit Herbst ist er meist Stammkraft und hat dabei entscheidenden Anteil an der starken Saison der TSG, die aktuell auf Platz sechs steht. Zuletzt merkte der für die März-Länderspiele ebenfalls nicht nominierte Dortmunder Maximilian Beier bei der FAZ an, dass sein BVB-Teamkollege Waldemar Anton und Prömel "etwas untergehen und nicht die Anerkennung bekommen, die sie eigentlich verdienen."
Prömel war bisher erst ein einziges Mal bei der deutschen A-Nationalmannschaft, im November 2023 hatte Nagelsmann ihn bei seiner zweiten Länderspielperiode als DFB-Coach nachnominiert. Die beiden Testspiele gegen die Türkei (2:3) und Österreich (0:2) gingen damals bekanntlich gründlich in die Hose, Prömel kam allerdings jeweils nicht zum Einsatz.
Nicht nur, weil er in den vergangenen zweieinhalb Jahren keine Berücksichtigung mehr fand, wäre eine WM-Nominierung Prömels freilich überraschend. Nagelsmann hatte schließlich zudem betont, dass er an dem Aufgebot für die jüngsten Testspiele gegen die Schweiz (4:3) und Ghana (2:1) Ende März mit Blick Richtung Weltmeisterschaft im Sommer nicht mehr allzu viel verändern wolle.
Grischa Prömel spielte in der U19 unter Julian Nagelsmann
Dennoch dürfte Prömel nicht chancenlos sein. Mit Felix Nmecha hatte sich ein eigentlich für den deutschen WM-Kader gesetzter Mittelfeldspieler Ende März einen Außenbandriss im Knie zugezogen und fällt derzeit aus. Ob der Dortmunder rechtzeitig zum Turnier wieder fit wird, galt zuletzt als fraglich. Zudem hatte Nagelsmann mit Anton Stach von Leeds United im März einen Mittelfeldmann berufen, den Prömel im Aufgebot für die WM-Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada möglicherweise noch ersetzen könnte.
Dafür müsste der Hoffenheimer, der im Sommer wohl ablösefrei zum VfB Stuttgart wechseln wird, in der finalen Saisonphase weiterhin starke Leistungen zeigen. Ein Faustpfand könnte die gute Verbindung zu Nagelsmann sein, der ihn einst in Hoffenheims A-Jugend trainierte. 2014 wurden die Beiden gemeinsam deutscher U19-Meister.
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Darf Grischa Prömel noch mit zur WM? Seine Zahlen in dieser Saison
Spiele
30
Tore
8
Assists
2
Gelbe Karten
4