Markus Babbel, ehemaliger Abwehrspieler des FC Liverpool, kann den angekündigten Abschied von Reds-Superstar Mohamed Salah nachvollziehen. Der deutsche Ex-Nationalspieler ließ kein gutes Haar an den Leistungen, die der Ägypter in der laufenden Saison an der Anfield Road zeigt. Salah hatte vor einigen Wochen angekündigt, dass er Liverpool nach neun Jahren am Saisonende verlassen wird.
"Er war so schlecht": Abschied von Mohamed Salah kommt für Ex-Star des FC Liverpool nicht überraschend
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Salahs Ausbeute in dieser Saison mehr als halbiert
In der laufenden Saison kommt der 33-jährige Salah auf zwölf Tore und neun Assists für die kriselnden Reds - was im Vergleich zur Vorsaison, in der Liverpool den Titel in der Premier League holte, ein riesiger Rückschritt ist. Damals war der Flügelspieler noch an 57 Treffern direkt beteiligt gewesen.
Dass Salah nun beim englischen Meister nicht weitermacht, ist für Babbel der logische nächste Schritt - der auch dem Klub gefallen sollte.
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Markus Babbel über Mohamed Salah: "Die größte Enttäuschung"
"Ich denke, das war die richtige Entscheidung. Für ihn war es bislang eine harte Saison, in der er nicht das zeigt, was wir von ihm gewohnt sind", sagte Babbel EPL Index. "Er war immer der Spieler, der den Unterschied ausgemacht hat - aber das haben wir in dieser Saison nicht oft gesehen."
Babbel ergänzte mit Blick auf das angespannte Verhältnis zu Reds-Trainer Arne Slot, der vor Weihnachten Salah erstmals draußen ließ und damit einen öffentlichen Streit auslöste: "Ich bin mir nicht sicher, ob sein Verhältnis zu Slot immer das beste war, denn es sieht so aus, als ober nicht sonderlich glücklich über den Trainer wäre. Manchmal war ich aber auch überrascht, dass ihn Slot auf dem Platz gelassen hat, denn er war so schlecht. Jeder kann mal ein schlechtes Spiel habe, aber er hat nicht mal für die Mannschaft gearbeitet - und das war die größte Enttäuschung. Ich hätte ihn schon früher runtergenommen."
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Arne Slot setzt in der Champions League nicht auf Mohamed Salah
Bei welchem Klub es für Mohamed Salah ab dem Sommer weitergeht, ist noch nicht klar. "Wenn er viel Geld verdienen will, dann ergibt ein Wechsel nach Saudi-Arabien Sinn. Ich bin mir nicht sicher, ob sich viele Klubs aus Europa ihn leisten können", gab Babbel zu bedenken.
Liverpool bleibt als aktueller Fünfter in der Premier League weit hinter den Erwartung zurück. Das Spitzenduo Manchester City und Arsenal ist bereits 15 Punkte enteilt. In der Champions League gab es für die Reds ein Aus gegen Paris Saint-Germain im Viertelfinale, bei dem sie chancenlos waren. Salah saß beim 0:2 im Hinspiel 90 Minuten lang auf der Bank und wurde im Rückspiel, einer weiteren 0:2-Niederlage, nur eingewechselt.
Die Zahlen von Mohamed Salah in der Saison 25/26:
- Spiele: 38
- Einsatzminuten: 3001
- Tore: 12
- Assists: 9
Häufig gestellte Fragen
Salah ist zuhause auf dem rechten Flügel – klassisch als Rechtsaußen. Von dort zieht er mit seinem linken Fuß nach innen, sucht Tempo, Platz und dann den Abschluss. Manchmal wird er auch zentral eingesetzt, aber ehrlich: Seine Paraderolle bleibt ganz klar der rechte Flügel.
Am 15. Juni 1992, in Nagrig – ein kleines Dorf in der ägyptischen Provinz al-Gharbiyya. Mitten im Nildelta, nördlich von Kairo. Dort wuchs er auf, dort sind seine Wurzeln. Bis heute kehrt er regelmäßig zurück.
Seit seinem Wechsel zum FC Liverpool läuft er mit der 11 auf. Eine Zahl, die ihn inzwischen durch seine erfolgreichsten Jahre begleitet – im Verein genauso wie im Nationalteam.
Etwa 1,75 Meter. Offizielle Angaben variieren minimal, aber die meisten Quellen bestätigen diesen Wert. Kompakt, drahtig – genau die Mischung, die zu seinem Spielstil passt.
Rund 70 Kilogramm. Exakte Daten gibt es selten, aber sein muskulöser, trotzdem schlanker Körperbau spricht dafür. Man sieht: kaum ein überflüssiges Gramm.
Das bleibt sein Geheimnis. Vermutet wird irgendwo zwischen 40 und 42 EU – passend zu seiner Größe. Öffentlich hat er das nie preisgegeben.
Ganz klar der linke. Mit ihm kommen die Tore, die Distanzschüsse, die Dribblings nach innen. Aber: Mit rechts hat er schon etliche Assists geliefert – unterschätzen sollte man ihn da nicht.
Los ging es bei Ittihad Basyoun und Othmason Tanta – kleine Clubs in seiner Region. Der große Schritt folgte mit dem Wechsel zu Al-Mokawloon, wo er auch sein Profi-Debüt gab. Von dort nahm seine Karriere Fahrt auf.
Sein Hauptwohnsitz liegt in der Nähe von Liverpool – ein großzügiges Anwesen. Zusätzlich besitzt er Häuser in Ägypten, unter anderem in Kairo. Und immer wieder zieht es ihn zurück in sein Heimatdorf Nagrig.
Seine Garage ist vielfältig. Bentley Continental GT, Bentley Bentayga – klassischer Luxus. Aber auch ein Toyota Camry steht darin. Ein Zeichen, dass er Bodenhaftung behalten will.
Nein. Hinweise auf Deutschkenntnisse gibt es keine. In Interviews hört man ihn ausschließlich auf Englisch oder Arabisch.
Zwei Töchter: Makka, geboren 2014, und Kayan, geboren 2020. Ab und zu teilt er Fotos oder Auftritte mit ihnen – ansonsten hält er das Familienleben bewusst privat.
Salah ist seit vielen Jahren mit Magi Sadeq verheiratet, seiner Jugendliebe aus Nagrig. Sie kennt ihn seit der Schulzeit. Öffentlich zeigt sie sich selten, steht aber verlässlich an seiner Seite.
Sein Vermögen wird auf rund 85 Millionen Euro geschätzt. Allein rund 350.000 Pfund pro Woche kassiert er in Liverpool. Dazu kommen lukrative Sponsorenverträge mit Adidas, Pepsi, Vodafone oder Audi. Gerade im arabischen Raum ist er längst mehr als nur ein Fußballer – dort gilt er als echte Werbe-Ikone mit enormer Strahlkraft.
Einige. Zwei Meisterschaften mit Basel, Champions-League-Sieg mit Liverpool, dazu Premier League, FA Cup, League Cup und Klub-WM. Mit Ägypten stand er zweimal im Finale des Afrika-Cups, aber der Titel fehlt ihm dort noch.
Bisher gar nicht. 2022 war er nah dran, schaffte es aber nicht in die Top 3. Trotzdem gilt er seit Jahren als einer der konstantesten Weltstars.
Noch nie. Mehrfach nominiert, aber die Auszeichnung blieb aus. Viele sehen ihn dennoch als einen der prägendsten Spieler seiner Generation.
Ja, gleich mehrere. International nennt man ihn "The Egyptian King". In seiner Heimat hört man oft einfach "Mo Salah" oder auch "Das Geschenk Gottes". Allesamt Ausdrücke von Stolz und Respekt.