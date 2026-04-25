"Er war so schlecht": Abschied von Mohamed Salah kommt für Ex-Star des FC Liverpool nicht überraschend

"Ich denke, das war die richtige Entscheidung. Für ihn war es bislang eine harte Saison, in der er nicht das zeigt, was wir von ihm gewohnt sind", sagte Babbel EPL Index. "Er war immer der Spieler, der den Unterschied ausgemacht hat - aber das haben wir in dieser Saison nicht oft gesehen."

Babbel ergänzte mit Blick auf das angespannte Verhältnis zu Reds-Trainer Arne Slot, der vor Weihnachten Salah erstmals draußen ließ und damit einen öffentlichen Streit auslöste: "Ich bin mir nicht sicher, ob sein Verhältnis zu Slot immer das beste war, denn es sieht so aus, als ober nicht sonderlich glücklich über den Trainer wäre. Manchmal war ich aber auch überrascht, dass ihn Slot auf dem Platz gelassen hat, denn er war so schlecht. Jeder kann mal ein schlechtes Spiel habe, aber er hat nicht mal für die Mannschaft gearbeitet - und das war die größte Enttäuschung. Ich hätte ihn schon früher runtergenommen."