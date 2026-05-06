Er war Kompanys Wunschspieler: FC Bayern macht wohl ersten Sommer-Transfer klar

Besonders Trainer Vincent Kompany sei von Ndiayes Fähigkeiten komplett überzeugt und habe sich intern für eine Verpflichtung ausgesprochen. Kompany war schon im Winter die treibende Kraft hinter der Leihe des 18-Jährigen gewesen, der dem Belgier bei einem Testspiel des Rekordmeisters gegen die Grasshoppers Zürich aufgefallen war.

Bara hatte bereits 2025 zwei Monate lang bei der zweiten Mannschaft und der U19 mittrainiert, bei den Grasshoppers - ebenfalls durch die Aktienmehrheit von Bayern-Partner Los Angeles FC indirekt Teil der Red&Gold-Familie - aber die Sommervorbereitung absolviert.

Ein Testspiel gegen die Bayern wurde dann für ihn zum Glücksfall. Unter Kompany trainierte er ab Winter regelmäßig mit den Profis, wurde zwar immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen, kam dann aber Mitte April zu seinem Bundesligadebüt. Mittlerweile steht er bei vier Einsätzen, zwei davon sogar von Beginn an.