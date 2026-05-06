Bara Sapoko Ndiaye hat offenbar eine langfristige Zukunft beim FC Bayern. Wie die tz berichtet, werde der aktuell noch von der Partnerakademie Gambino Stars Africa ausgeliehene Mittelfeldspieler im Sommer fest verpflichtet und könnte sogar einen Platz in der kommenden Saison bei den Profis haben.
Er war Kompanys Wunschspieler: FC Bayern macht wohl ersten Sommer-Transfer klar
Besonders Trainer Vincent Kompany sei von Ndiayes Fähigkeiten komplett überzeugt und habe sich intern für eine Verpflichtung ausgesprochen. Kompany war schon im Winter die treibende Kraft hinter der Leihe des 18-Jährigen gewesen, der dem Belgier bei einem Testspiel des Rekordmeisters gegen die Grasshoppers Zürich aufgefallen war.
Bara hatte bereits 2025 zwei Monate lang bei der zweiten Mannschaft und der U19 mittrainiert, bei den Grasshoppers - ebenfalls durch die Aktienmehrheit von Bayern-Partner Los Angeles FC indirekt Teil der Red&Gold-Familie - aber die Sommervorbereitung absolviert.
Ein Testspiel gegen die Bayern wurde dann für ihn zum Glücksfall. Unter Kompany trainierte er ab Winter regelmäßig mit den Profis, wurde zwar immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen, kam dann aber Mitte April zu seinem Bundesligadebüt. Mittlerweile steht er bei vier Einsätzen, zwei davon sogar von Beginn an.
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Upamecano beim FC Bayern für Bara "wie ein älterer Bruder"
Sowohl Sportdirektor Christoph Freund, als auch Kompany sprechen in höchsten Tönen von dem Senegalesen. "Wir sehen Woche für Woche, wie er sich immer besser anpasst. Er ist schnell ein guter Teil der Mannschaft geworden", sagte Freund dem Vereinsmagazin 51. Kompany adelte Bara indes für sein hohes Tempo. Mit 36 km/h soll er einen Campus-Rekord beim FC Bayern ausgestellt haben. "Es läuft gut für ihn", befand der Cheftrainer daher.
Für Freund steht jedoch bei Bara auch dessen gelungene Integration abseits des Platzes im Vordergrund: "Er ist ein richtig guter Charakter und kommt auch in der Kabine gut an. Er ist sehr engagiert und fleißig. Ihm war es sofort wichtig, sich verständigen zu können. Dass er sich hier so schnell eingefügt hat, ist alles andere als selbstverständlich."
Dabei geholfen hat dem jungen Senegalesen aber sicherlich auch, dass viele Bayern-Spieler fließend französisch sprechen. Besonders Dayot Upamecano habe den Mittelfeldspieler unter seine Fittiche genommen. Mehrfach war der französische Nationalspieler schon mit Bara essen. Upamecano sei für ihn "wie ein älterer Bruder", sagt Bara. Und tatsächlich kommen zumindest die Mütter von Upamecano und Bara aus demselben Ort in Guinea Bissau.
Häufig gestellte Fragen
Vincent Jean Mpoy Kompany wurde am 10. April 1986 in Ukkel - einer an Brüssel angrenzenden belgischen Gemeinde geboren. Aus einer Hochhaussiedlung im berüchtigten Quartier Nord in Brüssel ging es für ihn raus in die große, weite Welt des europäischen Fußballs.
Und wie er das hat. Vincent Kompany galt einige Zeit lang, als einer der besten Innenverteidiger Europas. Er war nicht nur physisch stark, sondern auch intelligent und technisch versiert. Auch seine Führungsstärke wurde immer wieder hervorgehoben, sowohl im Verein als auch der belgischen Nationalmannschaft.
Der ehemalige Star-Innenverteidiger startete seine Karriere in der Jugend des RSC Anderlecht, wo er mit 17 Jahren sein Debüt bei den Profis gab. Über den Hamburger SV und die Bundesliga schaffte er den Sprung zu Manchester City. Hier blieb Kompany elf Jahre lang und gewann mit den Skyblues so ziemlich jeden Titel den es gibt. Zur Saison 2019/20 wechselte er zurück zu seinem Heimatverein Anderlecht, wo er als Spielertrainer fungierte.
Seine Trophäensammlung als Trainer ist noch nicht mit der als Spieler vergleichbar - der Belgier hat aber noch reichlich Zeit in seiner noch jungen Trainerkarriere. Mit Anderlecht schaffte er es zwar ins Pokalfinale, musste sich dort aber Genk geschlagen geben. Bei seiner zweiten Station, dem FC Burnley, lief es besser und Kompany konnte mit dem Club den 1. Platz in der EFL Championship und Aufstieg in die Premier League feiern. Zur Saison 2024/25 übernahm er das Zepter beim FC Bayern München und wurde Deutscher Meister. Im Sommer folgte noch der Gewinn des Supercups.
Der Verteidiger konnte in seiner Karriere noch nie die Champions League gewinnen - weder als Spieler noch als Trainer. Man City war erst einige Jahre nach seinem Weggang erfolgreich, mit dem FC Bayern möchte er diese Saison aber endlich den Henkelpott in den Händen halten.
Bei Anderlecht coachte Kompany seinen ehemaligen Mitspieler und französischen Nationalspielr Samir Nasri, so wie den jetzigen City-Profi Jeremy Doku. Ebenfalls nun in Manchester beheimatet ist sein ehemaliger Burnley-Keeper James Trafford. Die ganz großen Starts hat Kompany aber erst jetzt bei den Bayern unter seiner Fittiche. Harry Kane, Jamal Musiala, Manuel Neuer, Joshua Kimmich - die Liste könnte man noch weiter fortsetzen.
Genug Geld um sich keine Sorgen mehr machen zu müssen. In seiner langen Karriere gehörte er bei Manchester City als Kapitän zu den bestbezahltesten Spielern der Premier League. Und auch bei seinen Trainerstationen Burnley und jetzt in München verdient Kompany gutes Geld - sein Basisgehalt bei den Münchnern wird auf 7 Millionen pro Jahr geschätzt. Sein Vermögen wird von diversen Medien zwischen 45 und 55 Millionen Euro geschätzt.
Mit seiner Frau hat der Trainer des FCB drei Kinder. Das älteste davon ist seine Tochter Sienna, welche im Juni 2010 auf die Welt kam. Im Oktober 2013 und Oktober 2015 folgten seine beiden Söhne Kai und Caleb. Seine Kinder wachsen aber - so gut wie möglich - in einem von der Öffentlichkeit relativ geschützten Umfeld auf.
Der ehemalige Innenverteidiger ist seit Juni 2011 mit der Engländerin Carla Higgs verheiratet. Kompany lernte seine Frau kurz nach seinem Wechsel zu City in Manchester kennen. Carla ist ausgebildete Anwältin, jedoch nicht mehr als solche tätig. Generell gibt es wenig Infos zu seiner Frau, welche auch in den Sozialen Medien nicht wirklich aktiv ist.
Noch nie. Aber der Belgier hat gerade erst seine erste Trainer-Saison auf Weltklasseniveau hinter sich. Für die Spielzeit 2024/25 wird er ihn nicht bekommen, Kompany befindet sich nicht unter den fünf nominierten Trainern.
Ja, das hat er. Vor allem in seiner Zeit bei Manchester City sprachen seine Mannschaftskollegen immer wieder über "Vinnie", wenn Kompany gemeint wurde. Ein weiter Spitzname des Belgiers lautet "Obama" und spielt auf die Ähnlichkeit als Führungsfigur mit dem ehemaligen US-Präsidenten an.