Niclas Füllkrug muss seinen Traum von der Teilnahme an der WM 2026 offenbar begraben.
Er war Hoffnungsträger und Fan-Liebling! Julian Nagelsmann lässt großen WM-Traum wohl platzen - auch ein Double-Held verpasst den DFB-Kader offenbar
WM-Kader: Julian Nagelsmann sagt Niclas Füllkrug wohl ab
Wie Sky und Bild übereinstimmend berichten, wird der Stürmer von der AC Mailand im Aufgebot von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada fehlen.
Demnach habe Nagelsmann, der seinen Kader am Donnerstag bekanntgeben wird, Füllkrug seine Entscheidung bereits telefonisch mitgeteilt. Der 33-Jährige hatte trotz schwacher Saison bis zuletzt gehofft, doch noch auf den WM-Zug aufspringen zu können, da der Bundestrainer ursprünglich plante, in jedem Fall einen kopfballstarken Stürmer vom Typ Füllkrug mitzunehmen.
Allerdings lief es für den ehemaligen Bremer im Verein zuletzt derart schlecht, dass Nagelsmann ihn nun offenbar außen vor lässt. Nach einer tristen und verletzungsgeplagten ersten Saisonhälfte bei West Ham United ließ sich Füllkrug Anfang Januar an Milan verleihen. Bei den Italienern wollte er sich für die WM empfehlen, das Vorhaben ging allerdings krachend schief. Einen Stammplatz konnte sich Füllkrug nicht erarbeiten, in bisher 19 Serie-A-Einsätzen gelang ihm lediglich ein einziges Tor.
Füllkrug hatte als Spätberufener erst kurz vor der WM 2022 mit 29 Jahren im DFB-Team debütiert, war dann einer der wenigen Lichtblicke beim Vorrunden-Aus in Katar. Mit einer herausragenden Quote von zehn Toren in seinen ersten zwölf Länderspielen mauserte sich Füllkrug danach zu einem Hoffnungsträger im deutschen Sturmzentrum und war auch bei der Heim-EM 2024 ein absoluter Fan-Liebling, kam als Joker in fünf Turniereinsätzen auf zwei Treffer.
Seit der Europameisterschaft kamen für Füllkrug allerdings nur noch drei weitere Länderspiele hinzu, sein letztes Tor im DFB-Trikot erzielte er beim 5:0 gegen Ungarn in der Nations League im September 2024. In der WM-Qualifikation konnte Füllkrug verletzungsbedingt kein einziges Mal mitwirken, aufgrund der Formschwäche hatte Nagelsmann dann schon bei den Testspielen gegen die Schweiz (4:3) und Ghana (2:1) Ende März auf Füllkrug verzichtet.
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Nimmt Nagelsmann noch einen vierten Stürmer mit zur WM?
Ob Nagelsmann nun überhaupt noch einen Stürmer vom Typ Füllkrug zur WM mitnimmt, ist fraglich. Tim Kleindienst von Borussia Mönchengladbach wäre hier die erste und ähnlichste Alternative, der 30-Jährige hat die abgelaufene Bundesligasaison aber bekanntlich aufgrund einer langwierigen Knieverletzung beinahe gänzlich verpasst, kam lediglich auf zehn Einsatzminuten.
Mit Deniz Undav (VfB Stuttgart), Kai Havertz (FC Arsenal) und Nick Woltemade (Newcastle United) haben drei Optionen für das Angriffszentrum ihr WM-Ticket wohl in der Tasche. Als möglichen vierten Angreifer könnte Nagelsmann auf eine Überraschung setzen und Nicolo Tresoldi von Club Brügge erstmals berufen.
Derweil muss neben Füllkrug wohl ein weiterer prominenter Name mit WM-Traum einen Tiefschlag wegstecken. Wie Sport1 berichtet, hat sich Nagelsmann auch gegen eine Nominierung von Inter Mailands Innenverteidiger Yann Bisseck entschieden. Der 25-Jährige war seit seinem Länderspieldebüt im März 2025 zwar nicht mehr berufen worden, spielte sich aber mit einer starken Saison für Inter inklusive Double aus Meisterschaft und Pokal in den Fokus.
Nagelsmann lässt Bisseck aber offenbar außen vor und könnte stattdessen überraschend Matthias Ginter zurückholen. Der 32-Jährige, zuletzt im Juni 2023 beim DFB-Team, erlebt beim SC Freiburg seinen zweiten Frühling und könnte mit Malick Thiaw von Newcastle United um den Kaderplatz als Innenverteidiger Nummer 5 konkurrieren. Nagelsmann soll am Mittwoch nach Istanbul reisen, wo Ginter mit Freiburg das Europa-League-Finale gegen Aston Villa bestreitet.
Die ersten vier Planstellen im Abwehrzentrum dürften an Jonathan Tah (FC Bayern), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Antonio Rüdiger (Real Madrid) und Waldemar Anton (Borussia Dortmund) vergeben sein.
- AFP
Niclas Füllkrugs Bilanz im DFB-Team
Länderspiele
24
Tore
14
Länderspieldebüt
16. November 2022 (1:0 gegen Oman, Testspiel)
Turniere
WM 2022 (3 Spiele, 2 Tore), EM 2024 (5 Spiele, 2 Tore)
Bisher letztes Länderspiel
8. Juni 2025 (0:2 gegen Frankreich, Nations League)