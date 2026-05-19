Er war Hoffnungsträger und Fan-Liebling! Julian Nagelsmann lässt großen WM-Traum wohl platzen - auch ein Double-Held verpasst den DFB-Kader offenbar

Wie Sky und Bild übereinstimmend berichten, wird der Stürmer von der AC Mailand im Aufgebot von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada fehlen.

Demnach habe Nagelsmann, der seinen Kader am Donnerstag bekanntgeben wird, Füllkrug seine Entscheidung bereits telefonisch mitgeteilt. Der 33-Jährige hatte trotz schwacher Saison bis zuletzt gehofft, doch noch auf den WM-Zug aufspringen zu können, da der Bundestrainer ursprünglich plante, in jedem Fall einen kopfballstarken Stürmer vom Typ Füllkrug mitzunehmen.

Allerdings lief es für den ehemaligen Bremer im Verein zuletzt derart schlecht, dass Nagelsmann ihn nun offenbar außen vor lässt. Nach einer tristen und verletzungsgeplagten ersten Saisonhälfte bei West Ham United ließ sich Füllkrug Anfang Januar an Milan verleihen. Bei den Italienern wollte er sich für die WM empfehlen, das Vorhaben ging allerdings krachend schief. Einen Stammplatz konnte sich Füllkrug nicht erarbeiten, in bisher 19 Serie-A-Einsätzen gelang ihm lediglich ein einziges Tor.

Füllkrug hatte als Spätberufener erst kurz vor der WM 2022 mit 29 Jahren im DFB-Team debütiert, war dann einer der wenigen Lichtblicke beim Vorrunden-Aus in Katar. Mit einer herausragenden Quote von zehn Toren in seinen ersten zwölf Länderspielen mauserte sich Füllkrug danach zu einem Hoffnungsträger im deutschen Sturmzentrum und war auch bei der Heim-EM 2024 ein absoluter Fan-Liebling, kam als Joker in fünf Turniereinsätzen auf zwei Treffer.

Seit der Europameisterschaft kamen für Füllkrug allerdings nur noch drei weitere Länderspiele hinzu, sein letztes Tor im DFB-Trikot erzielte er beim 5:0 gegen Ungarn in der Nations League im September 2024. In der WM-Qualifikation konnte Füllkrug verletzungsbedingt kein einziges Mal mitwirken, aufgrund der Formschwäche hatte Nagelsmann dann schon bei den Testspielen gegen die Schweiz (4:3) und Ghana (2:1) Ende März auf Füllkrug verzichtet.