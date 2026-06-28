Maghnes Akliouche von der AS Monaco wird seine Karriere wohl bei Paris Saint-Germain fortsetzen. Der 24-Jährige soll bereits seine Zusage für einen Wechsel gegeben haben. Die aktuellen Meldungen zu Akliouche sind sich allerdings nicht ganz einig: Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano befindet sich PSG im Rennen um den begehrten Flügelstürmer mittlerweile in der Pole Position. Foot Mercato dagegen berichtet, dass Akliouche den Parisern bereits eine Wechselzusage gegeben hat.
Er war einst der Wunschspieler eines Bundesligisten! PSG entscheidet Transferpoker um begehrten Flügelstürmer wohl für sich
Das Werben von Cheftrainer Luis Enrique hat beim französischen Nationalspieler offenbar bleibenden Eindruck hinterlassen. Nach den Berichten waren es vor allem die persönlichen Gespräche mit dem spanischen Coach, die Akliouche von einem Transfer an die Seine überzeugt haben.
Der Offensivakteur der AS Monaco sieht seine sportliche Zukunft demnach beim amtierenden Meister der Ligue 1, obwohl bis zuletzt auch namhafte Vereine aus der englischen Premier League Interesse an einer Verpflichtung des Linksfußes signalisiert hatten.
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PSG muss wohl erst Lee verkaufen
Bevor der Transfer des Offensivtalents jedoch finalisiert werden kann, müssen die Verantwortlichen in Paris zunächst die Rahmenbedingungen schaffen. Priorität genießt in der französischen Hauptstadt aktuell der zeitnahe Verkauf von Kang-In Lee.
Der 25-jährige Südkoreaner steht vor einem Wechsel zu Atletico Madrid in die spanische LaLiga. Im Raum steht dabei eine Ablösesumme in Höhe von rund 30 Millionen Euro. Sobald diese Einnahmen generiert und der Abgang des Mittelfeldspielers unter Dach und Fach gebracht sind, soll der Transfer von Akliouche mit Nachdruck vorangetrieben werden.
Akliouche nur mit Kurzeinsatz für Frankreich
Für den Angreifer bedeutet der bevorstehende Wechsel den nächsten großen Karriereschritt, nachdem er sich in der vergangenen Spielzeit im Fürstentum endgültig ins Rampenlicht gespielt hat. In insgesamt 43 Pflichtspielen für die AS Monaco gelangen dem spielstarken Außenbahnspieler beachtliche 18 Scorerpunkte, aufgeteilt in sieben eigene Treffer und elf Torvorlagen.
Diese konstanten Leistungen ebneten ihm letztlich auch den Weg in das französische Starensemble für die laufende Weltmeisterschaft. Beim Turnier im Nationaltrikot muss sich Akliouche bisher allerdings mit einer untergeordneten Rolle begnügen und verbuchte lediglich einen kurzen Einsatz von der Auswechselbank aus.
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Leverkusen wollte Akliouche wohl 2025
Akliouche kam 2017 als 15-Jähriger nach Monaco und durchlief dort die Teams der Nachwuchsabteilung. 2022 debütierte er schließlich für die Profis.
Im Vorjahr galt er lange Zeit als Wunschspieler von Bayer Leverkusen. Auch Manchester City hatte sich angeblich für ihn interessiert.
Häufig gestellte Fragen
Paris Saint-Germain wurde am 12. August 1970 gegründet.
Paris Saint Germain gehört mehrheitlich der staatlichen Investitionsgesellschaft Qatar Sports Investments (QSI), einer Tochtergesellschaft des katarischen Staatsfonds. Der Hauptverantwortliche und Präsident ist Nasser Al-Khelaifi.
Das Stadion heißt "Parc des Princes".
Der "Parc des Princes" fasst rund 48.500 Zuschauer.
Paris Saint-Germain hat insgesamt 58 Titel gewonnen. Dazu zählen ein Champions-League-Sieg, 13 französische Meisterschaften sowie 16 Erfolge im französischen Pokal. Hinzu kommen neun Siege im französischen Ligapokal und 14 Titel im französischen Superpokal. Auf internationaler Ebene gewann PSG außerdem einmal den Europapokal der Pokalsieger, einmal den UEFA Super Cup, einmal den FIFA-Interkontinental-Pokal sowie einmal den UI-Cup. Ergänzt wird die Titelsammlung durch eine französische Zweitligameisterschaft.
Paris Saint-Germain wurde 13-mal französischer Meister.
Jean-Marc Pilorget absolvierte mit 435 Pflichtspielen die meisten Einsätze.
Kylian Mbappe ist mit 256 Toren der Rekordtorschütze von PSG.
Zu den bekanntesten zählen Kylian Mbappe, Neymar, Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic, Ronaldinho, David Beckham, Thiago Silva, Edinson Cavani und Angel Di Maria.
Bekannte Trainer waren Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel, Laurent Blanc, Unai Emery und Mauricio Pochettino.
Der Klub wird "Les Parisiens“ oder "Les Rouge et Bleu“ genannt, was so viel heißt wie "die Pariser" beziehungsweise "die Rot-Blauen".