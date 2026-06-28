Er war einst der Wunschspieler eines Bundesligisten! PSG entscheidet Transferpoker um begehrten Flügelstürmer wohl für sich

Das Werben von Cheftrainer Luis Enrique hat beim französischen Nationalspieler offenbar bleibenden Eindruck hinterlassen. Nach den Berichten waren es vor allem die persönlichen Gespräche mit dem spanischen Coach, die Akliouche von einem Transfer an die Seine überzeugt haben.

Der Offensivakteur der AS Monaco sieht seine sportliche Zukunft demnach beim amtierenden Meister der Ligue 1, obwohl bis zuletzt auch namhafte Vereine aus der englischen Premier League Interesse an einer Verpflichtung des Linksfußes signalisiert hatten.