Hansi Flick hat dem verletzten Superstar Lamine Yamal den Rücken gestärkt. Der Spanier werde bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada "stärker" sein als jetzt, sagte der Trainer des FC Barcelona: "Es war seine erste Muskelverletzung. Er ist sehr fokussiert und motiviert." Bei der WM erwartet Flick Yamal in Bestform.
"Er war auf einem unglaublichen Niveau": Hansi Flick gibt Einblicke nach Verletzungsschock für Lamine Yamal
Yamal hatte am Mittwoch beim 1:0 (1:0) gegen Celta Vigo eine Oberschenkelverletzung erlitten. Der Starspieler verwandelte noch einen Foulelfmeter, unmittelbar darauf musste er vom Platz. Für Barcelona wird er in dieser Saison nicht mehr auflaufen, seine WM-Teilnahme ist aber wohl nicht gefährdet.
Der 18 Jahre alte Yamal durchlaufe noch immer viele Lernprozesse, so Flick: "Er ist sehr jung, es geht um Erfahrung und darum, die Signale zu verstehen, die der Körper sendet."
Flick erwartet Yamal "stärker" als zuvor
Yamal hat in diese Saison für Barcelona in allen Wettbewerben 24 Tore erzielt und 18 aufgelegt. "Er war auf einem unglaublichen Niveau, er ist viel reifer als 18", sagte Flick: "Er ist clever, schlau und weiß, was er will. Natürlich beschäftigt ihn die Verletzung, aber sein Fokus liegt auf dem Genesungsprozess und darauf, immer fitter und besser zu werden."
Häufig gestellte Fragen
Der FC Barcelona wurde am 29. November 1899 gegründet.
Der FC Barcelona gehört seinen Mitgliedern. Der Klub ist ein eingetragener Verein und wird von den sogenannten "Socios" getragen. Der aktuelle Präsident ist Joan Laporta.
Das Stadion des FC Barcelona wird "Camp Nou" genannt.
Aktuell passen rund 45.000 Zuschauer ins "Camp Nou". Nach abgeschlossenen Renovierungsarbeiten wird es voraussichtlich rund 105.000 Zuschauer fassen können.
Der FC Barcelona hat insgesamt 108 Titel gewonnen. Darunter befinden sich vier Champions-League-Titel sowie ein Sieg im Europapokal der Landesmeister. Auf internationaler Ebene kommen außerdem fünf UEFA-Supercups, vier Europapokalsiege der Pokalsieger und drei Titel bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft hinzu.
Der FC Barcelona hat 28 Mal die spanische La Liga gewinnen können.
Lionel Messi ist mit 778 Pflichtspielen der Rekordspieler des FC Barcelona.
Der beste Torschütze in der Geschichte ist Lionel Messi mit 672 Pflichtspieltoren.
Berühmte Stars des FC Barcelona waren unter anderem: Lionel Messi, Johan Cruyff, Xavi, Andres Iniesta, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Rivaldo, Romario, Neymar, Diego Maradona, Zlatan Ibrahimovic, Carles Puyol, Gerard Pique, Ronald Koeman.
Der FC Barcelona hatte im Laufe seiner Geschichte einige legendäre Trainer, wie z.B.: Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Luis Enrique oder Pep Guardiola.
Der bekannteste Spitzname des FC Barcelona lautet "Barca". Außerdem wird der Klub oft - in Anlehnung an die blau-roten Vereinsfarben - "Blaugrana" genannt.