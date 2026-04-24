"Er war auf einem unglaublichen Niveau": Hansi Flick gibt Einblicke nach Verletzungsschock für Lamine Yamal

Yamal hatte am Mittwoch beim 1:0 (1:0) gegen Celta Vigo eine Oberschenkelverletzung erlitten. Der Starspieler verwandelte noch einen Foulelfmeter, unmittelbar darauf musste er vom Platz. Für Barcelona wird er in dieser Saison nicht mehr auflaufen, seine WM-Teilnahme ist aber wohl nicht gefährdet.

Der 18 Jahre alte Yamal durchlaufe noch immer viele Lernprozesse, so Flick: "Er ist sehr jung, es geht um Erfahrung und darum, die Signale zu verstehen, die der Körper sendet."