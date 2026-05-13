Der Anlauf war kurz – und der Druck war groß: Nur anderthalb Meter benötigte er zum Elfmeterpunkt, auf dem der Ball in der 101. Minute lag. Nach ein paar Trippelschritten auf der Stelle hämmerte er die Kugel links in den Winkel und feierte seinen Treffer mit einem Jubelsprung. Es war das 3:2 für die AS Roma, das Donyell Malen am Wochenende in Parma erzielte. Im Rennen um die Champions-League-Plätze in der Serie A zogen die Giallorossi dank des Sieges mit Milan gleich und können als Fünfter zwei Spieltage vor Saisonschluss weiterhin von der Königsklasse träumen. Dass das so ist, hat vor allem mit Donyell Malen zu tun, der erst im Winter von Aston Villa ausgeliehen wurde. "Mit Malen in der Hinrunde hätten wir noch einige Punkte mehr eingefahren", war sich Roma-Trainer Gian Piero Gasperini sicher.
Er wandelt auf den Spuren von Harry Kane! Ein ehemaliger BVB-Star ist die größte WM-Hoffnung seines Landes
Denn der Niederländer, der Borussia Dortmund erst im Januar 2025 verlassen hatte, dreht in Italien richtig auf: In Parma erzielte er einen Doppelpack und steht nun bei 13 Saisontreffern. In der Serie-A-Torschützenliste reicht das aktuell zum geteilten zweiten Platz, obwohl er erst am 21. Spieltag erstmals für die Roma auflief – und natürlich gleich traf. Und es gibt noch mehr erstaunliche Zahlen vom 27-Jährigen: Seit seinem Leihwechsel hat er genauso viele Tore erzielt wie Bayerns Harry Kane im selben Zeitraum und mehr als jeder andere Spieler in Europas Top-fünf-Ligen. Deshalb ist für die italienischen Medien inzwischen klar: Vergesst Kane, vergesst Michael Olise, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele oder Lamine Yamal: "Niemand in Europa ist besser als er", schrieb die Sportzeitung Corriere dello Sport – und ließ offen, ob sie sich nur auf die Anzahl der Tore bezog oder das als Gesamturteil verstanden wissen wollte.
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Roma will die Kaufoption für Donyell Malen ziehen
"Seine Tore, seine ständigen Sprints, seine harten Schüsse, die an Batistuta erinnern. Er hat den Elfmeter mit unmenschlicher Ruhe versenkt", nannte die Zeitung die Qualitäten, die Malen wieder einmal in Parma zeigte. "Er ist unglaublich motiviert und hat unser Niveau noch einmal angehoben", freute sich Roma-Trainer Gasperini. Deshalb soll laut Voetbal International auch schon klar sein, dass die Italiener mit Freude die Kaufoption ziehen, die sie mit Aston Villa vereinbart haben: 25 Millionen Euro fließen für den Klub-Topscorer nach England.
Damit erhält Villa genau den Betrag, der in Malen investiert wurde. Noch fünf Millionen Euro mehr, also 30 Millionen Euro, hatte der BVB einst im Sommer 2021 an die PSV Eindhoven überwiesen. Bei den Schwarz-Gelben hatte Malen gute und schlechte Phasen, stand am Ende bei 39 Toren und 20 Vorlagen in 132 Pflichtspielen – und wollte unbedingt weg. Den Traum von der Premier League erfüllte er sich mit dem Klub aus Birmingham, doch dort kam er in seinem ersten Jahr nicht über die Rolle des Ersatzspielers mit wenig Einsatzzeiten hinaus. Also ging es für ihn im Januar weiter nach Italien, um dort mehr Minuten mit Blick auf die WM zu sammeln.
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Trainer Gasperini macht mit Donyell Malen dasselbe wie mit Ademola Lookman
Bei der Roma traf Malen auf Coach Gasperini, der mit dem Niederländer genau das machte, was er zuvor auch schon bei Atalanta Bergamo mit Ademola Lookman erfolgreich probiert hatte: Er stellte einen Spieler, der lange Jahre vor allem auf dem Flügel eingesetzt worden war, trotz fehlender Körpergröße von weniger als 1,80 Metern konsequent als Mittelstürmer auf. Für den ehemaligen Leipziger Lookman war das der Boost in seiner Karriere, die ihn inzwischen zu Atletico Madrid geführt hat. Für Malen war es der Entwicklungssprung zum Torjäger, der zwar viel in der gegnerischen Hälfte auf anderen Positionen unterwegs, in den entscheidenden Momenten aber im Strafraum zur Stelle ist. Die beiden "echten" Neuner im Roma-Kader, Artem Dovbyk und Evan Ferguson, mussten zuschauen, wie Malen ihnen rasend schnell den Rang ablief.
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Donyell als WM-Hoffnungsträger der Niederlande
Malens außergewöhnliche Form ist auch für Ronald Koeman, den Nationaltrainer der Niederlande, eine hervorragende Nachricht. Denn Oranje hat ebenfalls mit Brian Brobbey und Wout Weghorst zwei Mittelstürmer, die Malen mit seinen Zahlen in der aktuellen Rückserie locker übertrumpft. Seit Ende Januar hat Brobbey für Sunderland ein Liga-Tor erzielt, Weghorst für Ajax Amsterdam zwei. Wer bei der WM für die Niederlande, die den Ausfall des verletzten kreativen Zehners Xavi Simons verkraften müssen, in der Angriffsmitte starten sollte, dürfte damit eigentlich klar sein. Denn am angeblich Besten Europas dürfte selbst ein eigenwilliger Coach wie Koeman kaum vorbeikommen. Im Zweifel wird Donyell Malen einfach noch ein paar Tore für die Roma nachlegen, um auch noch die letzten Zweifler zu überzeugen.
Die Zahlen von Donyell Malen in der Serie A:
Spiele: 16 Einsatzminuten: 1311 Tore: 13 Assists: 2