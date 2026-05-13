Er wandelt auf den Spuren von Harry Kane! Ein ehemaliger BVB-Star ist die größte WM-Hoffnung seines Landes

"Seine Tore, seine ständigen Sprints, seine harten Schüsse, die an Batistuta erinnern. Er hat den Elfmeter mit unmenschlicher Ruhe versenkt", nannte die Zeitung die Qualitäten, die Malen wieder einmal in Parma zeigte. "Er ist unglaublich motiviert und hat unser Niveau noch einmal angehoben", freute sich Roma-Trainer Gasperini. Deshalb soll laut Voetbal International auch schon klar sein, dass die Italiener mit Freude die Kaufoption ziehen, die sie mit Aston Villa vereinbart haben: 25 Millionen Euro fließen für den Klub-Topscorer nach England.

Damit erhält Villa genau den Betrag, der in Malen investiert wurde. Noch fünf Millionen Euro mehr, also 30 Millionen Euro, hatte der BVB einst im Sommer 2021 an die PSV Eindhoven überwiesen. Bei den Schwarz-Gelben hatte Malen gute und schlechte Phasen, stand am Ende bei 39 Toren und 20 Vorlagen in 132 Pflichtspielen – und wollte unbedingt weg. Den Traum von der Premier League erfüllte er sich mit dem Klub aus Birmingham, doch dort kam er in seinem ersten Jahr nicht über die Rolle des Ersatzspielers mit wenig Einsatzzeiten hinaus. Also ging es für ihn im Januar weiter nach Italien, um dort mehr Minuten mit Blick auf die WM zu sammeln.