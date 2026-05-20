Wie Sport1 berichtet, liebäugele Matthias Jaissle mit einer Rückkehr in eine Top-5-Liga in Europa und könne sich einen Wechsel vom saudi-arabischen Klub Al-Ahli zur Eintracht "sehr gut vorstellen". Auch Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche sei ein "großer Fan" von Jaissle und pflege einen regelmäßigen Austausch mit dem 38-Jährigen.
Er wäre sogar für einen massiven Gehaltsverzicht bereit! Eintracht Frankfurt arbeitet offenbar an Trainer-Coup
Krösche wollte Jaissle wohl schon zweimal zu Eintracht Frankfurt holen
Krösche und Jaissle kennen sich noch aus gemeinsamen Tagen im Kosmos von Red Bull. Krösche arbeitete lange für RB Leipzig, Jaissle war Trainer von RB Salzburg. Krösche soll bereits zweimal versucht haben, Jaissle zur Eintracht zu lotsen. Einmal im Sommer 2023 nach dem Abgang von Oliver Glasner und im Winter der nun beendeten Saison.
Weil ein Deal mit Al-Ahli und Jaissle nicht zustande kam, holte die Eintracht letztlich Albert Riera als Nachfolger für den entlassenen Dino Toppmöller. Doch die Anstellung des charakterlich offenbar schwierigen Spaniers geriet zum vollkommenen Rohrkrepierer. Riera überwarf sich mit wichtigen Teilen der Mannschaft und Medien und musste nach nur vier Siegen aus 14 Spielen schon wieder die Segel streichen.
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Eintracht Frankfurt erlebt Desaster mit Albert Riera - Krösche übernimmt Verantwortung
"Ich habe ihn in eine Situation gebracht, in der er kaum die Möglichkeit hatte, Erfolg zu haben", sagte Krösche auf der Pressekonferenz vor wenigen Tagen zum Saisonabschluss. Das Engagement des Spaniers sei "meine falsche Entscheidung. Meine Fehleinschätzung", sagte er und übernahm damit auch die Verantwortung für den verpassten Europapokal-Einzug.
Bei der Verpflichtung Rieras habe der erfahrene Manager entgegen seiner eigenen Überzeugungen gehandelt. "Das wichtigste Prinzip, das ich missachtet habe: Wenn du den Trainer während der Saison tauschen musst, hole keinen Trainer, der die Liga nicht kennt und die Erfahrung nicht hat." Warum das passierte? "Ich hatte das Gefühl und die Überzeugung. Ich handle immer aus Überzeugung. Sie war so stark, dass ich das Prinzip der Vorsicht missachtet habe."
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Eintracht Frankfurt: Jaissle verdient aktuell wohl 15 Millionen Euro
Nun sind die Vorzeichen jedoch aufgrund des Saisonendes vollkommen andere - zumal Jaissle die Bundesliga bereits kennt, wenn auch nur als Profi der TSG Hoffenheim. Dennoch erfülle er laut Sport1 ein entscheidendes Kriterium der EIntracht auf deren Trainer-Suche: Die SGE wolle unbedingt einen deutschsprachigen Trainer verpflichten, "der wieder Power-Fußball spielen lässt und das Publikum anzündet". Ein Profil, dass Jaissle durchaus erfülle.
Die Eintracht habe auch bereits bei Jaissle, der mit Al-Ahli zuletzt zum zweiten Mal die asiatische Champions League gewann und dort noch bis 2027 unter Vertrag steht, vorgefühlt. Jaissle sei seinerseits sogar bereit, bei seinem aktuell monströsen Gehalt in Höhe von 15 Millionen Euro deutliche Abstriche zu machen, wenn ein ambitionierter Bundesligist oder ein Premier-League-Klub anklopft.
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Adi Hütter zum zweiten Mal zu Eintracht Frankfurt?
Neben Jaissle gilt aktuell auch Ex-Trainer Adi Hütter als Top-Kandidat auf die vakante Trainerposition bei den Hessen. Auch Hütter erfüllt in weiten Teilen das gesuchte Profil. Krösche wolle, dass der neue Übungsleiter eine "klare Idee" habe," wie er Fußball spielen will". Die Eintracht müsse wieder eine "gewisse Intensität" in ihr Spiel bekommen, "eine Mischung zwischen Umschaltfußball und Ballbesitzfußball. Wir müssen beide Themen beherrschen, um regelmäßig um die internationalen Plätze kämpfen zu können."
Im Gegensatz zu Jaissle würde eine Hütter-Rückkehr zumindest mal keine Ablöse kosten. Seit seiner Demission bei der AS Monaco im Oktober des vergangenen Jahres ist der Österreicher vereinslos.
"Wir sind in Gesprächen. Wir wollen zeitnah eine Lösung finden", sagte Krösche kürzlich über den Zeitplan für die Trainersuche. Wie die Bild berichtet, ist das klare Ziel der Hessen, die Suche noch in der kommenden Woche abzuschließen.