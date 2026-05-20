Er wäre sogar für einen massiven Gehaltsverzicht bereit! Eintracht Frankfurt arbeitet offenbar an Trainer-Coup

Krösche und Jaissle kennen sich noch aus gemeinsamen Tagen im Kosmos von Red Bull. Krösche arbeitete lange für RB Leipzig, Jaissle war Trainer von RB Salzburg. Krösche soll bereits zweimal versucht haben, Jaissle zur Eintracht zu lotsen. Einmal im Sommer 2023 nach dem Abgang von Oliver Glasner und im Winter der nun beendeten Saison.

Weil ein Deal mit Al-Ahli und Jaissle nicht zustande kam, holte die Eintracht letztlich Albert Riera als Nachfolger für den entlassenen Dino Toppmöller. Doch die Anstellung des charakterlich offenbar schwierigen Spaniers geriet zum vollkommenen Rohrkrepierer. Riera überwarf sich mit wichtigen Teilen der Mannschaft und Medien und musste nach nur vier Siegen aus 14 Spielen schon wieder die Segel streichen.