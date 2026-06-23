Er wäre sofort ein Rekordtransfer! RB Leipzig hat offenbar DFB-Gegner bei der WM auf dem Zettel

Oulai besitzt beim türkischen Klub noch einen Vertrag bis 2030. Trabzonspor soll aktuell bis zu 50 Millionen Euro für die Dienste des Ivorers verlangen. Eine Summe, die für RB ein Rekordtransfer wäre. Einzig Xavi Simons kostete einst bei seinem Wechsel von PSG nach Leipzig exakt die gleiche Summe.

Oulai war erst im vergangenen Sommer für 5,5 Millionen Euro Ablöse aus Frankreich vom SC Bastia in die Türkei gewechselt und musste zu Beginn eine Sperre für die ersten vier Ligaspiele absitzen. In seinem letzten Spiel für Bastia hatte Oulai auf der Bank sitzend eine Rote Karte nach einer Auseinandersetzung kassiert und war für vier Partien vom französischen Verband gesperrt worden.

Anschließend etablierte sich Oulai als Stammspieler bei Trabzonspor - und als fleißiger Kartensammler. Gleich zwei Gelbsperren kassierte der 20-Jährige in seiner Debütsaison, machte aber immerhin 31 Pflichtspiele, in denen er zwei Tore erzielte und vier vorlegte.