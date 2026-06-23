Wie Sabah Spor berichtet, haben die Sachsen ein Auge auf Christ Inao Oulai von Trabzonspor geworfen. Der 20-Jährige spielt sich derzeit bei der WM mit der Elfenbeinküste in den Fokus und soll demnach auch das Interesse von Paris Saint-Germain, dem FC Barcelona und dem FC Chelsea geweckt haben.
Er wäre sofort ein Rekordtransfer! RB Leipzig hat offenbar DFB-Gegner bei der WM auf dem Zettel
Oulai startete mit Rotsperre - und war noch zweimal gelbgesperrt
Oulai besitzt beim türkischen Klub noch einen Vertrag bis 2030. Trabzonspor soll aktuell bis zu 50 Millionen Euro für die Dienste des Ivorers verlangen. Eine Summe, die für RB ein Rekordtransfer wäre. Einzig Xavi Simons kostete einst bei seinem Wechsel von PSG nach Leipzig exakt die gleiche Summe.
Oulai war erst im vergangenen Sommer für 5,5 Millionen Euro Ablöse aus Frankreich vom SC Bastia in die Türkei gewechselt und musste zu Beginn eine Sperre für die ersten vier Ligaspiele absitzen. In seinem letzten Spiel für Bastia hatte Oulai auf der Bank sitzend eine Rote Karte nach einer Auseinandersetzung kassiert und war für vier Partien vom französischen Verband gesperrt worden.
Anschließend etablierte sich Oulai als Stammspieler bei Trabzonspor - und als fleißiger Kartensammler. Gleich zwei Gelbsperren kassierte der 20-Jährige in seiner Debütsaison, machte aber immerhin 31 Pflichtspiele, in denen er zwei Tore erzielte und vier vorlegte.
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Oulai überzeugt bei der WM gegen Deutschland
Im November debütierte Oulai für die Nationalmannschaft, war auch beim Afrika-Cup gesetzt und zeigte bei der WM im zweiten Gruppenspiel gegen Deutschland eine überaus engagierte und couragierte Leistung. Beim Auftaktsieg gegen Ecuador war er erst nach 77 Minuten aufs Feld gekommen.
Durch den ablösefreien Abgang von Xaver Schlager besteht in Leipzig durchaus Handlungsbedarf im zentralen Mittelfeld. Diesbezüglich soll auch Sergi Altimira von Real Betis eine Rolle in den Leipziger Planungen spielen.
A Bola berichtete zuletzt, dass der Tabellendritte der vergangenen Bundesliga-Saison ein Angebot für den 24-Jährigen vorbereiten würde. Eine Offerte in Höhe von insgesamt 17 Millionen Euro von Sporting Lissabon für Altimira habe Real Betis zuletzt abgelehnt. Allerdings dürfte Altimira am Ende dennoch günstiger zu haben sein, als Oulai.