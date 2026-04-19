"Er wäre perfekt für Real Madrid": Ehemaliger Mitspieler entfacht interessantes Gedankenspiel um Harry Kane vom FC Bayern

"Er wäre der perfekte Ersatz für jeden Stürmer in jeder Mannschaft der Welt. Als ich bei Tottenham war, wurde viel über Real Madrid gesprochen, und ich sagte, er wäre perfekt, nicht nur für Madrid, sondern für jede Mannschaft. Er ist ein Spieler, der alles gut macht", sagte Llorente im Gespräch mit Hajper auf die Frage, ob Kane Robert Lewandowski beim FC Barcelona ersetzten könnte.

"Er ist ein echter Teamplayer und absoluter Profi. Das Einzige, was stört, ist sein Alter. Er hat nicht mehr viele Jahre vor sich. Klar, er hatte Verletzungen - bei Tottenham plagten ihn ständig Knöchelprobleme -, aber er steht immer noch auf dem Platz und trifft wie gewohnt. Das wird ihm nie abhanden kommen. Er könnte in jedem Team der Welt der Beste sein", fügte der Spanier hinzu.