LFC-Legende Steven Gerrard sieht in Bayern Münchens Michael Olise den idealen Nachfolger für Mohamed Salah, der den FC Liverpool am Saisonende verlassen wird.
"Er wäre einer": Bayern Münchens Michael Olise wird von Legende bei einem anderen Weltklub ins Gespräch gebracht
FC Liverpool soll 200 Millionen Euro für Michael Olise bezahlen wollen
"Wenn du einen Eins-zu-Eins-Ersatz für Salah holen willst, gibt es da draußen nur sehr wenige Optionen", betonte Gerrard bei talkSPORT und fügte an: "Olise wäre einer, würde ich sagen." Der ehemalige Kapitän der Reds ist sich aber darüber bewusst, dass der Offensivspieler kaum von Bayern loszueisen sein wird: "Ich glaube nicht, dass er verfügbar wäre", so Gerrard.
Olise steht in München noch langfristig bis 2029 unter Vertrag. Dass der FCB einen seiner wichtigsten Akteure im Sommer ziehen lassen würde, ist daher sehr unwahrscheinlich. "Diese Gerüchte bringen alle im Verein zum Schmunzeln", hatte Bayerns Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge jüngst der Asüber die Wechselspekulationen rund um Olise gesagt, der neben Liverpool auch mit Real Madrid und dem FC Barcelona in Verbindung gebracht wird. "Er hat noch drei Jahre Vertrag - mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Die Leute kommen wegen Spielern wie ihm ins Stadion", schob Rummenigge einem Olise-Abschied einen Riegel vor.
Medienberichten zufolge würde Liverpool sogar satte 200 Millionen Euro in die Hand nehmen wollen, um Olise an die Anfield Road zu locken. FCB-Sportvorstand Max Eberl betonte in der Sport Bild jedoch zuletzt, dass man an der Säbener Straße "keinen Gedanken" an einen möglichen Olise-Transfer verschwende.
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FC Liverpool sucht einen Nachfolger für Mohamed Salah
Der französische Nationalspieler, 2024 für 53 Millionen Euro Ablöse von Crystal Palace gekommen, ist bei Bayern längst nicht mehr wegzudenken. In der laufenden Saison war Olise bisher bereits an 44 Toren direkt beteiligt: 16-Mal netzte er selbst, 28 Treffer bereitete der 24-Jährige vor.
Umso interessanter ist Olise für andere Weltklubs wie Liverpool, zumal die Reds im Sommer eben Vereinsikone Salah ersetzen müssen. Der Ägypter hatte Ende März verkündet, den amtierenden englischen Meister trotz noch bis 2027 gültigen Vertrages am Saisonende vorzeitig zu verlassen.
Salah war seit 2017 ein absoluter Erfolgsgarant für Liverpool, bisher sind dem 33-Jährigen für die Reds in 436 Spielen 255 Tore gelungen. Wo er seine Karriere ab Sommer fortsetzt, ist noch offen - zuletzt wurde über ein Interesse von Al-Ittihad aus Saudi-Arabien berichtet.
"Liverpools Scoutingabteilung wird mehrere Optionen im Auge haben. Es muss ja nicht unbedingt ein Eins-zu-Eins-Ersatz sein", ist sich Gerrard sicher, dass die Engländer trotz der wohl aussichtslosen Bemühungen um Olise einen adäquaten Salah-Ersatz präsentieren werden.
Michael Olise: Seine Leistungsdaten für den FC Bayern München
Spiele
Tore
Assists
95
36
51
Häufig gestellte Fragen
Gegründet wurde der Liverpool Football Club im Jahr 1892.
Der Liverpool FC befindet sich im Besitz der US-amerikanischen Fenway Sports Group. Führende Figur der Eigentümergruppe ist der Unternehmer John W. Henry als Mehrheitseigner.
Die FSG übernahm den Traditionsklub im Jahr 2010 und hält darüber hinaus Beteiligungen an weiteren Sportteams, darunter die Boston Red Sox aus der Major League Baseball.
Das Stadion des Liverpool FC heißt Anfield und ist seit der Gründung die Heimspielstätte der Reds.
Das Anfield Stadium bietet Platz für 61.276 Zuschauer und verfügt ausschließlich über Sitzplätze.
Der Liverpool FC gehört mit 52 Titeln zu den erfolgreichsten Fußballklubs Englands und der Welt. International triumphierte der Verein sechsmal in der Champions League. Hinzu kommen vier UEFA-Supercups und eine FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.
Mit 20 englischen Meisterschaften teilt sich der Liverpool FC den Rekord als erfolgreichster Klub Englands mit Manchester United.
Ian Callaghan (1960-1978) ist mit 855 Pflichtspielen Rekordspieler beim FC Liverpool.
Ian Rush ist der Rekordtorschütze in der Geschichte der Reds und brachte es in seiner Karriere auf insgesamt 339 Pflichtspieltore für den Klub.
Im Trikot des FC Liverpool standen im Laufe der Jahre zahlreiche Weltstars wie Steven Gerrard, Ian Rush, Robbie Fowler, Luis Suarez, Fernando Torres, Virgil van Dijk und Mohamed Salah.
Die Geschichte des Liverpool FC ist von zahlreichen herausragenden Trainern geprägt. An der Spitze steht Bob Paisley als erfolgreichster Trainer der Vereinsgeschichte (u.a. 6x englische Meisterschaft und 3x Champions League), während auch Joe Fagan, Rafael Benitez und Jürgen Klopp den Klub nachhaltig prägten.
Aufgrund seiner roten Vereinsfarben ist der FC Liverpool unter dem Spitznamen "The Reds" bekannt und wird im Alltag oft schlicht "LFC" genannt.