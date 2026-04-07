"Er wäre einer": Bayern Münchens Michael Olise wird von Legende bei einem anderen Weltklub ins Gespräch gebracht

"Wenn du einen Eins-zu-Eins-Ersatz für Salah holen willst, gibt es da draußen nur sehr wenige Optionen", betonte Gerrard bei talkSPORT und fügte an: "Olise wäre einer, würde ich sagen." Der ehemalige Kapitän der Reds ist sich aber darüber bewusst, dass der Offensivspieler kaum von Bayern loszueisen sein wird: "Ich glaube nicht, dass er verfügbar wäre", so Gerrard.

Olise steht in München noch langfristig bis 2029 unter Vertrag. Dass der FCB einen seiner wichtigsten Akteure im Sommer ziehen lassen würde, ist daher sehr unwahrscheinlich. "Diese Gerüchte bringen alle im Verein zum Schmunzeln", hatte Bayerns Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge jüngst der Asüber die Wechselspekulationen rund um Olise gesagt, der neben Liverpool auch mit Real Madrid und dem FC Barcelona in Verbindung gebracht wird. "Er hat noch drei Jahre Vertrag - mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Die Leute kommen wegen Spielern wie ihm ins Stadion", schob Rummenigge einem Olise-Abschied einen Riegel vor.

Medienberichten zufolge würde Liverpool sogar satte 200 Millionen Euro in die Hand nehmen wollen, um Olise an die Anfield Road zu locken. FCB-Sportvorstand Max Eberl betonte in der Sport Bild jedoch zuletzt, dass man an der Säbener Straße "keinen Gedanken" an einen möglichen Olise-Transfer verschwende.