Der Stürmer des FC Barcelona hat von Ex-Mitspieler Douglas Costa den Rat erhalten, sich nach seinem Vertragsende bei den Katalanen sich Italiens Rekordmeister Juventus Turin anzuschließen.
"Er wäre eine Bereicherung": Ex-Mitspieler beim FC Bayern München hat besonderen Transfer-Ratschlag für Robert Lewandowski
"Robert trifft auf jede erdenkliche Weise. Er wäre eine Bereicherung für Juventus, und ich würde ihm raten, das schwarz-weiße Trikot zu tragen. Er trifft überall und wird das noch viele Jahre tun. Er wäre perfekt für die Bianconeri. Aber sie haben ja ohnehin schon einen großartigen Stürmer", sagte Costa im Gespräch mit der Tuttosport.
Der Brasilianer und Lewandowski spielten zwischen 2015 und 2017 und dann noch einmal zwischen 2020 und 2021 drei Spielzeiten lang zusammen für die Bayern und kennen sich daher bestens. Nach seiner Zeit in München zog Costa dann zu Juve weiter - und empfiehlt dem polnischen Angreifer nun auch diesen Schritt.
In der Saison 2017/18 wurde Costa leihweise von den Bayern an die Alte Dame abgegeben, ein Jahr später folgte er fixe Wechsel. Wettbewerbsübergreifend stand er 103-mal für die Turiner auf dem Platz (zehn Tore, 22 Assists) und wurde dreimal italienischer Meister.
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Juventus zeigt offenbar Interesse an einem Lewandowski-Transfer
Lewandowskis Arbeitspapier bei Barca ist noch bis Ende Juni 2026 datiert. Noch hat der 37-Jährige keine endgültige Entscheidung darüber getroffen, wie es danach weiter gehen soll, Juve wird aber zumindest Interesse an einer Verpflichtung nachgesagt.
Diesbezüglich soll es am Rande des Weltmeisterschafts-Qualifikationsspiels zwischen Polen und Albanien (2:1) sogar zu einem Treffen zwischen den Verantwortlichen der Alten Dame und Lewandowski gekommen sein.
Lewandowski, der 2022 vom FC Bayern nach Barcelona wechselte, ist im Angriffszentrum der Katalanen seit dieser Saison nicht mehr unangefochten die erste Wahl. Trotzdem bleibt er unter Trainer Hansi Flick ein bedeutender Bestandteil der Mannschaft. In der laufenden Spielzeit 2025/26 kommt er bislang auf 16 Treffer und drei Vorlagen in 37 Einsätzen.
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Braucht Juve einen Nachfolger für Dusan Vlahovic?
Juventus ist indes auf der Suche nach einem neuen Angreifer, um den abwanderungswilligen Dusan Vlahovic zu ersetzen. Der Vertrag des Serben, der aktuell schon seit Mitte Dezember mit einer Adduktorenverletzung ausfällt, läuft im Sommer in Turin aus, sodass er dann ablösefrei gehen könnte.
Allerdings war auch hier jüngst von einer Kehrtwende berichtet worden. Vlahovic soll zumindest in Gesprächen mit Juve stehen und über die Optionen einer Vertragsverlängerung verhandeln.
Robert Lewandowski: Seine Leistungsdaten 25/26
Spiele
Tore
Assists
Einsatzminuten
37
16
3
1.950
Häufig gestellte Fragen
Lewandowski ist Mittelstürmer – ein klassischer Neuner, technisch komplett, beidfüßig und im Strafraum seit Jahren eine der dominantesten Figuren des Weltfußballs.
Er wurde am 21. August 1988 in Warschau geboren.
Lewandowski trägt die Nummer 9 – seine ikonische RL9-Marke basiert genau auf dieser Zahl.
Je nach Quelle wird seine Größe mit 1,85 bis 1,86 Metern angegeben.
Sein Gewicht wird mit rund 81 Kilogramm angegeben.
Er trägt die Schuhgröße 44 – auch wenn Dani Olmo einmal über die 43 gescherzt hat.
Lewandowskis dominanter Fuß ist der rechte – auch wenn er längst als beidfüßig gefährlich gilt.
Er wurde im Nachwuchs u. a. beim FC Varsovia ausgebildet, bevor seine Profikarriere über Znicz Pruszkow und Lech Poznan Fahrt aufnahm.
Lewandowski besitzt Immobilien in Spanien – aufgrund seiner Zeit beim FC Barcelona – und weiterhin in Polen. Beide Standorte sind Teil seines dauerhaften Lebensmittelpunkts.
Er besitzt eine exklusive Sportwagen-Kollektion. Ein Modell in seinem Portfolio liegt im Wertbereich von rund 320.000 Dollar.
Ja. Acht Jahre in Dortmund und München hinterlassen Spuren. In anderen Wort: Er spricht Deutsch, auch wenn sein Akzent erkennbar bleibt.
Er hat zwei Töchter: Klara und Laura.
Er ist mit Anna Lewandowska verheiratet – sie ist Unternehmerin, Ernährungsexpertin und ehemalige Karateka.
Sein Vermögen wird je nach Schätzung zwischen 85 und über 100 Millionen Dollar verortet. Neben Fußballgehältern spielen Sponsoring und eigene Geschäftszweige eine große Rolle.
Er hat eine enorme Sammlung: darunter die Champions League 2019/20, den UEFA-Supercup, die Klub-Weltmeisterschaft, zahlreiche Meistertitel in Polen, Deutschland und Spanien sowie diverse Pokalsiege.
Kein einziges Mal. Die große Kontroverse 2020 – das Jahr seines Triples – bleibt ein zentraler Punkt seiner Karrieregeschichte.
Zweimal: 2020 und 2021 gewann er "The Best FIFA Men's Player".
Mehrere sogar und "Lewy" ist der gebräuchlichste. "The Body" stammt aus seiner Dortmunder Zeit. Und "Kleiner Biber" war ein sehr früher Spitzname aus seiner Jugend.