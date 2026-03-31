"Er wäre eine Bereicherung": Ex-Mitspieler beim FC Bayern München hat besonderen Transfer-Ratschlag für Robert Lewandowski

"Robert trifft auf jede erdenkliche Weise. Er wäre eine Bereicherung für Juventus, und ich würde ihm raten, das schwarz-weiße Trikot zu tragen. Er trifft überall und wird das noch viele Jahre tun. Er wäre perfekt für die Bianconeri. Aber sie haben ja ohnehin schon einen großartigen Stürmer", sagte Costa im Gespräch mit der Tuttosport.

Der Brasilianer und Lewandowski spielten zwischen 2015 und 2017 und dann noch einmal zwischen 2020 und 2021 drei Spielzeiten lang zusammen für die Bayern und kennen sich daher bestens. Nach seiner Zeit in München zog Costa dann zu Juve weiter - und empfiehlt dem polnischen Angreifer nun auch diesen Schritt.

In der Saison 2017/18 wurde Costa leihweise von den Bayern an die Alte Dame abgegeben, ein Jahr später folgte er fixe Wechsel. Wettbewerbsübergreifend stand er 103-mal für die Turiner auf dem Platz (zehn Tore, 22 Assists) und wurde dreimal italienischer Meister.