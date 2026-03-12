Er wäre ein Kandidat für eine Überraschung im deutschen WM-Kader gewesen: Bundesligastürmer will offenbar für ein anderes Land spielen

Sollte der Torjäger in den finalen Wochen der Saison noch mit starken Leistungen und weiteren Treffern auf sich aufmerksam machen, wäre es durchaus möglich gewesen, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann für seinen WM-Kader über eine überraschende Berufung von Ebnoutalib nachgedacht hätte. In seinem viel beachteten kicker-Interview Anfang März nannte Nagelsmann die Stürmerposition "zumindest auch eine Baustelle, die wir schließen müssen."

Mit dem formstarken Stuttgarter Deniz Undav drängt sich aktuell zwar eine Stammbesetzung im deutschen Sturm bei der WM auf und mit Nick Woltemade und Kai Havertz dürften zwei weitere Angreifer ihr Ticket zur Endrunde ziemlich sicher haben. Nagelsmann will aber auch noch einen wuchtigen und vor allem in der Luft starken Neuner mitnehmen, weshalb auch der weiterhin kriselnde Niclas Füllkrug (AC Mailand) gute Karten haben dürfte. Ebnoutalib hätte sich hier noch zu einer Alternative zur Füllkrug-Wahl entwickeln können.

Ebnoutalib ist in Frankfurt aufgewachsen, seine Mutter ist Deutsche. Sein Vater Faissal ist Marokkaner und kam 1990 nach Deutschland. 1997 wurde er eingebürgert und holte bei Olympia 2000 in Sydney im Taekwondo Silber für Deutschland.