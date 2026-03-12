Eintracht Frankfurts Mittelstürmer Younes Ebnoutalib hat sich wohl vorerst dafür entschieden, für Marokkos Nationalmannschaft zu spielen. Das geht aus einem Bericht der Bild hervor.
Er wäre ein Kandidat für eine Überraschung im deutschen WM-Kader gewesen: Bundesligastürmer will offenbar für ein anderes Land spielen
Marokko will Younes Ebnoutalib wohl erstmals nominieren
Demnach soll Ebnoutalib für die anstehenden Länderspiele Ende März erstmals in den Kader des Vize-Afrikameisters berufen werden. Die Marokkaner testen mit Ecuador (27. März) und Paraguay (31. März) gegen zwei andere WM-Teilnehmer.
Ebenso wie Ebnoutalib wird laut Bild derweil auch dessen Frankfurter Vereinskollege Ayoube Amaimouni-Echghouyab Premiere im Aufgebot von Marokkos A-Nationalmannschaft feiern. Der 21-jährige Offensivspieler war zu Jahresbeginn aus der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim zur Eintracht gewechselt und hatte bereits einige überzeugende Auftritte für die SGE inklusive zweier Tore.
- Getty Images Sport
Younes Ebnoutalib: In gut einem Jahr aus der Regionalliga zum Nationalspieler?
Ebnoutalib hatte einst eine Einladung zu Marokkos U15-Nationalmannschaft angenommen, absolvierte aber kein Spiel und wurde von den Nordafrikanern seither für keine weitere Auswahl mehr nominiert. Dass nun schneller als gedacht bereits das A-Nationalteam Thema wird, liegt an der rasanten Entwicklung, die der 22-Jährige zuletzt hingelegt hat.
Anfang 2025 war er vom damaligen Regionalligisten FC Gießen in die 2. Bundesliga zur SV Elversberg gewechselt, musste sich bei den Saarländern aber zunächst hinter Fisnik Asllani anstellen. Der Kosovare war seinerzeit noch an Elversberg verliehen, mittlerweile ist er Stammspieler bei der TSG Hoffenheim. In der laufenden Saison trat Ebnoutalib bei der SVE dann nahtlos ins Asllanis Fußstapfen, erzielte in der Zweitliga-Hinrunde zwölf Tore.
Es folgte Anfang Januar der ganz besondere Wechsel zur Eintracht in seine Geburtsstadt Frankfurt, das Bundesliga-Debüt verlief traumhaft. Anfang Januar erzielte er beim 3:3 vor heimischer Kulisse gegen Borussia Dortmund gleich mal ein sehenswertes Tor, einige Tage später zog er sich in Stuttgart dann jedoch einen Innenbandanriss im Knie zu und fällt seither aus. Das Comeback nähert sich nun, seit vergangener Woche ist Ebnoutalib bei der SGE zurück im Mannschaftstraining.
Younes Ebnoutalib hätte Potenzial für eine Überraschung im deutschen WM-Kader gehabt
Sollte der Torjäger in den finalen Wochen der Saison noch mit starken Leistungen und weiteren Treffern auf sich aufmerksam machen, wäre es durchaus möglich gewesen, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann für seinen WM-Kader über eine überraschende Berufung von Ebnoutalib nachgedacht hätte. In seinem viel beachteten kicker-Interview Anfang März nannte Nagelsmann die Stürmerposition "zumindest auch eine Baustelle, die wir schließen müssen."
Mit dem formstarken Stuttgarter Deniz Undav drängt sich aktuell zwar eine Stammbesetzung im deutschen Sturm bei der WM auf und mit Nick Woltemade und Kai Havertz dürften zwei weitere Angreifer ihr Ticket zur Endrunde ziemlich sicher haben. Nagelsmann will aber auch noch einen wuchtigen und vor allem in der Luft starken Neuner mitnehmen, weshalb auch der weiterhin kriselnde Niclas Füllkrug (AC Mailand) gute Karten haben dürfte. Ebnoutalib hätte sich hier noch zu einer Alternative zur Füllkrug-Wahl entwickeln können.
Ebnoutalib ist in Frankfurt aufgewachsen, seine Mutter ist Deutsche. Sein Vater Faissal ist Marokkaner und kam 1990 nach Deutschland. 1997 wurde er eingebürgert und holte bei Olympia 2000 in Sydney im Taekwondo Silber für Deutschland.
- Getty Images Sport
Younes Ebnoutalib hat bei Marokko zwei erfahrene Konkurrenten
Für Nagelsmann ist die Option Ebnoutalib nun vorerst vom Tisch. Ob er für Marokko schon bei der WM im Sommer wichtig werden kann, werden die kommenden Monate zeigen. Die Situation beim Geheimfavoriten und WM-Vierten von 2022 sortiert sich derzeit etwas neu, da man sich kürzlich von Erfolgstrainer Walid Regragui getrennt hatte. Der vorherige U20-Nationalcoach Mohamed Ouahbi hat rund drei Monate vor Turnierstart übernommen und soll die Marokkaner in den USA, Mexiko und Kanada zu einer erfolgreichen Endrunde führen.
Im Sturmzentrum sind Ebnoutalibs Hauptkonkurrenten zwei arrivierte Nationalspieler mit viel Erfahrung: Youssef En-Nesyri, der jüngst von Fenerbahce zu Al-Ittihad nach Saudi-Arabien wechselte, und Ayoub El Kaabi von Olympiakos Piräus. Mit Hamza Igamane (OSC Lille) ist ein weiterer potenzieller Kontrahent für die WM sehr fraglich, nachdem er sich im dramatisch verlorenen Afrika-Cup-Finale gegen Senegal (0:1 n.V.) Mitte Januar eine schwere Kreuzbandverletzung zugezogen hat.
Die WM beginnt für Marokko mit einem Hammerauftakt gegen Rekordweltmeister Brasilien. Angesichts der weiteren Gruppengegner Schottland und Haiti ist der Einzug in die K.o.-Phase das Minimalziel von PSG-Star Achraf Hakimi und Co.
Marokkos Gruppenspiele bei der WM 2026
- 14. Juni (0 Uhr): Marokko vs. Brasilien
- 20. Juni (0 Uhr): Marokko vs. Schottland
- 25. Juni (0 Uhr): Marokko vs. Haiti