Er wäre ablösefrei zu haben! BVB hat im Rennen um einen Premier-League-Star angeblich keine Chance

Das Interesse der Schwarzgelben an den Diensten des Verteidigers ist nicht neu. Bereits Mitte März hatten Sky und Bild übereinstimmend berichtet, dass die Dortmunder den Abwehrspieler "intensiv beobachtet" hätten. Senesi hatte dem AFC Bournemouth da schon mitgeteilt, seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern und zu einem Topklub wechseln zu wollen.

Beim BVB herrscht im kommenden Transfersommer dringender Handlungsbedarf in der Defensivzentrale. Kapitän Emre Can wird noch lange Zeit aufgrund seines Kreuzbandrisses fehlen, Niklas Süle wird den Verein verlassen. Angesichts der vermeintlichen Ausstiegsklausel ist darüber ein Abgang von Nico Schlotterbeck noch nicht endgültig vom Tisch.

Senesi wurde in seiner Heimat bei San Lorenzo ausgebildet und wagte 2019 den Schritt nach Europa. Damals heuerte er für sieben Millionen Euro Ablöse bei Feyenoord in der Eredivisie an. 2022 folgte der Wechsel nach Bournemouth, damals kostete er 15 Millionen Euro.