Er wäre ablösefrei zu haben! BVB hat im Rennen um einen Premier-League-Star angeblich keine Chance
Andere Vereine schon deutlich weiter bei Senesi als der BVB
Wie Transferinsider Matteo Moretto schreibt, sollen die drei Premier-League-Klubs Chelsea, Tottenham und Manchester United bereits in engem Kontakt zum Berater-Team des Argentiniers stehen und daher einen erheblichen Vorsprung im Transferpoker aufweisen.
Zuletzt hatte die italienische Zeitung Tuttosport berichtet, dass Dortmund seine Bemühungen um den 28-Jährigen intensiviert und ihm bereits ein erstes Vertragsangebot unterbreitet habe. Demnach sei der BVB bereit, rund vier Millionen Euro netto an Jahresgehalt zu zahlen, Senesi würde also direkt einer der Topverdiener im Klub werden.
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Handlungsbedarf in der Defensive: BVB beobachtet Senesi offenbar "intensiv"
Das Interesse der Schwarzgelben an den Diensten des Verteidigers ist nicht neu. Bereits Mitte März hatten Sky und Bild übereinstimmend berichtet, dass die Dortmunder den Abwehrspieler "intensiv beobachtet" hätten. Senesi hatte dem AFC Bournemouth da schon mitgeteilt, seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern und zu einem Topklub wechseln zu wollen.
Beim BVB herrscht im kommenden Transfersommer dringender Handlungsbedarf in der Defensivzentrale. Kapitän Emre Can wird noch lange Zeit aufgrund seines Kreuzbandrisses fehlen, Niklas Süle wird den Verein verlassen. Angesichts der vermeintlichen Ausstiegsklausel ist darüber ein Abgang von Nico Schlotterbeck noch nicht endgültig vom Tisch.
Senesi wurde in seiner Heimat bei San Lorenzo ausgebildet und wagte 2019 den Schritt nach Europa. Damals heuerte er für sieben Millionen Euro Ablöse bei Feyenoord in der Eredivisie an. 2022 folgte der Wechsel nach Bournemouth, damals kostete er 15 Millionen Euro.