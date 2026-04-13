Er überzeugte sofort bei sei seinem Debüt! FC Bayern München plant offenbar nächsten Transfer für die neue Saison

Dabei wusste der 18-Jährige in seinen wenigen Aktionen direkt zu überzeugen - nach Abpfiff gab es von Mitspieler Leon Goretzka Lob für seine Vorstellung: "Man hat gesehen, dass er ein brutales Talent hat. Er ist ein ein guter Kerl und ganz dankbar."

In eine ähnliche Kerbe schlug auch Sportvorstand Max Eberl, der "keine Nervosität" beim zentralen Mittelfeldspieler feststellen konnte. "Er kam sehr gut ins Spiel rein."

Sollten die Bayern Ndiaye tatsächlich fest unter Vertrag nehmen, wäre es bereits der zweite Transfer für die kommende Saison. Schon jetzt steht fest, dass die Münchner Noel Aseko für 2.5 Millionen Euro von Hannover 96 zurückholen.