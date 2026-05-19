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FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Falko Blöding

Er trumpfte am Sonntag im Camp Nou groß auf: Holt der FC Barcelona einen Angreifer zurück?

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A. Ezzalzouli

Ez Abde betrieb mit seiner Vorstellung im Camp Nou offenbar nachhaltig Eigenwerbung.

Auf der Suche nach einem Spieler für die linke Außenbahn erhalten beim FC Barcelona die Spekulationen um ein Interesse am marokkanischen Nationalspieler Ez Abde vom LaLiga-Konkurrenten Real Betis neue Nahrung.

  • Der Radiosender Cadena SER berichtet, dass Barcas Cheftrainer Hansi Flick schwer beeindruckt von dem Angreifer sein soll.

    Flick habe Abde demnach beim 3:1-Heimsieg gegen Betis am Sonntag im Camp Nou unter die Lupe genommen und sei positiv angetan gewesen.

    Der 24-Jährige spielte vor allem in der ersten Halbzeit groß auf und bereitete Barcelonas Rechtsverteidiger Jules Kounde mehrfach Schwierigkeiten. Unter anderem erzielte Abde auch einen Treffer, der allerdings wegen einer Abseitsstellung nicht zählte. Allgemein spielt er eine starke Saison und sammelte bereits 27 Scorerpunkte in 42 Pflichtspielen.

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    Ez Abde könnte beim FC Barcelona Marcus Rashford ersetzen

    Abde hat eine Blaugrana-Vergangenheit. Er stand von 2021 bis 2023 beim spanischen Meister unter Vertrag, konnte sich dort jedoch nicht durchsetzen. Zwischenzeitlich war er nach Osasuna verliehen, ehe Barca ihn für 7,5 Millionen Euro Ablöse nach Andalusien verkaufte. Die Katalanen sollen sich damals nicht nur eine Weiterverkaufsbeteiligung, sondern auch eine Rückkaufklausel gesichert haben. Dies würde einen Transfer im Sommer trotz eines bis 2029 gültigen Kontrakts in Sevilla erleichtern.

    In den vergangenen Wochen gab es widersprüchliche Meldungen zum angeblichen Interesse Barcelonas. Unter anderem ist fraglich, ob Abde mit der Rolle des Ergänzungsspielers im Camp Nou zufrieden wäre. Dazu sollen auch mehrere Vereine aus der Premier League ein Auge auf ihn geworfen haben.

    Es gilt als wahrscheinlich, dass Barcelona neben einem Lewandowski-Ersatz für das Sturmzentrum noch einen offensiven Flügelspieler verpflichtet. Maßgeblich wird dabei sein, wie es für den bislang von Manchester United ausgeliehenen Marcus Rashford weitergeht. Der Engländer möchte gerne bleiben, die Kaufoption von 30 Millionen Euro soll den Verantwortlichen um Sportdirektor Deco jedoch zu hoch sein.

  • Die Rekordtransfers des FC Barcelona

    SpielerPositionVerpflichtet vonJahrAblöse
    Ousmane DembeleAngriffBorussia Dortmund2017148 Millionen Euro
    Philippe CoutinhoMittelfeldFC Liverpool2018135 Millionen Euro
    Antoine GriezmannAngriffAtletico Madrid2019120 Millionen Euro
    NeymarAngriffFC Santos201388 Millionen Euro
    Frenkie de JongMittelfeldAjax Amsterdam201986 Millionen Euro
    Luis SuarezAngriffFC Liverpool201481,72 Millionen Euro
    Zlatan IbrahimovicAngriffInter Mailand200969,5 Millionen Euro
    Miralem PjanicMittelfeldJuventus202060 Millionen Euro
    RaphinaMittelfeldLeeds United202258 Millionen Euro
    Dani OlmoMittelfeldRB Leipzig202455 Millionen Euro
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