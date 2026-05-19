Auf der Suche nach einem Spieler für die linke Außenbahn erhalten beim FC Barcelona die Spekulationen um ein Interesse am marokkanischen Nationalspieler Ez Abde vom LaLiga-Konkurrenten Real Betis neue Nahrung.
Er trumpfte am Sonntag im Camp Nou groß auf: Holt der FC Barcelona einen Angreifer zurück?
Der Radiosender Cadena SER berichtet, dass Barcas Cheftrainer Hansi Flick schwer beeindruckt von dem Angreifer sein soll.
Flick habe Abde demnach beim 3:1-Heimsieg gegen Betis am Sonntag im Camp Nou unter die Lupe genommen und sei positiv angetan gewesen.
Der 24-Jährige spielte vor allem in der ersten Halbzeit groß auf und bereitete Barcelonas Rechtsverteidiger Jules Kounde mehrfach Schwierigkeiten. Unter anderem erzielte Abde auch einen Treffer, der allerdings wegen einer Abseitsstellung nicht zählte. Allgemein spielt er eine starke Saison und sammelte bereits 27 Scorerpunkte in 42 Pflichtspielen.
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Ez Abde könnte beim FC Barcelona Marcus Rashford ersetzen
Abde hat eine Blaugrana-Vergangenheit. Er stand von 2021 bis 2023 beim spanischen Meister unter Vertrag, konnte sich dort jedoch nicht durchsetzen. Zwischenzeitlich war er nach Osasuna verliehen, ehe Barca ihn für 7,5 Millionen Euro Ablöse nach Andalusien verkaufte. Die Katalanen sollen sich damals nicht nur eine Weiterverkaufsbeteiligung, sondern auch eine Rückkaufklausel gesichert haben. Dies würde einen Transfer im Sommer trotz eines bis 2029 gültigen Kontrakts in Sevilla erleichtern.
In den vergangenen Wochen gab es widersprüchliche Meldungen zum angeblichen Interesse Barcelonas. Unter anderem ist fraglich, ob Abde mit der Rolle des Ergänzungsspielers im Camp Nou zufrieden wäre. Dazu sollen auch mehrere Vereine aus der Premier League ein Auge auf ihn geworfen haben.
Es gilt als wahrscheinlich, dass Barcelona neben einem Lewandowski-Ersatz für das Sturmzentrum noch einen offensiven Flügelspieler verpflichtet. Maßgeblich wird dabei sein, wie es für den bislang von Manchester United ausgeliehenen Marcus Rashford weitergeht. Der Engländer möchte gerne bleiben, die Kaufoption von 30 Millionen Euro soll den Verantwortlichen um Sportdirektor Deco jedoch zu hoch sein.
Die Rekordtransfers des FC Barcelona
Spieler Position Verpflichtet von Jahr Ablöse Ousmane Dembele Angriff Borussia Dortmund 2017 148 Millionen Euro Philippe Coutinho Mittelfeld FC Liverpool 2018 135 Millionen Euro Antoine Griezmann Angriff Atletico Madrid 2019 120 Millionen Euro Neymar Angriff FC Santos 2013 88 Millionen Euro Frenkie de Jong Mittelfeld Ajax Amsterdam 2019 86 Millionen Euro Luis Suarez Angriff FC Liverpool 2014 81,72 Millionen Euro Zlatan Ibrahimovic Angriff Inter Mailand 2009 69,5 Millionen Euro Miralem Pjanic Mittelfeld Juventus 2020 60 Millionen Euro Raphina Mittelfeld Leeds United 2022 58 Millionen Euro Dani Olmo Mittelfeld RB Leipzig 2024 55 Millionen Euro