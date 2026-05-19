Er trumpfte am Sonntag im Camp Nou groß auf: Holt der FC Barcelona einen Angreifer zurück?

Abde hat eine Blaugrana-Vergangenheit. Er stand von 2021 bis 2023 beim spanischen Meister unter Vertrag, konnte sich dort jedoch nicht durchsetzen. Zwischenzeitlich war er nach Osasuna verliehen, ehe Barca ihn für 7,5 Millionen Euro Ablöse nach Andalusien verkaufte. Die Katalanen sollen sich damals nicht nur eine Weiterverkaufsbeteiligung, sondern auch eine Rückkaufklausel gesichert haben. Dies würde einen Transfer im Sommer trotz eines bis 2029 gültigen Kontrakts in Sevilla erleichtern.

In den vergangenen Wochen gab es widersprüchliche Meldungen zum angeblichen Interesse Barcelonas. Unter anderem ist fraglich, ob Abde mit der Rolle des Ergänzungsspielers im Camp Nou zufrieden wäre. Dazu sollen auch mehrere Vereine aus der Premier League ein Auge auf ihn geworfen haben.

Es gilt als wahrscheinlich, dass Barcelona neben einem Lewandowski-Ersatz für das Sturmzentrum noch einen offensiven Flügelspieler verpflichtet. Maßgeblich wird dabei sein, wie es für den bislang von Manchester United ausgeliehenen Marcus Rashford weitergeht. Der Engländer möchte gerne bleiben, die Kaufoption von 30 Millionen Euro soll den Verantwortlichen um Sportdirektor Deco jedoch zu hoch sein.