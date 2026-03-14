Real Madrids Mittelfeldspieler Arda Güler ist beim 4:1-Sieg im LaLiga-Spiel gegen den FC Elche am Samstagabend ein absolutes Wundertor aus der eigenen Hälfte gelungen.
Er trifft aus fast 70 Metern! Real Madrids Arda Güler versetzt das Bernabeu mit einem unglaublichen Tor aus der eigenen Hälfte in Ekstase
Arda Güler trifft aus der eigenen Hälfte für Real Madrid
In der 89. Minute fing Güler zunächst einen Pass ab, machte ein paar Schritte und schaute hoch. Dabei fiel dem Türken auf, dass Elches Torhüter Matias Dituro sehr weit vor seinem Kasten stand. Kurzerhand fasste sich Güler also ein Herz und zog aus der eigenen Hälfte einfach mal mit seinem starken linken Fuß ab. Die Marca schrieb von einer Entfernung von fast 70 Metern.
Das Leder flog daraufhin ohne Bodenkontakt bis in den Fünfmeterraum, prallte erst dort erstmals auf und fiel dann ins Tor. Der zurückeilende Dituro mühte sich zwar nach Kräften, das Tor noch zu verhindern, war aber letztlich ohne Chance.
Während Güler triumphal die Hände in den Himmel reckte, fasste sich Reals Trainer Alvaro Arbeloa ungläubig an den Kopf. Der bereits ausgewechselte Federico Valverde, der unter der Woche beim 3:0 im Champions-League-Achtelfinale gegen Manchester City eine Drei-Tore-Show auf den Rasen zauberte und gegen Elche zum zwischenzeitlichen 2:0 getroffen hatte, applaudierte derweil strahlend und anerkennend von der Bank aus. Danach zählte auch der Uruguayer zu den Teamkollegen, die den 21-jährigen Mittelfeldspieler herzten. Das Bernabeu eskalierte indes komplett, auf den Rängen war allerorts freudiges Entsetzen zu sehen.
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Arda Güler sorgt für Staunen: "Was für ein Ding"
"Da müssen wir gleich mal die Meter nachzählen", staunte auch der euphorische DAZN-Kommentator Flo Hauser. "Was für ein Ding. Sensationell", schwärmte er weiter.
Gülers unglaubliches Tor sorgte derweil für den 4:1-Endstand. Der türkische Nationalspieler war in der 58. Minute eingewechselt worden, es war wettbewerbsübergreifend sein viertes Tor im 43. Saison-Einsatz. Hinzu kamen schon 13 Assists.
Gegen Elche hatte der deutsche Innenverteidiger Antonio Rüdiger Real in der 39. Minute in Führung gebracht. Noch vor dem Pausenpfiff legte Valverde nach, in der 66. Minute besorgte Dean Huijsen die Vorentscheidung. Durch ein Eigentor von Real-Youngster Manuel Angel (85.) kamen die Gäste kurzzeitig noch einmal heran, ehe Güler zu seinem Kunststück ansetzte.
Mit dem Sieg erfüllte Real die Pflicht und setzte Tabellenführer Barcelona unter Druck, liegt vorerst nur noch einen Punkt hinter dem Erzrivalen. Barca kann mit einem Sieg zuhause gegen den FC Sevilla am Sonntag aber den alten Vier-Punkte-Abstand wieder herstellen.
Güler und Co. wollen derweil im Rückspiel in Manchester am Mittwoch vollenden, was sie mit dem überraschend deutlichen 3:0-Hinspielerfolg im CL-Achtelfinale gegen City eingeleitet haben. Bei einem Weiterkommen würde Real im Viertelfinale aller Voraussicht nach auf den FC Bayern München treffen, dessen Einzug in die Runde der letzten Acht nach dem 6:1 im Hinspiel bei Atalanta Bergamo nur noch Formsache ist.
Arda Gülers Zahlen in dieser Saison
- Einsätze: 43
- Tore: 4
- Assists: 13