Er trifft aus fast 70 Metern! Real Madrids Arda Güler versetzt das Bernabeu mit einem unglaublichen Tor aus der eigenen Hälfte in Ekstase

In der 89. Minute fing Güler zunächst einen Pass ab, machte ein paar Schritte und schaute hoch. Dabei fiel dem Türken auf, dass Elches Torhüter Matias Dituro sehr weit vor seinem Kasten stand. Kurzerhand fasste sich Güler also ein Herz und zog aus der eigenen Hälfte einfach mal mit seinem starken linken Fuß ab. Die Marca schrieb von einer Entfernung von fast 70 Metern.

Das Leder flog daraufhin ohne Bodenkontakt bis in den Fünfmeterraum, prallte erst dort erstmals auf und fiel dann ins Tor. Der zurückeilende Dituro mühte sich zwar nach Kräften, das Tor noch zu verhindern, war aber letztlich ohne Chance.

Während Güler triumphal die Hände in den Himmel reckte, fasste sich Reals Trainer Alvaro Arbeloa ungläubig an den Kopf. Der bereits ausgewechselte Federico Valverde, der unter der Woche beim 3:0 im Champions-League-Achtelfinale gegen Manchester City eine Drei-Tore-Show auf den Rasen zauberte und gegen Elche zum zwischenzeitlichen 2:0 getroffen hatte, applaudierte derweil strahlend und anerkennend von der Bank aus. Danach zählte auch der Uruguayer zu den Teamkollegen, die den 21-jährigen Mittelfeldspieler herzten. Das Bernabeu eskalierte indes komplett, auf den Rängen war allerorts freudiges Entsetzen zu sehen.