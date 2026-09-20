Mark Pain
Übersetzt von
Er trat seinen Gegner um: Darum sah Declan Rice bei der demütigenden Niederlage des FC Arsenal in Brighton nicht Rot
Arsenal hat an diesem Samstag eine deutliche 0:3-Niederlage kassiert und damit den perfekten Start in die Saison verpasst. Tore von Pascal Gross, der nebenbei seinen Rücktritt aus dem DFB-Team verkündete, Charalampos Kostoulas und Chema Andres besiegelten einen ungefährdeten Sieg für Brighton.
In den Schlussmomenten der Partie kochten bei Arsenal die Emotionen hoch. Rice ging auf Yalcouye los, woraufhin Schiedsrichter Darren England ihm die Gelbe Karte zeigte. Die Brighton-Spieler protestierten vehement und forderten einen Platzverweis, doch VAR-Offizieller Timothy Wood überprüfte den Vorfall Berichten zufolge und entschied sich dagegen, die Entscheidung auf dem Feld zu verschärfen.
- Crystal Pix
Wie erklärt der VAR die umstrittene Entscheidung, Declan Rice kein Rot zu geben?
Nach dem Spiel gewährte die Premier League Einblick in den Entscheidungsprozess der Schiedsrichter, der dazu führte, dass Rice auf dem Platz blieb. Laut talkSPORT kam der VAR zu dem Schluss, dass die Aktion des Mittelfeldspielers die Kriterien für ein rotwürdiges Vergehen schlicht nicht erfüllte.
Die Überprüfung ergab, dass dem Vorfall die nötige Schwere fehlte, um als Tätlichkeit eingestuft zu werden. Stattdessen bewerteten die Offiziellen den späten Tritt als „allenfalls unbeherrscht“, wodurch die ursprüngliche Gelbe Karte bestehen blieb.
Dieses Urteil sorgte online in Teilen der Fanszene für Frust. Viele Anhänger zogen direkte Vergleiche zu einem jüngsten Manchester-Derby und merkten an, dass Phil Foden erst eine Woche zuvor für ein ähnliches Einsteigen gegen Bruno Fernandes vom Platz gestellt worden war.
Was halten die TV-Experten von Declan Rices Aktion?
Die Experten stimmten dem Urteil der Offiziellen weitgehend zu und werteten den späten Tritt eher als kleine Unsportlichkeit denn als böswilligen Angriff. Im BBC Match of the Day unterstützte der frühere Premier-League-Stürmer Alan Shearer Englands Umgang mit der Situation.
„Das war Frust von Declan Rice. Yalcouye gibt ihm da einen kleinen Schubser, und ich finde, der Schiedsrichter entscheidet das richtig. Er zeigt ihm die Gelbe Karte“, erklärte Shearer. „Ich finde nicht, dass es zu aggressiv war, er hat nicht nach ihm getreten, deshalb denke ich, dass der Schiedsrichter richtig lag, aber irgendwie passte das zu Arsenals Tag.“
Der Zwischenfall unterstreicht jedoch ein wiederkehrendes Muster in den jüngsten Auftritten von Rice. Beim hart umkämpften 2:1-Sieg von Arsenal gegen Chelsea lieferte sich der Mittelfeldspieler nach einem taktischen Foul, um einen späten Konter zu stoppen, eine hitzige Konfrontation von Angesicht zu Angesicht mit Morgan Rogers.
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