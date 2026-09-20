Er trat seinen Gegner um: Darum sah Declan Rice bei der demütigenden Niederlage des FC Arsenal in Brighton nicht Rot

Nach dem Spiel gewährte die Premier League Einblick in den Entscheidungsprozess der Schiedsrichter, der dazu führte, dass Rice auf dem Platz blieb. Laut talkSPORT kam der VAR zu dem Schluss, dass die Aktion des Mittelfeldspielers die Kriterien für ein rotwürdiges Vergehen schlicht nicht erfüllte.

Die Überprüfung ergab, dass dem Vorfall die nötige Schwere fehlte, um als Tätlichkeit eingestuft zu werden. Stattdessen bewerteten die Offiziellen den späten Tritt als „allenfalls unbeherrscht“, wodurch die ursprüngliche Gelbe Karte bestehen blieb.

Dieses Urteil sorgte online in Teilen der Fanszene für Frust. Viele Anhänger zogen direkte Vergleiche zu einem jüngsten Manchester-Derby und merkten an, dass Phil Foden erst eine Woche zuvor für ein ähnliches Einsteigen gegen Bruno Fernandes vom Platz gestellt worden war.



