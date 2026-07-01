Der FC Bayern München hat mit Ismael Saibari den gesuchten flexibel einsetzbaren Offensivspieler verpflichtet.
Er traf traumhaft gegen den FCB und kostet eine satte Ablöse: FC Bayern tütet den ersten großen Transfer des Sommers ein
Wie der deutsche Rekordmeister am Mittwochabend bestätigte, hat Saibari einen Fünfjahresvertrag bis 2031 unterschrieben. Er wird die Rückennummer 34 tragen. Der 25-Jährige kommt von der PSV Eindhoven, die Ablösesumme liegt nach Angaben der Bild bei etwas weniger als 55 Millionen Euro inklusive Boni.
"Wir freuen uns sehr, mit Ismael Saibari einen der spannendsten Offensivspieler dieser WM für den FC Bayern gewonnen zu haben. Solche Transfers entstehen nicht aus dem Moment heraus, sondern aus vorausschauender Arbeit: Entscheidend war, dass wir uns früh bei ihm positioniert haben, weil wir von Ismaels Fähigkeiten wussten und ihm von Beginn an eine konkrete Perspektive bei uns aufzeigen konnten. Ismael Saibari wird unserem Offensivspiel zusätzliche Qualität und Unberechenbarkeit geben", sagte Sportvorstand Max Eberl.
Ein Spieler, der möglichst viele Positionen in der Offensive bekleiden und unter anderem Backup von Mittelstürmer Harry Kane sein kann, hatte sich als eine der Transferprioritäten des FCB für diesen Sommer herauskristallisiert. Nachdem man die wohl erste Wahl Anthony Gordon, der stattdessen von Newcastle United zum FC Barcelona wechselte, nicht bekommen hatte, wurde rasch über Saibari als erste Alternative spekuliert.
Dabei war es besonders Vincent Kompany, der den Marokkaner überhaupt bei den FCB-Bossen ins Gespräch brachte. Das bestätigte Saibari sogar selbst in der betreffenden Pressemitteilung am Mittwoch. "Bereits als Kind träumt man, bei einem Verein wie dem FC Bayern einen Vertrag zu unterschreiben – jeder weiß, dass das einer der größten Klubs der Welt ist. Der Stil des FC Bayern passt zu mir, ich kann hier mein Spiel spielen und werde jeden Tag hart arbeiten, um der Mannschaft zu helfen. Der Trainer Vincent Kompany hat eine große Rolle bei meiner Entscheidung gespielt", wird Saibari zitiert.
Wie Sky und Bild übereinstimmend berichten, hatten die Entscheider um Sportvorstand Max Eberl Saibari nicht oben auf der Liste. Kompany aber habe insistiert und gesagt, dass er den Spieler in einem persönlichen Gespräch schon von einem Wechsel überzeugen konnte. Die Münchner hätten anschließend beschlossen, bei Kompanys Wunschspieler in die Vollen zu gehen.
Saibari hat seinen Medizincheck am Dienstag in den USA absolviert, wo er wegen der WM bereits seit Anfang Juni mit der marokkanischen Nationalmannschaft weilt. Dafür reiste Dr. Jochen Hahne laut AFP ins Basecamp der Marokkaner. Hahne ist gleichzeitig auch Teamarzt der deutschen Nationalmannschaft und ist ohnehin vor Ort in den USA.
Saibari ist primär auf der Zehnerposition zuhause, wo ihn Kompany laut Sky auch primär einplant beim FC Bayern. Er kann aber auch über die Flügel kommen oder als Neuner agieren.
Ende Januar spielte er im Duell mit seinem künftigen Klub aus München in der Champions-League-Ligaphase beispielsweise als Teil einer Doppelspitze und konnte dabei überzeugen. Zwar unterlag Saibaris PSV dem FCB mit 1:2, dem marokkanischen Nationalspieler war jedoch ein absolutes Traumtor zum zwischenzeitlichen 1:1 gelungen.
Nach der Partie unterhielt sich Kompany seinerzeit angeregt mit Saibari. Möglicherweise schon ein Indiz für den nun vollzogenen Wechsel zum Bundesliga-Champion, wenngleich Saibari selbst damals bei Ziggo Sport dementierte: "Nein, nein. Er hat mir zu meinem Auftritt gratuliert, eigentlich unserem Team. Er meinte, dass wir so weitermachen müssten", sagte er.
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FC Bayern: Gerüchte auch um Nathaniel Brown und Yann Bisseck
Saibari war 2020 vom belgischen Topklub KRC Genk nach Eindhoven gewechselt und empfahl sich beim aktuellen niederländischen Meister zunächst über die zweite Mannschaft. Zuletzt war er ein absoluter Schlüsselspieler der PSV, in der abgelaufenen Saison kam er wettbewerbsübergreifend auf 19 Tore und neun Assists in 37 Einsätzen.
Derzeit drängen sich insbesondere zwei namhafte Spieler auf, ebenso wie Saibari diesen Sommer den Weg an die Säbener Straße zu finden. Mit Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt soll man sogar schon sehr weit sein, der deutsche Nationalspieler könnte Alphonso Davies verdrängen. Das Vertrauen der Bayern-Bosse in die Fitness des Kanadiers soll angeknackst sein, nachdem Davies in jüngerer Vergangenheit sehr häufig verletzungsbedingt ausfiel.
Zudem wurde zuletzt das Thema Yann Bisseck (Inter Mailand, Innenverteidiger) rund um den deutschen Meister immer heißer. Von einem beiderseitigen Interesse berichtete kürzlich die Gazzetta dello Sport. Möglich werden würde ein Bisseck-Transfer wohl nur dann, wenn Bayern vorher einen Abnehmer für Verkaufskandidat Min-jae Kim findet.
Ismael Saibaris Bilanz für PSV Eindhoven
Spiele
142
Tore
42
Assists
29
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.