Er traf traumhaft gegen den FCB und kostet eine satte Ablöse: FC Bayern tütet den ersten großen Transfer des Sommers ein

Wie der deutsche Rekordmeister am Mittwochabend bestätigte, hat Saibari einen Fünfjahresvertrag bis 2031 unterschrieben. Er wird die Rückennummer 34 tragen. Der 25-Jährige kommt von der PSV Eindhoven, die Ablösesumme liegt nach Angaben der Bild bei etwas weniger als 55 Millionen Euro inklusive Boni.

"Wir freuen uns sehr, mit Ismael Saibari einen der spannendsten Offensivspieler dieser WM für den FC Bayern gewonnen zu haben. Solche Transfers entstehen nicht aus dem Moment heraus, sondern aus vorausschauender Arbeit: Entscheidend war, dass wir uns früh bei ihm positioniert haben, weil wir von Ismaels Fähigkeiten wussten und ihm von Beginn an eine konkrete Perspektive bei uns aufzeigen konnten. Ismael Saibari wird unserem Offensivspiel zusätzliche Qualität und Unberechenbarkeit geben", sagte Sportvorstand Max Eberl.

Ein Spieler, der möglichst viele Positionen in der Offensive bekleiden und unter anderem Backup von Mittelstürmer Harry Kane sein kann, hatte sich als eine der Transferprioritäten des FCB für diesen Sommer herauskristallisiert. Nachdem man die wohl erste Wahl Anthony Gordon, der stattdessen von Newcastle United zum FC Barcelona wechselte, nicht bekommen hatte, wurde rasch über Saibari als erste Alternative spekuliert.

Dabei war es besonders Vincent Kompany, der den Marokkaner überhaupt bei den FCB-Bossen ins Gespräch brachte. Das bestätigte Saibari sogar selbst in der betreffenden Pressemitteilung am Mittwoch. "Bereits als Kind träumt man, bei einem Verein wie dem FC Bayern einen Vertrag zu unterschreiben – jeder weiß, dass das einer der größten Klubs der Welt ist. Der Stil des FC Bayern passt zu mir, ich kann hier mein Spiel spielen und werde jeden Tag hart arbeiten, um der Mannschaft zu helfen. Der Trainer Vincent Kompany hat eine große Rolle bei meiner Entscheidung gespielt", wird Saibari zitiert.

Wie Sky und Bild übereinstimmend berichten, hatten die Entscheider um Sportvorstand Max Eberl Saibari nicht oben auf der Liste. Kompany aber habe insistiert und gesagt, dass er den Spieler in einem persönlichen Gespräch schon von einem Wechsel überzeugen konnte. Die Münchner hätten anschließend beschlossen, bei Kompanys Wunschspieler in die Vollen zu gehen.

Saibari hat seinen Medizincheck am Dienstag in den USA absolviert, wo er wegen der WM bereits seit Anfang Juni mit der marokkanischen Nationalmannschaft weilt. Dafür reiste Dr. Jochen Hahne laut AFP ins Basecamp der Marokkaner. Hahne ist gleichzeitig auch Teamarzt der deutschen Nationalmannschaft und ist ohnehin vor Ort in den USA.

Saibari ist primär auf der Zehnerposition zuhause, wo ihn Kompany laut Sky auch primär einplant beim FC Bayern. Er kann aber auch über die Flügel kommen oder als Neuner agieren.

Ende Januar spielte er im Duell mit seinem künftigen Klub aus München in der Champions-League-Ligaphase beispielsweise als Teil einer Doppelspitze und konnte dabei überzeugen. Zwar unterlag Saibaris PSV dem FCB mit 1:2, dem marokkanischen Nationalspieler war jedoch ein absolutes Traumtor zum zwischenzeitlichen 1:1 gelungen.

Nach der Partie unterhielt sich Kompany seinerzeit angeregt mit Saibari. Möglicherweise schon ein Indiz für den nun vollzogenen Wechsel zum Bundesliga-Champion, wenngleich Saibari selbst damals bei Ziggo Sport dementierte: "Nein, nein. Er hat mir zu meinem Auftritt gratuliert, eigentlich unserem Team. Er meinte, dass wir so weitermachen müssten", sagte er.