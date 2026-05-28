Er traf gegen den FC Bayern: BVB scheiterte angeblich mit hohem Angebot für einen Shootingstar aus der Bundesliga

Wie das polnische Sportportal Przeglad Sportowy Onet berichtet, habe Borussia Dortmund seine Fühler nach dem erst 18 Jahre jungen Kacper Potulski von Mainz 05 ausgestreckt, sei aber mit einem Angebot in Höhe von satten 20 Millionen Euro bei den Rheinhessen abgeblitzt.

Bereits Ende April hatte der ehemalige Bundesligaspieler Tomasz Hajto in seiner Rolle als TV-Experte für Polsat Sport behauptet, dass gleich mehrere Bundesligisten an seinem talentierten Landsmann interessiert seien.

"Laut meinen Kontakten haben mehrere Mannschaften aus Deutschland Kacper schon jetzt auf dem Zettel - wie Leverkusen und Dortmund. Aber auch Vereine aus England und Italien sind an ihm interessiert", sagte Hajto damals und deutete an, dass ein Klub für die Dienste des Innenverteidigers vermutlich "irgendwann 30 Millionen Euro" hinblättern müsse.

Ob der BVB überhaupt noch im Rennen um den Mainzer Emporkömmling der vergangenen Saison ist, darf nach dem 20 Millionen Euro schweren Transfer von Joane Gadou (RB Salzburg) für die Innenverteidigung aber durchaus bezweifelt werden.