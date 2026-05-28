Der BVB soll sich für eine der Entdeckungen der abgelaufenen Bundesligasaison interessieren, aber mit einem horrenden Angebot abgeblitzt sein.
Er traf gegen den FC Bayern: BVB scheiterte angeblich mit hohem Angebot für einen Shootingstar aus der Bundesliga
Wie das polnische Sportportal Przeglad Sportowy Onet berichtet, habe Borussia Dortmund seine Fühler nach dem erst 18 Jahre jungen Kacper Potulski von Mainz 05 ausgestreckt, sei aber mit einem Angebot in Höhe von satten 20 Millionen Euro bei den Rheinhessen abgeblitzt.
Bereits Ende April hatte der ehemalige Bundesligaspieler Tomasz Hajto in seiner Rolle als TV-Experte für Polsat Sport behauptet, dass gleich mehrere Bundesligisten an seinem talentierten Landsmann interessiert seien.
"Laut meinen Kontakten haben mehrere Mannschaften aus Deutschland Kacper schon jetzt auf dem Zettel - wie Leverkusen und Dortmund. Aber auch Vereine aus England und Italien sind an ihm interessiert", sagte Hajto damals und deutete an, dass ein Klub für die Dienste des Innenverteidigers vermutlich "irgendwann 30 Millionen Euro" hinblättern müsse.
Ob der BVB überhaupt noch im Rennen um den Mainzer Emporkömmling der vergangenen Saison ist, darf nach dem 20 Millionen Euro schweren Transfer von Joane Gadou (RB Salzburg) für die Innenverteidigung aber durchaus bezweifelt werden.
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Kacper Potulski erzielt gegen Bayern sein erstes Bundesligator
Potulski schaffte es noch vor der Winterpause aus der zweiten Mannschaft der Rheinhessen zu den Profis, nachdem er seit 2023 sämtliche Jugendmannschaften in Mainz durchlaufen hatte. In der Conference League durfte sich der 18-Jährige zunächst beweisen, überzeugte auf ganzer Linie und gab Ende November letztlich sein Startelfdebüt auch in der Bundesliga.
In seinem erst zweiten Ligaspiel erzielte er auch schon seinen ersten Treffer - ausgerechnet gegen den großen FC Bayern in der Münchner Allianz Arena. Auch sonst machte er gegen den Rekordmeister ein starkes Spiel und war spätestens danach nicht mehr nur in Mainz ein großes Gesprächsthema.
Dennoch nahmen seine Einsatzzeiten unter Trainer Urs Fischer ab März dramatisch ab. Bis Anfang Mai drückte Potulski in fünf von sieben Spielen über 90 Minuten die Bank, erst im Saisonendspurt setzte Fischer wieder auf das Abwehrjuwel. Dennoch blieb die kurzfristige Degradierung Potulskis in Mainz nicht folgenlos.
Kacper Potulski steht bei Mainz 05 bis 2028 unter Vertrag
Zum zweiten Mal binnen eines Jahres wechselte er auch auf Drängen seines Vaters den Berater und lässt sich mittlerweile von Sports360 vertreten. Womöglich, um bald einen Wechsel zu forcieren? "Der Junge könnte sich bald fragen, wieso er in Mainz bleiben soll, wenn er erst super spielt und dann gar nicht. Das ist eine Gefahr", warnte auch Hajto vor die Mainzer vor einem allzu nachlässigen Umgang mit dem Toptalent: "Kacper hat seine Chancen immer genutzt und starke Spiele gezeigt", sagte Hajto. Deshalb könne er nicht verstehen, wieso Potulski unter Fischer phasenweise wieder aussortiert wurde.
Trotz der leisen Misstöne soll Potulski aber nach wie vor ein elementarer Baustein in Mainz werden. Das betonte Sportdirektor Niko Bungert mit Blick auf den bis 2028 laufenden Vertrag: "Kacper gehört die Zukunft. Er hat eine unglaubliche Qualität und wird bei uns auch in großer Regelmäßigkeit zukünftig auf dem Platz stehen. Da bin ich mir sicher."
Auf dem Platz stehen könnte er in naher Zukunft auch erstmals für die polnische A-Nationalmannschaft. Für die anstehenden Testspiele gegen die Ukraine und Nigeria wurde der 18-Jährige nominiert und könnte nach nur zwei Einsätzen für die U21 den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen.
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.