Er träumte vom FC Bayern München, geriet angeblich mit Jose Mourinho bei Fenerbahce aneinander und spielt mittlerweile in Russland: Der äußerst kuriose Karriereweg eines 77-Millionen-Euro-Mannes

Mit 15 spielte Duran bereits in der ersten kolumbianischen Liga, kurz nach seinem 18. Geburtstag wechselte er zu Chicago Fire. Nach einer guten Saison in der MLS zog er 2023 für 30 Millionen Euro zu Aston Villa weiter, wo er in zwei Jahren 20 Treffer erzielte - darunter den berühmten gegen den FC Bayern. "Er kann einer der besten Stürmer der Welt sein", sagte Villa-Keeper Emiliano Martinez damals.

Angeblich waren Real Madrid und Paris Saint-Germain interessiert. Statt sich bei einem europäischen Topklub zu versuchen, wechselte Duran aber zum allgemeinen Unverständnis für 77 Millionen Euro zu Al-Nassr nach Saudi Arabien. Beim Klub von Cristiano Ronaldo und Sadio Mane unterschrieb er einen lukrativen Vertrag bis 2030. Geschätztes Jahresgehalt: 20 Millionen Euro.

Im Zuge des Wechsel gab es Gerüchte, wonach Duran mit seiner Freundin statt im konservativen Saudi-Arabien lieber im etwas liberaleren Bahrain wohnen und dafür jeden Tag per Flugzeug die rund 500 Kilometer nach Riad pendeln wolle. Al-Nassr dementierte diese Meldung: "Jhon liebt Riad und sein Haus liegt in der Nähe des Stadions. Er ist unser neues Familienmitglied." Sportlich lief es für das neue Familienmitglied zwar gut, nach nur einem halben Jahr zog Duran aber dennoch weiter - und zwar per Leihe zu Fenerbahce Istanbul.