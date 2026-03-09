Welcher Klub hat Vincent Kompany die erste Pflichtspielniederlage als Trainer des FC Bayern beigebracht? Aston Villa im Oktober 2024 in der Champions League. Das entscheidende Tor erzielte in der Schlussphase Jhon Duran, mit einem cleveren Heber überrumpelte er Manuel Neuer. Anschließend hätte Duran am liebsten die Seiten gewechselt. "Der FC Bayern ist der Verein meiner Träume" und "einer der Vereine, bei denen ich gerne spielen würde", bekundete der Stürmer aus Kolumbien damals.
Er träumte vom FC Bayern München, geriet angeblich mit Jose Mourinho bei Fenerbahce aneinander und spielt mittlerweile in Russland: Der äußerst kuriose Karriereweg eines 77-Millionen-Euro-Mannes
Die Münchner gingen auf diese Avancen nicht ein, dafür landete Duran eineinhalb Jahre und zwei Klubs später bei Zenit St. Petersburg in Russland. Es ist der vorläufige Gipfel seines höchst kuriosen Karrierewegs.
77 Millionen Euro Ablöse und Gerüchte über Pendel-Flüge
Mit 15 spielte Duran bereits in der ersten kolumbianischen Liga, kurz nach seinem 18. Geburtstag wechselte er zu Chicago Fire. Nach einer guten Saison in der MLS zog er 2023 für 30 Millionen Euro zu Aston Villa weiter, wo er in zwei Jahren 20 Treffer erzielte - darunter den berühmten gegen den FC Bayern. "Er kann einer der besten Stürmer der Welt sein", sagte Villa-Keeper Emiliano Martinez damals.
Angeblich waren Real Madrid und Paris Saint-Germain interessiert. Statt sich bei einem europäischen Topklub zu versuchen, wechselte Duran aber zum allgemeinen Unverständnis für 77 Millionen Euro zu Al-Nassr nach Saudi Arabien. Beim Klub von Cristiano Ronaldo und Sadio Mane unterschrieb er einen lukrativen Vertrag bis 2030. Geschätztes Jahresgehalt: 20 Millionen Euro.
Im Zuge des Wechsel gab es Gerüchte, wonach Duran mit seiner Freundin statt im konservativen Saudi-Arabien lieber im etwas liberaleren Bahrain wohnen und dafür jeden Tag per Flugzeug die rund 500 Kilometer nach Riad pendeln wolle. Al-Nassr dementierte diese Meldung: "Jhon liebt Riad und sein Haus liegt in der Nähe des Stadions. Er ist unser neues Familienmitglied." Sportlich lief es für das neue Familienmitglied zwar gut, nach nur einem halben Jahr zog Duran aber dennoch weiter - und zwar per Leihe zu Fenerbahce Istanbul.
Jhon Durans verkorkstes Halbjahr bei Fenerbahce Istanbul
Einem Bericht der Marca zufolge verpasste Duran bei seinem neuen Klub gleich mal den Trainingsauftakt. "Das ist respektlos. Es gibt klare Regeln und wer sich nicht daran hält, muss mit Konsequenzen rechnen", wurde Trainer Jose Mourinho zitiert. Fenerbahce dementierte die Gerüchte und Mourinhos vermeintliche Aussage zwar - unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt war diese Episode aber der passende Auftakt eines verkorksten Halbjahres.
Auch wegen wiederkehrender Verletzungsprobleme kam Duran nie richtig in Fahrt, insgesamt erzielte er in der Hinrunde nur fünf Tore. Mourinhos Nachfolger Domenico Tedesco verweigerte er nach einer Auswechslung den Handschlag. Dazu soll er sich mit einigen Teamkollegen überworfen haben.
Jhon Duran hofft auf ein Comeback in Kolumbiens Nationalmannschaft
Anfang Februar brach Duran die Fenerbahce-Leihe vorzeitig ab und suchte abermals nach einem neuen Klub. Gehandelt wurden unter anderem Tottenham Hotspur, OSC Lille und der VfL Wolfsburg. Sein hohes Gehalt stellte aber ein Problem dar, wohl auch aus finanziellen Gründen entschied er sich letztlich für den nächsten kontroversen Transfer: Er ließ sich bis Sommer an Zenit St. Petersburg verleihen.
"Agent JD ist angekommen", schrieb Zenit bei seiner Ankunft in den sozialen Netzwerken. Internationale Einsätze sind dem Agenten mit seinem neuen Arbeitgeber aber untersagt. Wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine dürfen russische Klubs weiterhin nicht im Europapokal antreten. In der Meisterschaft ist Zenit aktuell Zweiter hinter dem amtierenden Meister FK Krasnodar. Duran wartet nach drei Einsätze noch auf sein erstes Tor.
Neben Duran stehen bei Zenit noch etliche andere Südamerikaner unter Vertrag: Sein kolumbianischer Landsmann Wilmar Barrios und gleich sieben Brasilianer - darunter Douglas Santos, einst beim Hamburger SV aktiv. Duran will sich bei Zenit für ein Comeback in der kolumbianischen Nationalmannschaft und eine WM-Teilnahme empfehlen. Aufgrund seiner Verletzungen und Formkrisen wartet er seit Juni auf eine Nominierung.
Jhon Duran: Seine bisherigen Stationen im Profifußball
Zeitraum Klub Spiele Tore Assists 2019 bis 2022 Envigado FC 47 9 4 2022 bis 2023 Chicago Fire 28 8 6 2023 bis 2025 Aston Villa 78 20 1 2025 Al-Nassr 18 12 - 2025 bis 2026 Fenerbahce Istanbul 21 5 3 seit 2026 Zenit St. Petersburg