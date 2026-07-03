Real Madrids einstiger Torjäger Ivan Zamorano hat sich klar für einen Transfervorstoß der Königlichen bei Michael Olise vom FC Bayern München ausgesprochen. Bei einem Talk über seinen ehemaligen Arbeitgeber (von 1992 bis 1996) rief der Chilene nach Angaben der spanischen Zeitung Marca: "Michael Olise würde ich morgen sofort kaufen!"
Er träumt von einer spektakulären Offensive! Legende von Real Madrid spricht sich für Transfer von Bayern Münchens Michael Olise aus
Zamorano wünscht sich auch Fernandez-Transfer - Real dementiert Kontakt
Zamorano träumt von einem Offensivtrio aus Olise, Kylian Mbappe und Vinicius Junior. Dahinter wünscht er sich Enzo Fernandez vom FC Chelsea im Mittelfeldzentrum, um den sich zuletzt hartnäckige Gerüchte gehalten hatten. Im Gespräch ist eine Ablösesumme in Höhe von 140 Millionen Euro, die für eine Verpflichtung aus Madrid an die Stamford Bridge fließen müssten. Allerdings betonte Real am Freitagvormittag in einer offiziellen Mitteilung, dass es zum argentinischen Weltmeister keinen Kontakt gebe.
In der Defensive sieht Zamorano, der das Real-Trikot insgesamt 173-mal trug und dabei 101 Tore erzielte, die Blancos hingegen gut aufgestellt. In Marc Cucurella (Linksverteidiger, FC Chelsea, 55 Mio. Euro), Ibrahima Konate (Innenverteidiger, FC Liverpool, ablösefrei) und Denzel Dumfries (Rechtsverteidiger, Inter Mailand, 20 Mio. Euro) haben sich die Madrilenen in der Abwehr bereits prominent verstärkt. Außerdem kommt Mittelfeldspieler Bernardo Silva ablösefrei von Manchester City.
- Getty Images
"Nichtangriffspakt" mit Real Madrid? Michael Olise wohl unverkäuflich
Nach zuletzt zwei titellosen Spielzeiten in Serie will Real mit Trainerrückkehrer Jose Mourinho wieder zurück an die Spitze in Spanien und Europa. "Ich sehe es optimistisch", erklärte Zamorano, der die Transferplanungen als "interessant" einstufte. Zudem könne "nach dieser WM" noch jemand dazukommen. Vinicius und Mbappe sieht er als die großen Stützen im Team. "Wir haben zwei Weltklassestürmer", betonte der 59-Jährige. Gleichwohl forderte er, dass Real nicht von "zwei Monstern" abhängig ist, sondern "von vorne bis hinten" kompakt auftritt.
Dass auch Olise die Königlichen verstärken wird, darf indes bezweifelt werden. Die FCB-Verantwortlichen hatten in den vergangenen Wochen und Monaten mehrfach erklärt, dass der Franzose unverkäuflich sei. Außerdem haben beide Vereine einen Art "Nichtangriffspakt" geschlossen, wonach Real die Bayern vorher über ein Angebot informieren muss. Dazu ist es im Falle Olises bislang aber noch nicht gekommen.
Obendrein berichtete Präsident Herbert Hainer unlängst von einem ungetrübten Verhältnis zu Real. Aufgrund der "sehr guten Beziehung" der Klubs habe man ihn kontaktiert, "um mir zu sagen, dass sie absolut keinen Kontakt mit Michael Olise haben" – und dass Real "diese ständigen Spekulationen" nicht wolle.
In besagten Spekulationen war unter anderem die Rede davon, dass Real über 200 Millionen Euro für den Offensivspieler auf den Tisch legen würden. Olise hat noch einen Vertrag bis 2029, nach er WM sollen dem Vernehmen nach Gespräche über eine potenzielle Vertragsverlängerung inklusive einer Gehaltsanpassung stattfinden.
Leistungsdaten von Michael Olise für den FC Bayern München und Frankreich
Mannschaft Spiele Tore Vorlagen Scorerpunkte FC Bayern München 107 42 54 96 Frankreich 21 7 8 15
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Häufig gestellte Fragen
Er wird vor allem als Rechtsaußen eingesetzt – und das klassisch als inverser Flügelspieler, weil er als Linksfuß von rechts nach innen ziehen kann. Je nach System spielt er aber auch im offensiven Mittelfeld.
Michael Olise hat am 12. Dezember 2001 in Hammersmith, London, das Licht der Welt erblickt – und das genauer gesagt im Stadtteil White City.
Nach der Nummer 7 bei Crystal Palace trägt er beim FC Bayern die 17.
Dazu spalten sich die Angaben, aber überwiegend liegen sie bei 1,84 Meter.
Michael Olise wiegt 68 Kilogramm.
Laut Angaben des FC Bayern trägt er die Schuhgröße 44.
Er ist Linksfuß – ein entscheidender Baustein seines Spielerprofils, vor allem in seiner Rolle als inverser Winger.
Er hat in der Akademie des FC Chelsea bekommen, ist später zu Manchester City gewechselt und hat anschließend über die Reading-Academy den Weg in den Profifußball gefunden.
Michael Olise lebt in der Region München, ein genauer Wohnort ist nicht öffentlich bekannt.
Michael Olise fährt – wie mehrere Bayern-Profis – einen Audi RS e-tron GT performance, das offizielle Spielermodell aus der Audi-Partnerschaft.
Öffentlich gibt es keine Hinweise auf fließende Deutschkenntnisse.
Dazu ist nichts bekannt.
Auch hier völlige Abschottung: Sein Beziehungsstatus ist nicht öffentlich, und Michael Olise äußert sich dazu nie.
Beim FC Bayern verdient er 13,5 Millionen Euro pro Jahr plus Boni – sein Nettovermögen dürfte klar im zweistelligen Millionenbereich liegen.
Er hat bereits mehrere Titel gesammelt – davon zwei mit dem FC Bayern, mit dem sich Michael Olise 2025 zum deutscher Meister sowie zum DFL-Supercup-Sieger gekrönt hat.
Er ist 2025 erstmals nominiert gewesen und hat dort Platz 30 belegt.
Er wurde ebenso wenig zum FIFA-Weltfußballer gewählt.
Sein Name selbst – und manchmal die Diskussion über seine Aussprache – steht stärker im Fokus als ein klassischer Spitzname