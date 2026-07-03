Er träumt von einer spektakulären Offensive! Legende von Real Madrid spricht sich für Transfer von Bayern Münchens Michael Olise aus

Nach zuletzt zwei titellosen Spielzeiten in Serie will Real mit Trainerrückkehrer Jose Mourinho wieder zurück an die Spitze in Spanien und Europa. "Ich sehe es optimistisch", erklärte Zamorano, der die Transferplanungen als "interessant" einstufte. Zudem könne "nach dieser WM" noch jemand dazukommen. Vinicius und Mbappe sieht er als die großen Stützen im Team. "Wir haben zwei Weltklassestürmer", betonte der 59-Jährige. Gleichwohl forderte er, dass Real nicht von "zwei Monstern" abhängig ist, sondern "von vorne bis hinten" kompakt auftritt.

Dass auch Olise die Königlichen verstärken wird, darf indes bezweifelt werden. Die FCB-Verantwortlichen hatten in den vergangenen Wochen und Monaten mehrfach erklärt, dass der Franzose unverkäuflich sei. Außerdem haben beide Vereine einen Art "Nichtangriffspakt" geschlossen, wonach Real die Bayern vorher über ein Angebot informieren muss. Dazu ist es im Falle Olises bislang aber noch nicht gekommen.

Obendrein berichtete Präsident Herbert Hainer unlängst von einem ungetrübten Verhältnis zu Real. Aufgrund der "sehr guten Beziehung" der Klubs habe man ihn kontaktiert, "um mir zu sagen, dass sie absolut keinen Kontakt mit Michael Olise haben" – und dass Real "diese ständigen Spekulationen" nicht wolle.

In besagten Spekulationen war unter anderem die Rede davon, dass Real über 200 Millionen Euro für den Offensivspieler auf den Tisch legen würden. Olise hat noch einen Vertrag bis 2029, nach er WM sollen dem Vernehmen nach Gespräche über eine potenzielle Vertragsverlängerung inklusive einer Gehaltsanpassung stattfinden.