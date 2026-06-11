Er stellte schon Lamine Yamal in den Schatten: Erfüllt sich ein Wunderkind nach der WM den Traum von Real Madrid?

Am Donnerstag, den 11. Juni, um 21 Uhr deutscher Zeit wird die 23. Austragung der Fußball-Weltmeisterschaft, die in den USA, Mexiko und Kanada stattfindet, mit dem Gruppenspiel zwischen Mexiko und Südafrika im altehrwürdigen Aztekenstadion in Mexiko-Stadt eröffnet. Ob Mora dabei für "El Tri" von Beginn an auf dem Platz stehen wird, steht auch aufgrund langwieriger Schambeinprobleme noch in den Sternen.

Sollte Mexikos Nationaltrainer Javier Aguirre ihn jedoch einsetzen, würde Mora zum sechstjüngsten Spieler avancieren, der jemals bei einer WM-Endrunde zum Einsatz gekommen ist, und sich damit unmittelbar hinter Brasilien-Legende Pele einreihen, der bei seinem WM-Debüt 1958 gegen die Sowjetunion vier Tage jünger war als Mora.

Trotz seines jungen Alters ist Mora, der in seiner Heimat für den Erstligisten Club Tijuana aufläuft, keineswegs ein unbeschriebenes Blatt auf diesem Niveau. In seinen Beinen stecken bereits acht Länderspiele. Sein Debüt absolvierte er als 16-Jähriger und als jüngster Mexikaner jemals beim CONCACAF Gold Cup 2025, dem nord- und mittelamerikanischen Pendant zur EM. Im Viertelfinale gegen Saudi-Arabien durfte er sogar von Beginn an ran und spielte 77 Minuten. Auch in den späteren Runden des Turniers war Mora stets gesetzt, legte im Halbfinale gegen Honduras den 1:0-Siegtreffer auf und absolvierte auch beim 2:1-Sieg im Finale gegen die USA erneut 75 Minuten.

Mit dem Gewinn des Gold Cups stieg Mora zum jüngsten Spieler auf, der im Herrenbereich auf Nationalmannschaftsebene eine Trophäe erringen konnte - mit 16 Jahren und 266 Tagen und war er damit noch jünger als der bereits erwähnte Pele bei seinem ersten WM-Triumph 1958 oder Lamine Yamal beim EM-Titel 2024 mit Spanien.

Im Rahmen der darauffolgenden Freundschaftsspiele vor der WM gegen Ghana, Australien und Serbien wurde Mora nach überstandenen Schambein-Problemen ebenfalls regelmäßig berücksichtigt. Der Offensivspieler ist Länderspiele gewohnt, da er bereits in der U15 sein Land repräsentierte. Von dort an durchlief er sämtliche Nachwuchsstufen bis zur A-Nationalmannschaft, sodass er im Jugendnationalmannschaftsbereich insgesamt auf 31 Einsätze und neun Treffer kommt.

Turniere mit der Nationalmannschaft sind für Mora also nichts Neues: Bei der U20-Weltmeisterschaft vor einem Jahr spielte er sich dann aber endgültig ins internationale Rampenlicht. In fünf Spielen erzielte er drei Tore und bereitete zwei weitere vor. Zwar scheiterte Mexiko im Viertelfinale an Argentinien, dennoch rückte Mora in den Fokus zahlreicher europäischer Topklubs.