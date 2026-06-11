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Gilberto Mora Mexicogetty
Marko Brkic

Er stellte schon Lamine Yamal in den Schatten: Erfüllt sich ein Wunderkind nach der WM den Traum von Real Madrid?

Weltmeisterschaft
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G. Mora
Mexiko - Südafrika
Mexiko
Südafrika
Real Madrid
Bayern München
Borussia Dortmund

Gilberto Mora ist mit nur 17 Jahren der jüngste Spieler der WM 2026 und strotzt dennoch nur so vor Selbstvertrauen. Dafür gibt es gute Gründe: Das Wunderkind steht bereits im Fokus zahlreicher europäischer Topklubs, darunter auch beim FC Bayern und BVB.

Im Fußball gibt es kaum eine größere Bühne, um sich der Weltöffentlichkeit zu präsentieren, als eine WM. Beim größten Sportereignis der Welt werden alle vier Jahre Geschichten geschrieben, Rekorde gebrochen, unvergessliche Emotionen erzeugt und Tränen vergossen. Unbekannte Spieler nutzen das Turnier regelmäßig als Sprungbrett, um sich einen Namen zu machen und den Grundstein für große Karrieresprünge und Transfers zu legen.

Bei jeder Weltmeisterschaft gibt es mehrere solcher Überraschungskandidaten. Einer von ihnen könnte in diesem Jahr der Mexikaner Gilberto Mora sein. Unter den insgesamt 1.248 Spielern, die von den 48 teilnehmenden Nationen für das Turnier in Nordamerika nominiert wurden, ist er mit 17 Jahren, 7 Monaten und 27 Tagen der jüngste Teilnehmer des gesamten Turniers und weckt bereits das Interesse zahlreicher europäischer Topklubs, unter anderem auch das des FC Bayern München und Borussia Dortmund.

  • Gilberto Mora stellt Weltrekord auf - Pele und Lamine Yamal geschlagen

    Am Donnerstag, den 11. Juni, um 21 Uhr deutscher Zeit wird die 23. Austragung der Fußball-Weltmeisterschaft, die in den USA, Mexiko und Kanada stattfindet, mit dem Gruppenspiel zwischen Mexiko und Südafrika im altehrwürdigen Aztekenstadion in Mexiko-Stadt eröffnet. Ob Mora dabei für "El Tri" von Beginn an auf dem Platz stehen wird, steht auch aufgrund langwieriger Schambeinprobleme noch in den Sternen. 

    Sollte Mexikos Nationaltrainer Javier Aguirre ihn jedoch einsetzen, würde Mora zum sechstjüngsten Spieler avancieren, der jemals bei einer WM-Endrunde zum Einsatz gekommen ist, und sich damit unmittelbar hinter Brasilien-Legende Pele einreihen, der bei seinem WM-Debüt 1958 gegen die Sowjetunion vier Tage jünger war als Mora.

    Trotz seines jungen Alters ist Mora, der in seiner Heimat für den Erstligisten Club Tijuana aufläuft, keineswegs ein unbeschriebenes Blatt auf diesem Niveau. In seinen Beinen stecken bereits acht Länderspiele. Sein Debüt absolvierte er als 16-Jähriger und als jüngster Mexikaner jemals beim CONCACAF Gold Cup 2025, dem nord- und mittelamerikanischen Pendant zur EM. Im Viertelfinale gegen Saudi-Arabien durfte er sogar von Beginn an ran und spielte 77 Minuten. Auch in den späteren Runden des Turniers war Mora stets gesetzt, legte im Halbfinale gegen Honduras den 1:0-Siegtreffer auf und absolvierte auch beim 2:1-Sieg im Finale gegen die USA erneut 75 Minuten. 

    Mit dem Gewinn des Gold Cups stieg Mora zum jüngsten Spieler auf, der im Herrenbereich auf Nationalmannschaftsebene eine Trophäe erringen konnte - mit 16 Jahren und 266 Tagen und war er damit noch jünger als der bereits erwähnte Pele bei seinem ersten WM-Triumph 1958 oder Lamine Yamal beim EM-Titel 2024 mit Spanien.

    Im Rahmen der darauffolgenden Freundschaftsspiele vor der WM gegen Ghana, Australien und Serbien wurde Mora nach überstandenen Schambein-Problemen ebenfalls regelmäßig berücksichtigt. Der Offensivspieler ist Länderspiele gewohnt, da er bereits in der U15 sein Land repräsentierte. Von dort an durchlief er sämtliche Nachwuchsstufen bis zur A-Nationalmannschaft, sodass er im Jugendnationalmannschaftsbereich insgesamt auf 31 Einsätze und neun Treffer kommt.

    Turniere mit der Nationalmannschaft sind für Mora also nichts Neues: Bei der U20-Weltmeisterschaft vor einem Jahr spielte er sich dann aber endgültig ins internationale Rampenlicht. In fünf Spielen erzielte er drei Tore und bereitete zwei weitere vor. Zwar scheiterte Mexiko im Viertelfinale an Argentinien, dennoch rückte Mora in den Fokus zahlreicher europäischer Topklubs.

    • Werbung
  • Gilberto Mora Mexico U20getty

    Gilberto Mora sagte Barca-Probetraining ab und träumt von Real Madrid

    Noch während das Turnier in Chile lief, wurden Berichte veröffentlicht, wonach Weltklubs wie Real Madrid, der FC Barcelona, Atletico Madrid und Juventus Turin sowie mehrere Vereine aus der englischen Premier League den Offensivspieler beobachten sollen. Auch der FC Bayern München und Borussia Dortmund werden in diesem Zusammenhang genannt. Besonders Real soll laut der mexikanischen Ausgabe der Sportzeitung Marca jedoch in der Pole Position liegen, vor allem nachdem Mora ein Probetraining bei Barcelonas Nachwuchsakademie La Masia abgelehnt haben soll.

    "Er hat einen Traum, nämlich für Real Madrid zu spielen. Aber er steht mit beiden Beinen fest auf dem Boden. Er liebt es, Real Madrid zu sehen, sicherlich sieht er sich selbst dort spielen. Ich denke, er hat eine sehr fokussierte Familie, sein Vater hat ihn sehr gut betreut, und hoffentlich können wir ihn dort erfolgreich sehen. Ich denke, er hat die Qualität, um in diesen Ligen zu spielen", wurde der Leiter der Jugendakademie von Tijuana, Ignacio Ruvalcaba, bei ESPN zitiert.

    Für Mora, der in seiner Heimat als "joya" (Spanisch für "Juwel") gilt, werden als mögliche Ablösesumme jetzt schon rund 20 Millionen Euro gehandelt - das Doppelte seines geschätzten Marktwerts. Ein Wechsel wäre jedoch erst möglich, wenn Mora im Oktober 2027 volljährig wird, da internationale Transfers Minderjähriger laut UEFA-Regularien nicht erlaubt sind.

  • Gilberto Mora Tijuanagetty

    Mora verlängert vorerst bei Club Tijuana: "Bedeutendste Vertragsvereinbarung in der Geschichte des Vereins"

    Auch auf Vereinsebene ist Mora längst kein Novize mehr und bricht regelmäßig Altersrekorde. Bei Tijuana hat er sich längst zum Stammspieler entwickelt und überzeugt vor allem durch seine Vielseitigkeit. Neben der Zehnerposition wurde er in der Saison 2025/26 auch als Mittelstürmer, Achter und Linksaußen eingesetzt.

    Sein Spielstil zeichnet sich vor allem durch technische Finesse, enge Ballführung und eine starke Übersicht aus. Auch seine Torgefahr stellte er nicht nur in der U20 unter Beweis: Für Tijuana erzielte er in der vergangenen Saison der Liga MX in 20 Einsätzen sechs Treffer und bereitete einen weiteren vor. Seine Einsatzzeiten waren zwischenzeitlich jedoch durch die Schambeinverletzung eingeschränkt, von Januar bis April mehrere Monate ausfiel.

    Dass Club Tijuana jüngst den Abschluss eines neuen Dreijahresvertrags bekanntgab, spricht aber Bände und könnte den Preis für Mora nach der WM weiter in die Höhe treiben. Kleine Brötchen werden angesichts des unübersehbaren Talents von Mora nicht mehr gebacken. Der Klub selbst sprach von von der "bedeutendsten Vertragsvereinbarung mit einem Spieler in der Geschichte des Vereins".

    Und auch dem Spieler mangelt es keineswegs an Selbstvertrauen. Bei Futbol Picante danach gefragt, wen er bei der bevorstehenden WM als Favoriten auf den Titel sehe, gab er klar zurück: "Ich denke, Mexiko. Wir sind zu Hause. Wir müssen es nur glauben, das ist alles. Wir haben alles, was nötig ist, um Weltmeister zu werden."

    Historisch gesehen erreichte Mexiko bei Weltmeisterschaften seit 1994 bei jeder Endrunde das Achtelfinale - mit Ausnahme der WM in Katar, bei der bereits in der Gruppenphase Schluss war –, kam darüber hinaus jedoch nicht weiter. Ein Überstehen der Gruppenphase scheint diesmal aber mehr als machbar. Neben Südafrika geht es in der Gruppe noch gegen Tschechien und Südkorea.

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