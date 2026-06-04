Er stellte angeblich eine pikante Frage! Top-Star soll Juventus Turin in Vertragsverhandlungen nachhaltig verärgert haben

Hintergrund des Disputs sind völlig unterschiedliche finanzielle Vorstellungen. Im letzten Jahr seines Kontrakts strich der 26-jährige Serbe in Turin inklusive Zusatzzahlungen noch stolze zwölf Millionen Euro ein.

Um den Sparkurs der Italiener mitzugehen, bot Juventus ihm ein neues Arbeitspapier über sechs Millionen Euro plus Bonuszahlungen an. Dies soll exakt das Salär sein, das auch für David vorgesehen ist. Vlahovic forderte jedoch beharrlich acht Millionen Euro netto plus Prämien.

Juventus hat das maximale Gehalt eines Spielers auf sieben Millionen Euro pro Saison festgelegt. Diese Summe verdient im Allianz Stadium nur Kenan Yildiz.