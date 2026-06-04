Nach einem heftigen Streit am Verhandlungstisch steht Dusan Vlahovic vor einem ablösefreien Abgang von Juventus Turin. Der serbische Nationalstürmer soll in der Chefetage der Bianconeri für Entsetzen gesorgt haben. Im Zentrum des Eklats stand laut der italienischen Tuttosport ein Gehaltsvergleich mit dem kanadischen Stürmerkollegen Jonathan David, der die Juve-Bosse komplett verärgerte. Vlahovic soll die Verhandlungsrunde mit einer provokanten Frage attackiert haben: "Warum sollte ich genauso viel verdienen wie David?"
Er stellte angeblich eine pikante Frage! Top-Star soll Juventus Turin in Vertragsverhandlungen nachhaltig verärgert haben
Hintergrund des Disputs sind völlig unterschiedliche finanzielle Vorstellungen. Im letzten Jahr seines Kontrakts strich der 26-jährige Serbe in Turin inklusive Zusatzzahlungen noch stolze zwölf Millionen Euro ein.
Um den Sparkurs der Italiener mitzugehen, bot Juventus ihm ein neues Arbeitspapier über sechs Millionen Euro plus Bonuszahlungen an. Dies soll exakt das Salär sein, das auch für David vorgesehen ist. Vlahovic forderte jedoch beharrlich acht Millionen Euro netto plus Prämien.
Juventus hat das maximale Gehalt eines Spielers auf sieben Millionen Euro pro Saison festgelegt. Diese Summe verdient im Allianz Stadium nur Kenan Yildiz.
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Vlahovic und Juventus gehen getrennte Wege
Juventus-Direktor Giorgio Chiellini bestätigte noch am selben Abend offiziell das endgültige Ende der Verhandlungen. Der Ex-Verteidiger deutete an, dass es Vlahovic wohl ins Ausland ziehen wird. In der Serie A hat schlichtweg kein Verein das nötige Kleingeld, um diese Gehaltsforderungen zu stemmen, heißt es.
Zwar bemühte sich die SSC Neapel im Hintergrund intensiv um die Gunst des Angreifers, doch die Partenopei stoßen an ihre wirtschaftlichen Grenzen. Tuttosport zufolge hat das Lager des Stürmers zwar kürzlich Gespräche mit Napoli geführt, im Wettbieten dürften die Süditaliener aber chancenlos sein.
Chelsea schielt nun wohl auf Vlahovic
Atletico Madrid, der FC Bayern München und der FC Chelsea verfügen derweil über die nötige Finanzkraft, um Napoli zu überbieten. Besonders an der Stamford Bridge schöpft man nun offenbar neue Hoffnung, den Linksfuß zum ablösetechnischen Nulltarif an Land zu ziehen.
Seit seinem Wechsel nach Turin erzielte der Angreifer insgesamt 68 Tore in 168 Partien. Diese Bilanz ist zwar solide, bleibt jedoch hinter den Vorstellungen zurück, die Juventus hatte, als der Klub im Winter 2022 rund 85 Millionen Euro für seine Verpflichtung von der Fiorentina investierte.
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Bemüht sich der FC Bayern um Vlahovic?
Gerade der FC Bayern wurde in der Vergangenheit immer wieder mit dem serbischen Nationalstürmer in Verbindung gebracht. Nach dem Abgang von Nicolas Jackson halten die Münchner Ausschau nach einer zusätzlichen Option für die Offensive hinter Harry Kane.
Medienberichten zufolge soll es im Mai sogar Gespräche zwischen Bayern-Verantwortlichen und dem Spieler über einen möglichen Wechsel gegeben haben. Zeitweise galt München als aussichtsreicher Kandidat, zuletzt wurden entsprechende Spekulationen jedoch deutlich leiser.
Neben dem deutschen Rekordmeister wurden auch andere europäische Topklubs als mögliche Interessenten genannt. So tauchte Vlahovics Name zuletzt regelmäßig im Zusammenhang mit dem FC Barcelona, der AC Mailand sowie den Premier-League-Vereinen Newcastle United und Manchester United auf.
Dusan Vlahovic: Leistungsdaten bei Juventus
Einsätze Tore Assists Gelbe Karten Platzverweise 168 68 16 16 1
Häufig gestellte Fragen
Juventus Turin wurde am 1. November 1897 in der piemontesischen Hauptstadt Turin gegründet.
Juventus Turin ist mehrheitlich im Besitz von EXOR N.V., der Holding der Agnelli-/Elkann-Familie. Die Nachkommen des Fiat-Mitgründers Giovanni Agnelli haben seit 1923 das Sagen über den Verein.
Die Heimstätte von Juve heißt seit 2017 aufgrund eines Namenssponsorings Allianz Stadium (vorher Juventus Stadium).
Das erst in 2011 eröffnete Allianz Stadium hat eine Kapazität von 41.507 Fans.
Juve ist mit 71 Titeln einer der erfolgreichsten Vereine Europas. Unter anderem gewann der Klub zweimal die Champions League bzw. den Europapokal der Landesmeister, und dreimal den UEFA Cup.
Die meisten Erfolge hatte Juventus aber auf nationaler Ebene. Die Serie A gewann die Alte Dame 36-mal, die Coppa Italia 15-mal und die Supercoppa Italiana 9-mal, in allen drei Wettbewerben ist Juve Rekordsieger.
Alessandro Del Piero ist mit 705 Einsätzen Rekordspieler für Juve, hinter ihm folgt Gianluigi Buffon mit 685 Partien.
Alessandro Del Piero ist nicht nur Rekordspieler, er hat auch die meisten Tore geschossen: 290 sind es an der Zahl.
Die Liste der Weltstars, die in der Vergangenheit für Juve aufgelaufen sind, ist lang. Hier eine kleine Auswahl: Alessandro Del Piero, Gianluigi Buffon, Michel Platini, Zinedine Zidane, Roberto Baggio, Cristiano Ronaldo, Pavel Nedved, Andrea Pirlo, Fabio Cannavaro oder Giorgio Chiellini.
Prominente Trainer standen ebenfalls an der Seitenlinie, die erfolgreichsten waren Giovanni Trapattoni (u.a. 6x Serie A, 1x Europapokal der Landesmeister), Marcello Lippi (u.a, 5x Serie A, 1x Champions League) und Massimiliano Allegri (u.a. 5x Serie A, 5x Coppa Italia). Auch Carlo Ancelotti und Andrea Pirlo coachten Juve.
Der wohl bekannteste Spitzname von Juventus Turin ist "La Vecchia Signora" ("die Alte Dame"), auch die "Bianconeri" ("die Schwarz-Weißen") und "Juve" sind gängig.