Brighton & Hove Albion hat offenbar eine Alternative zu Said El Mala vom 1. FC Köln ins Visier genommen. Er spielt ebenfalls in der Bundesliga. Wie die Sport Bild berichtet, handelt es sich dabei um Bazoumana Toure von der TSG Hoffenheim. Demnach sei bereits Anfang Mai eine Anfrage bei dem Bundesligisten eingegangen, um die Möglichkeit eines Transfers abzuklopfen.
Er steht bei 17 Torbeteiligungen in der Bundesliga! Premier-League-Klub hat offenbar spektakuläre Alternative zu Said El Mala im Visier
Brighton blitzte bei Köln wegen El Mala ab
Brighton war bezüglich El Mala zuletzt bei den Kölnern mit mehreren Offerten abgeblitzt. Die Geißböcke fordern dem Vernehmen nach eine Ablösesumme in Höhe von 50 Millionen Euro für den 19-Jährigen. Der Verein von Trainer Fabian Hürzeler will hingegen nicht die eigene Schmerzgrenze von 35 Millionen Euro überschreiten und ist nach Informationen des Kölner Stadt-Anzeiger inzwischen aus dem Poker ausgestiegen. Zuvor war bereits von einer mündlichen Einigung zwischen El Mala, seinem Bruder Malek, den Eltern und Brighton bezüglich eines Sommer-Wechsels berichtet worden.
Während an El Mala auch der FC Chelsea und Newcastle United Interesse zeigen sollen, befinde sich der FC Bayern München dem Bericht zufolge "in Lauerstellung". Ein Vorstoß des deutschen Rekordmeister gilt jedoch als unwahrscheinlich. Der Fokus liegt übereinstimmenden Medienberichten zufolge auf Anthony Gordon (Newcastle) und Yan Diomande (RB Leipzig). Für eine mögliche Verpflichtung von Ersterem soll die sportliche Führung inzwischen auch grünes Licht vom Gremium um Ehrenpräsident Uli Hoeneß erhalten haben.
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Auch der FC Liverpool ist angeblich heiß auf Toure
Toure wird indes auch seit geraumer Zeit mit dem FC Liverpool als potenzieller Nachfolger von Mohamed Salah in Verbindung gebracht, dessen auslaufender Vertrag nicht verlängert wird. Mit 17 Torbeteiligungen in 29 Bundesligaspielen hat der 20-Jährige maßgeblichen Anteil daran, dass die TSG am letzten Spieltag noch Chancen auf die Champions-League-Qualifikation hat. Der Ivorer, der Anfang 2025 für kolportierte zehn Millionen Euro vom schwedischen Klub Hammarby IF nach Sinsheim wechselte, besitzt noch einen Vertrag bis 2029. Eine Ausstiegsklausel gibt es nicht.
Hoffenheim rangiert punktgleich hinter dem VfB Stuttgart auf Rang fünf, muss allerdings auf Schützenhilfe von Eintracht Frankfurt hoffen. Lassen die Schwaben Punkte liegen, könnte die TSG noch vorbeiziehen. Die Kraichgauer treffen auf Gladbach. Das Torverhältnis des VfB ist um fünf Treffer besser.
Said El Mala und Bazoumana Toure im Statistik-Vergleich
Statistik Said El Mala Bazoumana Toure Spiele 35 31 Tore 12 5 Assists 5 12 Einsatzminuten 1.958 2.449