Er steht bei 17 Torbeteiligungen in der Bundesliga! Premier-League-Klub hat offenbar spektakuläre Alternative zu Said El Mala im Visier

Brighton war bezüglich El Mala zuletzt bei den Kölnern mit mehreren Offerten abgeblitzt. Die Geißböcke fordern dem Vernehmen nach eine Ablösesumme in Höhe von 50 Millionen Euro für den 19-Jährigen. Der Verein von Trainer Fabian Hürzeler will hingegen nicht die eigene Schmerzgrenze von 35 Millionen Euro überschreiten und ist nach Informationen des Kölner Stadt-Anzeiger inzwischen aus dem Poker ausgestiegen. Zuvor war bereits von einer mündlichen Einigung zwischen El Mala, seinem Bruder Malek, den Eltern und Brighton bezüglich eines Sommer-Wechsels berichtet worden.

Während an El Mala auch der FC Chelsea und Newcastle United Interesse zeigen sollen, befinde sich der FC Bayern München dem Bericht zufolge "in Lauerstellung". Ein Vorstoß des deutschen Rekordmeister gilt jedoch als unwahrscheinlich. Der Fokus liegt übereinstimmenden Medienberichten zufolge auf Anthony Gordon (Newcastle) und Yan Diomande (RB Leipzig). Für eine mögliche Verpflichtung von Ersterem soll die sportliche Führung inzwischen auch grünes Licht vom Gremium um Ehrenpräsident Uli Hoeneß erhalten haben.