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FC Augsburg v TSG Hoffenheim - BundesligaGetty Images Sport
Tim Ursinus

Er steht bei 17 Torbeteiligungen in der Bundesliga! Premier-League-Klub hat offenbar spektakuläre Alternative zu Said El Mala im Visier

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Bedient sich der Premier-League-Klub im Sommer in der Bundesliga, obwohl der El-Mala-Poker geplatzt ist?

Brighton & Hove Albion hat offenbar eine Alternative zu Said El Mala vom 1. FC Köln ins Visier genommen. Er spielt ebenfalls in der Bundesliga. Wie die Sport Bild berichtet, handelt es sich dabei um Bazoumana Toure von der TSG Hoffenheim. Demnach sei bereits Anfang Mai eine Anfrage bei dem Bundesligisten eingegangen, um die Möglichkeit eines Transfers abzuklopfen.