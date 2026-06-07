Er steht auch beim FC Bayern München auf dem Zettel: Arsenal fragt bei PSG wohl wegen Toptalent an

An der Säbener Straße ist man nach wie vor auf der Suche nach Verstärkungen für die Defensive, da mit Min-Jae Kim und Hiroki Ito gleich zwei Spieler den Klub im Sommer verlassen könnten.

Mit einer Verpflichtung Mbembas würden die Bayern zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen - einerseits für Konkurrenz für den ebenfalls nicht unumstrittenen Alphonso Davies sorgen und andererseits den möglichen Abgängen von Kim und Ito vorbeugen.

L'Equipe hatte bereits Anfang des Jahres berichtet, dass der deutsche Rekordmeister gute Chancen auf eine Verpflichtung Mbemba hätte. Neben den Münchnern sollen auch Bundesliga-Konkurrenz Bayer 04 Leverkusen sowie Paris FC ein Auge auf den 18-Jährigen geworfen haben.

Als weitere Alterative beim FCB gilt Benfica Lissabons Tomas Araujo. Sky berichtete zuletzt, dass der portugiesische Defensivmann, nachdem es zu Beginn des Jahres bereits Gerüchte gegeben hatte, nach wie vor auf der Wunschliste der Bayern stehe.