Darüber hinaus soll ein namentlich noch nicht veröffentlichter, englischer Spitzenklub im Werben um Atubolu "volle Kanone drin" sein, heißt es. Diese Option soll genau der Kragenweite entsprechen, die sich Atubolu für seinen nächsten Karriereschritt vorstellt.

Dass nun wieder Dynamik in die Personalie kommt, ist für alle Beteiligten dringend notwendig. Zuletzt schien sich das Freiburger Eigengewächs im Transferpoker nämlich mächtig verzockt zu haben.

Atubolus großer Traum von einem Wechsel zu Newcastle United zerschlug sich im Laufe der Verhandlungen. Andere vorliegende Optionen von Klubs wie Hull City, Bournemouth oder dem spanischen Erstligisten Real Sociedad reizen den ehrgeizigen Torwart sportlich bisher kaum. Bis zu den neuen Entwicklungen saß der Keeper im Breisgau fest.