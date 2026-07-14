Beim SC Freiburg ist Noah Atubolu aussortiert. Laut einem Bericht von Sky buhlen neben Bournemouth und Aston Villa jedoch auch ein namentlich noch nicht bekannter englischer Spitzenklub um den 24-jährigen Torhüter. Demnach herrscht wieder deutliche Bewegung im Transferpoker um den Schlussmann. So soll Aston Villa die Situation des Keepers nach wie vor ganz genau beobachten. Noch konkreter könnte es bei Ligakonkurrent AFC Bournemouth werden, der am liebsten sofort zuschlagen würde.
Er steckte bereits in der Transfer-Sackgasse! Kehrtwende dank englischem Topklub für Freiburgs Noah Atubolu?
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Darüber hinaus soll ein namentlich noch nicht veröffentlichter, englischer Spitzenklub im Werben um Atubolu "volle Kanone drin" sein, heißt es. Diese Option soll genau der Kragenweite entsprechen, die sich Atubolu für seinen nächsten Karriereschritt vorstellt.
Dass nun wieder Dynamik in die Personalie kommt, ist für alle Beteiligten dringend notwendig. Zuletzt schien sich das Freiburger Eigengewächs im Transferpoker nämlich mächtig verzockt zu haben.
Atubolus großer Traum von einem Wechsel zu Newcastle United zerschlug sich im Laufe der Verhandlungen. Andere vorliegende Optionen von Klubs wie Hull City, Bournemouth oder dem spanischen Erstligisten Real Sociedad reizen den ehrgeizigen Torwart sportlich bisher kaum. Bis zu den neuen Entwicklungen saß der Keeper im Breisgau fest.
- Getty Images Sport
Noah Atubolu beim Trainingsauftakt außen vor
Freiburgs Sportvorstand Jochen Saier äußerte sich gegenüber der Bild zur aktuellen Lage des Keepers verhalten optimistisch: "Jetzt ist er in der Phase, wo er Gespräche führt, wo er Dinge austariert." Klar ist jedoch: Atubolus Ära im Breisgau ist unwiderruflich vorbei.
Das wurde am vergangenen Sonntag beim offiziellen Trainingsauftakt des Europa-League-Finalisten überdeutlich. Während seine Teamkollegen vor rund 3000 Zuschauern im Europa-Park Stadion die erste öffentliche Einheit absolvierten, war Atubolu dort nicht zu finden. Er spulte abseits der Mannschaft unter der Regie von Torwarttrainer Michael Müller lediglich ein individuelles Programm ab.
Wer folgte in Freiburg auf Noah Atubolu?
Saier kommentierte das Fehlen des Keepers im Mannschaftstraining wie folgt: "Bei ihm könnte es mit einem Wechsel noch etwas dauern. Er ist in Gesprächen mit Vereinen, und ich bin überzeugt, dass er für sich einen sehr guten Schritt gehen wird und wir gut auseinandergehen." Dementsprechend sei es laut dem Freiburger Sportchef auch völlig "offen", ob Atubolu überhaupt noch einmal mit dem Team trainieren wird.
Der SC Freiburg hat für die Zeit nach Atubolu bereits Nägel mit Köpfen gemacht. In der festen Annahme eines zeitnahen Abgangs verpflichtete der Sport-Club für eine stattliche Ablöse von 15 Millionen Euro Mio Backhaus vom SV Werder Bremen als neue Nummer eins. Atubolu darf und soll den Verein verlassen, ein Verbleib ist sportlich nicht vorgesehen.
- AFP
Nationalelf: Chancen für Noah Atubolu?
Ein Jahr vor Vertragsende erhofft sich Freiburg mindestens 20 Millionen Euro Ablöse für sein Eigengewächs. Für den Torwart selbst steht in den kommenden Wochen weitaus mehr auf dem Spiel als nur der finanzielle Aspekt oder der Name des neuen Arbeitgebers.
Will er seine Ambitionen auf die Stammtorhüterposition in der deutschen Nationalmannschaft mit Blick auf die EM 2028 und die WM 2030 nicht gefährden, muss schleunigst ein neuer Arbeitgeber her. Ein Jahr auf der Tribüne ohne jegliche Spielpraxis kann er sich nicht leisten.
Atubolu gilt in Deutschland seit Jahren als einer der größten Hoffnungsträger auf der Torwartposition, wenn nach Manuel Neuer mittelfristig auch die Routiniers Oliver Baumann und Marc-Andre ter Stegen im DFB-Team abdanken.
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