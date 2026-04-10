Der Start von Fabio Silva bei Borussia Dortmund verlief zunächst holprig, doch inzwischen hat er sich zunehmend in die Mannschaft von Niko Kovac gespielt. Vom Trainer gibt es dafür ein Sonderlob.
Er stand im Winter angeblich bereits vor einem Abgang! Niko Kovac verteilt Sonderlob an gescholtenen BVB-Star
"Ich sehe seit gefühlt 3–4 Wochen einen Fabio im Training, der nochmal eine Schippe draufgetan hat. Man sieht, dass Spieler Anlaufzeit und Selbstvertrauen benötigen", sagte Kovac auf der Pressekonferenz vor dem Ligaspiel gegen Bayer Leverkusen.
Nach seinem Wechsel von den Wolverhampton Wanderers im Sommer für 22,5 Millionen Euro kam der Portugiese zunächst nur sporadisch zum Einsatz und blieb meist Ergänzungsspieler. "Die Bundesliga ist eine intensive Liga, da hatte er ziemlich viel Rückstand. Deswegen gabs nur Kurzeinsätze. Jetzt wird’s immer mehr. Ich sehe einen richtig großen Fortschritt", begründete Kovac.
Fabio Silva stand im Winter schon vor einem Abgang
Noch im Winter kursierten Gerüchte über einen möglichen Blitzabgang des 23-Jährigen. Laut dem Schweizer Ableger von Sky soll Silva sich bereits mit Real Betis einig gewesen sein. Ein Wechsel kam jedoch nicht zustande.
Mittlerweile hat Silva seine Rolle im Team deutlich ausgebaut und kommt regelmäßig zu Einsatzminuten. In bislang 33 Pflichtspielen stehen zwei Tore und sieben Vorlagen zu Buche. Sein Vertrag beim BVB läuft bis 2030.
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.