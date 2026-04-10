Er stand im Winter angeblich bereits vor einem Abgang! Niko Kovac verteilt Sonderlob an gescholtenen BVB-Star

"Ich sehe seit gefühlt 3–4 Wochen einen Fabio im Training, der nochmal eine Schippe draufgetan hat. Man sieht, dass Spieler Anlaufzeit und Selbstvertrauen benötigen", sagte Kovac auf der Pressekonferenz vor dem Ligaspiel gegen Bayer Leverkusen.

Nach seinem Wechsel von den Wolverhampton Wanderers im Sommer für 22,5 Millionen Euro kam der Portugiese zunächst nur sporadisch zum Einsatz und blieb meist Ergänzungsspieler. "Die Bundesliga ist eine intensive Liga, da hatte er ziemlich viel Rückstand. Deswegen gabs nur Kurzeinsätze. Jetzt wird’s immer mehr. Ich sehe einen richtig großen Fortschritt", begründete Kovac.