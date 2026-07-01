Er stand bei jedem Spiel in der Startelf! Brasilien muss die restliche WM offenbar auf Offensivspieler verzichten

Demnach sei aus Kreisen der brasilianischen Nationalmannschaft durchgesickert, dass Paqueta mindestens ein Monat ausfallen werde und die Weltmeisterschaft für ihn damit vorzeitig beendet sei. In der offiziellen Mitteilung hatte der Verband zu einer konkreten Ausfalldauer keine Angaben gemacht. Stattdessen hieß es mehr oder weniger optimistisch, der 28-Jährige werde nun "ein intensives Behandlungsprogramm absolvieren, um sich so schnell wie möglich zu erholen und wieder ins Training einzusteigen".

Bereits früh in der Partie gegen Japan hatte sich Paqueta mehrfach an den Oberschenkel gegriffen, biss sich letztlich aber bis in die Halbzeit durch. Für ihn kam dann Stürmer Endrick aufs Feld, Matheus Cunha rückte dafür eine Position auf die Zehn zurück. Als weitere Alternative für die Rolle hinter den Spitzen stünde Neymar im Kader, der die ersten beiden Gruppenspiele noch mit einer Wadenverletzung verpasste hatte und gegen Schottland in der Schlussphase eingewechselt worden wurde.