Brasilien muss für die restliche WM womöglich auf Stammspieler Lucas Paqueta von Flamengo Rio de Janeiro verzichten. Der offensive Mittelfeldspieler, der bislang in allen vier Partien der Selecao in der Startelf gestanden hatte, erlitt beim dramatischen 2:1-Sieg gegen Japan im Sechzehntelfinale eine Muskelverletzung im hinteren linken Oberschenkel. Während ein Ausfall im Achtelfinale gegen Norwegen am Sonntag bereits sicher ist, gehen brasilianische Medien aber von einem echten Schocker für den Mitfavoriten auf den Titel aus.
Er stand bei jedem Spiel in der Startelf! Brasilien muss die restliche WM offenbar auf Offensivspieler verzichten
Brasilien machte bei Paqueta keine Angaben über Ausfallzeit
Demnach sei aus Kreisen der brasilianischen Nationalmannschaft durchgesickert, dass Paqueta mindestens ein Monat ausfallen werde und die Weltmeisterschaft für ihn damit vorzeitig beendet sei. In der offiziellen Mitteilung hatte der Verband zu einer konkreten Ausfalldauer keine Angaben gemacht. Stattdessen hieß es mehr oder weniger optimistisch, der 28-Jährige werde nun "ein intensives Behandlungsprogramm absolvieren, um sich so schnell wie möglich zu erholen und wieder ins Training einzusteigen".
Bereits früh in der Partie gegen Japan hatte sich Paqueta mehrfach an den Oberschenkel gegriffen, biss sich letztlich aber bis in die Halbzeit durch. Für ihn kam dann Stürmer Endrick aufs Feld, Matheus Cunha rückte dafür eine Position auf die Zehn zurück. Als weitere Alternative für die Rolle hinter den Spitzen stünde Neymar im Kader, der die ersten beiden Gruppenspiele noch mit einer Wadenverletzung verpasste hatte und gegen Schottland in der Schlussphase eingewechselt worden wurde.
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Schlägt jetzt die Stunde von Neymar?
Gegen Japan kam der gefeierte Publikumsliebling jedoch nicht zum Einsatz, obwohl Cunha einen gebrauchten Tag erwischte. Stattdessen brachte Ancelotti nach einer guten Stunde Gabriel Martinelli vom FC Arsenal, der kurz vor Schluss den umjubelten Siegtreffer erzielte. Der 25-Jährige ist aber hauptsächlich auf den Flügeln beheimatet, befindet sich in der Hackordnung aktuell aber hinter Superstar Vinicius Junior (Real Madrid) und Supertalent Rayan (AFC Bournemouth). Gut möglich, dass gegen Norwegen alle drei und Cunha in der Startelf stehen. Eine Startelf-Berufung Neymars käme indes überraschend.
Paqueta glänzte bei der WM bislang weniger mit Torgefahr, überzeugte aber allen voran als sicherer Passgeber und Raumöffner. Zudem sprang ein Assist heraus.
Leistungsdaten und Statistiken von Lucas Paqueta für Brasilien sowie Flamengo
Statistik Brasilien Flamengo Spiele 67 119 Tore 13 26 Assists 9 7