Er spielte wochenlang mit Schmerzen! AC Milan soll schon über Zukunft von Niclas Füllkrug entschieden haben

"Lücke" kam bislang auf 12 Einsätze für die Rossoneri und absolvierte insgesamt 749 Minuten. Dabei gelang ihm nur ein Treffer - das entscheidende Tor gegen Lecce. Auffällig ist außerdem, dass Trainer Massimiliano Allegri ihn bislang nur einmal, im Auswärtsspiel gegen Fiorentina, in die Startelf stellte.

Ein wesentlicher Grund dafür war sein gebrochener Zeh, den er sich im Januar zuzog. Obwohl ihm eine mehrwöchige Zwangspause vorhergesagt wurde, spielte der Nationalspieler trotz der Schmerzen weiter. Genau diesen Einsatz schätzt man offenbar in Mailand: Mit seinem unermüdlichen Kampfgeist habe der ehemalige Dortmunder viele Pluspunkte bei Mannschaft und Fans gesammelt. Dennoch spiele er in den langfristigen Planungen des Tabellenzweiten der Serie A keine Rolle.

Füllkrug wechselte im Winter auf Leihbasis von West Ham United zur AC Milan, die Leihe endet mit Saisonende. Die Mailänder verfügen über eine Kaufoption, die nach Angaben der Bild bei rund zehn Millionen Euro liegen soll.