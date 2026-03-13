Laut dem italienischen Sportportal Calciomercato, das wie GOAL undSPOXzu Footballco gehört, stehen die Zeichen bei Niclas Füllkrug und der AC Milan nach der Saison auf Trennung.
Er spielte wochenlang mit Schmerzen! AC Milan soll schon über Zukunft von Niclas Füllkrug entschieden haben
"Lücke" kam bislang auf 12 Einsätze für die Rossoneri und absolvierte insgesamt 749 Minuten. Dabei gelang ihm nur ein Treffer - das entscheidende Tor gegen Lecce. Auffällig ist außerdem, dass Trainer Massimiliano Allegri ihn bislang nur einmal, im Auswärtsspiel gegen Fiorentina, in die Startelf stellte.
Ein wesentlicher Grund dafür war sein gebrochener Zeh, den er sich im Januar zuzog. Obwohl ihm eine mehrwöchige Zwangspause vorhergesagt wurde, spielte der Nationalspieler trotz der Schmerzen weiter. Genau diesen Einsatz schätzt man offenbar in Mailand: Mit seinem unermüdlichen Kampfgeist habe der ehemalige Dortmunder viele Pluspunkte bei Mannschaft und Fans gesammelt. Dennoch spiele er in den langfristigen Planungen des Tabellenzweiten der Serie A keine Rolle.
Füllkrug wechselte im Winter auf Leihbasis von West Ham United zur AC Milan, die Leihe endet mit Saisonende. Die Mailänder verfügen über eine Kaufoption, die nach Angaben der Bild bei rund zehn Millionen Euro liegen soll.
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Auch für Christopher Nkunku wird es schwierig
Auch Nkunkus Zukunft bei der AC Milan gilt weiterhin als ungewiss. Der Franzose hat bisher nur vereinzelt sein Weltklasse-Potenzial gezeigt und müsse sich seinen Platz für die nächste Saison mit einem starken Saisonendspurt verdienen, heißt es. Angesichts des bislang geringen Vertrauens seitens der Vereinsführung könne er sich selbst jedoch auch einen vorzeitigen Abgang gut vorstellen. In der Vergangenheit soll unter anderem auch der FC Bayern München an Nkunku interessiert gewesen sein.
In 25 Einsätzen in der laufenden Spielzeit sammelte Nkunku bisher sechs Tore und drei Vorlagen. Der teuerste Neuzugang des vergangenen Sommer-Transferfensters (37 Millionen Euro) ist vertraglich bis 2030 gebunden.
In der Modehauptstadt suche man hinter den Kulissen deshalb bereits nach Ersatz für den Angriff. Ganz oben auf der Liste soll Moise Kean von der AFC Fiorentina stehen. Darüber hinaus bestehe ein Interesse am 19-jährigen Andrej Kostic von Roter Stern Belgrad.
Komplett neu aufstellen möchte man sich jedoch nicht. Was die bestehenden Offensivspieler im Kader betrifft, plant Milan offenbar Vertragsverlängerungen mit den so wichtigen Flügelspielern Rafael Leao und Christian Pulisic, die man beide bis 2031 binden möchte. Bei Santiago Gimenez wolle man hingegen abwarten: Nach der Weltmeisterschaft soll der Mexikaner auf dem Transfermarkt sondiert und möglicherweise verkauft werden.
Serie A: Das obere Tabellendrittel nach 28 Spieltagen
- 1. Platz: Inter Mailand, 67 Punkte
- 2. Platz: AC Milan, 60 Punkte
- 3. Platz: SSC Neapel, 56 Punkte
- 4. Platz: Como, 51 Punkte
- 5. Platz: AS Rom, 51 Punkte
- 6. Platz: Juventus, 50 Punkte