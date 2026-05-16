Er spielte auch ein Jahr in der Bundesliga! Legende von Real Madrid verlässt die Königlichen nach 13 Jahren

Carvajal verlässt den Verein, auch weil Madrids Nachfolgeplanung auf der rechten Abwehrseite klar scheint. Trent Alexander-Arnold, bereits diese Saison meist gesetzt, erhält das unumstößliche Vertrauen auf der rechten Abwehrseite.

Carvajal suche deshalb eine neue berufliche Herausforderung - die er vermutlich im Ausland sieht.