Real Madrid steht vor einer grossen Umstrukturierung im Sommer. Laut Berichten von "The Athletic" wird Mannschaftskapitän Dani Carvajal der wohl bedeutendste Abgang sein. Der 34-Jährige habe sich demnach nach 13 Jahren im weißen Trikot entschieden, den Verein zu verlassen.
Er spielte auch ein Jahr in der Bundesliga! Legende von Real Madrid verlässt die Königlichen nach 13 Jahren
Der 2013 nach einem erfolgreichen Leihjahr bei Bayer Leverkusen in der Bundesliga in die erste Mannschaft aufgerückte Rechtsverteidiger prägte die erfolgreichste Phase der jüngeren Vereinsgeschichte. Verletzungen begrenzten seine Einsatzzeit in dieser Saison jedoch auf 21 Spiele, weshalb beide Seiten eine Trennung als sinnvoll betrachten.
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Trent Alexander-Arnold hat das Vertrauen von Real Madrid
Carvajal verlässt den Verein, auch weil Madrids Nachfolgeplanung auf der rechten Abwehrseite klar scheint. Trent Alexander-Arnold, bereits diese Saison meist gesetzt, erhält das unumstößliche Vertrauen auf der rechten Abwehrseite.
Carvajal suche deshalb eine neue berufliche Herausforderung - die er vermutlich im Ausland sieht.
449 Spiele, sechs CL-Titel für Real Madrid
Sollte er diesen Sommer tatsächlich den Verein verlassen, hinterläßt Carvajal ein Vermächtnis, das nur wenige im Weltfußball vorweisen können. Seit seiner Rückkehr aus Deutschland im Jahr 2013 bestritt der Verteidiger 449 Spiele für die Königlichen und sammelte eine beeindruckende Anzahl an Titeln, darunter sechs Champions-League-Siege und vier La-Liga-Meisterschaften.
Seine Konstanz und sein Kampfgeist machten ihn zum Fanliebling und zu einem Schlüsselspieler für Trainer wie Carlo Ancelotti und Zinedine Zidane. Er zählt zu den erfolgreichsten Außenverteidigern der Geschichte und glänzt besonders in den wichtigsten Spielen.