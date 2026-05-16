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Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Er spielte auch ein Jahr in der Bundesliga! Legende von Real Madrid verlässt die Königlichen nach 13 Jahren

D. Carvajal
Real Madrid
T. Alexander-Arnold
A. Arbeloa
La Liga

Real Madrid nimmt Abschied von einer seiner erfolgreichsten Legenden der Neuzeit. Kapitän Dani Carvajal will sich diesen Sommer einer neuen Herausforderung stellen. Der Außenverteidiger wurde in einer von Titeln geprägten Ära zum Eckpfeiler der kontinentalen Dominanz des Vereins.

Real Madrid steht vor einer grossen Umstrukturierung im Sommer. Laut Berichten von "The Athletic" wird Mannschaftskapitän Dani Carvajal der wohl bedeutendste Abgang sein. Der 34-Jährige habe sich demnach nach 13 Jahren im weißen Trikot entschieden, den Verein zu verlassen.

  • Der 2013 nach einem erfolgreichen Leihjahr bei Bayer Leverkusen in der Bundesliga in die erste Mannschaft aufgerückte Rechtsverteidiger prägte die erfolgreichste Phase der jüngeren Vereinsgeschichte. Verletzungen begrenzten seine Einsatzzeit in dieser Saison jedoch auf 21 Spiele, weshalb beide Seiten eine Trennung als sinnvoll betrachten.

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    Trent Alexander-Arnold hat das Vertrauen von Real Madrid

    Carvajal verlässt den Verein, auch weil Madrids Nachfolgeplanung auf der rechten Abwehrseite klar scheint. Trent Alexander-Arnold, bereits diese Saison meist gesetzt, erhält das unumstößliche Vertrauen auf der rechten Abwehrseite.

    Carvajal suche deshalb eine neue berufliche Herausforderung - die er vermutlich im Ausland sieht.

  • 449 Spiele, sechs CL-Titel für Real Madrid

    Sollte er diesen Sommer tatsächlich den Verein verlassen, hinterläßt Carvajal ein Vermächtnis, das nur wenige im Weltfußball vorweisen können. Seit seiner Rückkehr aus Deutschland im Jahr 2013 bestritt der Verteidiger 449 Spiele für die Königlichen und sammelte eine beeindruckende Anzahl an Titeln, darunter sechs Champions-League-Siege und vier La-Liga-Meisterschaften.

    Seine Konstanz und sein Kampfgeist machten ihn zum Fanliebling und zu einem Schlüsselspieler für Trainer wie Carlo Ancelotti und Zinedine Zidane. Er zählt zu den erfolgreichsten Außenverteidigern der Geschichte und glänzt besonders in den wichtigsten Spielen.

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