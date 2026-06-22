"Er spielt einfach überragend": Riesenlob für BVB-Spieler nach Top-Leistungen bei der WM

"Was ihn auszeichnet, ist die Ruhe am Ball und auch die Läufe, die er macht. Vor allem auch die Läufe nach hinten, wo er unglaublich viel gearbeitet hat", sagte Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg. "Wenn einer auf dieser Doppelsechs gesetzt ist, dann ist es auf jeden Fall Nmecha", meinte er. Im defensiven Mittelfeld wurde der Dortmunder bislang an der Seite von Aleksandar Pavlovic (FC Bayern München) aufgeboten.

Nmecha wechselte 2023 vom VfL Wolfsburg für eine Ablösesumme in Höhe von 30 Millionen Euro zum BVB. In der vergangenen Saison machte er 42 Pflichtspiele für die Dortmunder, in denen ihm fünf Tore und drei Assists gelangen.