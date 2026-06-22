Felix Nmecha von Borussia Dortmund wird nach seinem zweiten starken Auftritt für Deutschland bei der WM mit Lob überschüttet. Der BVB-Mittelfeldspieler zeigte erneut eine herausragende kämpferische und läuferische Leistung - und bereitete das Siegtor von Deniz Undav mit einem tollen Pass in der Nachspielzeit vor.
"Er spielt einfach überragend": Riesenlob für BVB-Spieler nach Top-Leistungen bei der WM
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Riesen-Offerten für Felix Nmecha?
"Was Nmecha da macht, ist ein Traum. Er spielt einfach überragend", schwärmte Ex-Nationalspieler Mario Basler bei Sport 1. "Ich glaube, dass da auf Dortmund das ein oder andere große Angebot zukommen könnte", ergänzte er. Angeblich liegt die Schmerzgrenze der Schwarz-Gelben bei Nmecha bei 120 Millionen Euro - ein Betrag, der vor der Weltmeisterschaft noch illusorisch erschien, mittlerweile aber im Bereich des Möglichen für Top-Klubs liegt.
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Stefan Effenberg über Felix Nmecha: "Unglaublich viel gearbeitet"
"Was ihn auszeichnet, ist die Ruhe am Ball und auch die Läufe, die er macht. Vor allem auch die Läufe nach hinten, wo er unglaublich viel gearbeitet hat", sagte Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg. "Wenn einer auf dieser Doppelsechs gesetzt ist, dann ist es auf jeden Fall Nmecha", meinte er. Im defensiven Mittelfeld wurde der Dortmunder bislang an der Seite von Aleksandar Pavlovic (FC Bayern München) aufgeboten.
Nmecha wechselte 2023 vom VfL Wolfsburg für eine Ablösesumme in Höhe von 30 Millionen Euro zum BVB. In der vergangenen Saison machte er 42 Pflichtspiele für die Dortmunder, in denen ihm fünf Tore und drei Assists gelangen.
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.