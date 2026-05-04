Er spielt die Saison seines Lebens! Schalke 04 könnte bei 30-Millionen-Euro-Transfer kräftig abkassieren

Die Königsblauen sicherten sich dem Vernehmen nach eine Weiterverkaufsbeteiligung von zehn Prozent, als der Mittelfeldspieler 2023 für rund sechs Millionen Euro aus Gelsenkirchen zu Sporting Braga wechselte. Nun könnte er weiterziehen.

Nach Informationen der portugiesischen Zeitung A Bola soll Benfica ein Auge auf Zalazar geworfen haben. Beide Vereine stünden bereits in Kontakt, um die Transfermodalitäten auszuhandeln. Auch der FC Porto und Sporting sollen Interesse zeigen.

Als mögliche Ablösesumme werden 30 Millionen Euro gehandelt. Im noch bis 2028 laufenden Arbeitspapier des Nationalspielers von Uruguay ist außerdem eine Ausstiegsklausel - in Portugal wie auch in Spanien verpflichtend - in Höhe von 50 Millionen Euro verankert. Im Umkehrschluss würde Schalke also einen einstelligen Millionenbetrag kassieren, sollte Zalazar tatsächlich wechseln. Bei der WM könnte er seinen Wert als potenzieller Stammspieler sogar nochmal steigern.