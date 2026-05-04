Der Aufstieg des FC Schalke 04 in die Bundesliga könnte mit einem satten Geldregen vergoldet werden. Sofern Ex-Spieler Rodrigo Zalazar für viel Geld den Verein wechselt.
Er spielt die Saison seines Lebens! Schalke 04 könnte bei 30-Millionen-Euro-Transfer kräftig abkassieren
Zalazar würde wohl für 30 Millionen Euro wechseln
Die Königsblauen sicherten sich dem Vernehmen nach eine Weiterverkaufsbeteiligung von zehn Prozent, als der Mittelfeldspieler 2023 für rund sechs Millionen Euro aus Gelsenkirchen zu Sporting Braga wechselte. Nun könnte er weiterziehen.
Nach Informationen der portugiesischen Zeitung A Bola soll Benfica ein Auge auf Zalazar geworfen haben. Beide Vereine stünden bereits in Kontakt, um die Transfermodalitäten auszuhandeln. Auch der FC Porto und Sporting sollen Interesse zeigen.
Als mögliche Ablösesumme werden 30 Millionen Euro gehandelt. Im noch bis 2028 laufenden Arbeitspapier des Nationalspielers von Uruguay ist außerdem eine Ausstiegsklausel - in Portugal wie auch in Spanien verpflichtend - in Höhe von 50 Millionen Euro verankert. Im Umkehrschluss würde Schalke also einen einstelligen Millionenbetrag kassieren, sollte Zalazar tatsächlich wechseln. Bei der WM könnte er seinen Wert als potenzieller Stammspieler sogar nochmal steigern.
- AFP
Zalazar spielt eine überragende Saison für Braga
Dass Zalazar mit derart hohen Summen in Verbindung gebracht wird, kommt nicht von ungefähr. Der 26-Jährige spielt bei Braga die Saison seines Lebens. Bereits in seinen ersten beiden Spielzeiten in Portugal hatte er mit guten Leistungen geglänzt und avancierte zu Portugals Fußballer des Jahres 2025.
Anschließend hatte sich bereits ein Transfer angekündigt, doch ein Wechsel zu St. Petersburg platzte trotz eines gemeinsamen Trainingslagers. Zalazar blieb bei Braga und startete komplett durch. Nach 48 Pflichtspielen stehen bärenstarke 31 Torbeteiligungen, davon 23 Treffer, zu Buche. Auch hat er mit vier Toren und einem Assist entscheidenden Anteil am Halbfinal-Einzug seiner Mannschaft in der Europa League, das Hinspiel gegen den SC Freiburg gewann Sporting mit 2:1.
Der Schritt zu einem der drei Topklubs Portugals wäre nur logisch. Mit dem Geldregen würde Schalke weiteres Kapital für den Bundesliga-Kader zur Verfügung stehen. Dem Vernehmen nach plant die Führungsetage um Frank Baumann einige Verstärkungen, um den Klassenerhalt in der kommenden Saison zu sichern.
Leistungsdaten und Statistiken von Rodrigo Zalazar in dieser Saison
Spiele 42 Tore 23 Assists 8