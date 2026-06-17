Der ivorische Nationalspieler Elye Wahi muss sich offenbar wegen des Verdachts der Spielmanipulation verantworten. Wie The Athletic am Mittwoch berichtete, sei Wahi rund zwei Wochen vor Beginn der WM in den USA, Mexiko und Kanada in Frankreich vorübergehend festgenommen worden. Am Samstag trifft der 23-Jährige mit der Elfenbeinküste auf die deutsche Nationalmannschaft.
Er spielt bei der WM gegen das DFB-Team: Transfer-Flop von Eintracht Frankfurt offenbar wegen eines bösen Verdachts verhaftet
Elye Wahi soll absichtlich eine Gelbe Karte bekommen haben
The Athletic beruft sich bei seiner Berichterstattung auf "mit den Vorgängen vertraute Quellen". Demnach bestätigten die namentlich nicht genannten Personen, dass gegen Wahi ein Ermittlungsverfahren geführt werde. Dabei soll geklärt werden, ob sich Wahi am 17. Mai im Spiel seines Vereins OGC Nizza gegen den FC Metz absichtlich eine Gelbe Karte abgeholt hat.
Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Marseille bestätigte die vorübergehende Festnahme eines 23 Jahre alten Fußballers, "der in der französischen Ligue 1 spielt", nannte den Namen aber nicht. Es sei ein Ermittlungsverfahren "wegen des Verdachts auf organisierten Betrug, organisierte Korruption im Sport, Hehlerei und Geldwäsche" eingeleitet worden. Der betreffende Spieler "wurde nach seiner Vernehmung im Polizeigewahrsam wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an. Der Fußballspieler gehört nicht zum französischen Aufgebot für die Weltmeisterschaft."
Bei der Partie zwischen Nizza und Metz hatte der Ligaverband LFP auffälliges Wettverhalten festgestellt. Unter anderem wurde gewettet, dass Wahi eine Gelbe Karte erhalte. Im Bericht heißt es, dass bislang keine Anklage gegen Wahi erhoben worden sei, die Ermittlungen dauerten an. Laut The Athletic soll noch ein zweiter Spieler bei der WM teilnehmen, gegen den ebenfalls wegen des Verdachts der Spielmanipulation ermittelt werde.
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Elye Wahi könnte lange Sperre drohen - Fall Tonali als Vorbild?
Wahi steht noch bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag, spielte aber seit Januar auf Leihbasis bei OGC Nizza. Dort schoss er in 19 Spielen neun Tore und damit acht mehr als in seinen 25 Pflichtspielen für die SGE.
In Frankfurt wurde er nach seinem 26 Millionen Euro schweren Wechsel von Marseille zur Eintracht zum großen Transferflop und konnte die Erwartungen in ihn nicht ansatzweise erfüllen. Zeitweise spielte Wahi für die EIntracht so erschreckend, dass er sogar von den eigenen Fans ausgebuht und vom damaligen Trainer Dino Toppmöller aus dem Kader gestrichen wurde.
Sollte sich der Verdacht der Wettmanipulation bei Wahi bestätigten, droht ihm eine lange Sperre und würde einen eigentlich fest eingeplanten Verkauf der Eintracht im Sommer zu einer akzeptablen Ablösesumme unmöglich machen.
Ein prominenter Fall war der von Sandro Tonali, der 2023 wegen Beteiligung an illegalen Sportwetten zu einer zehnmonatigen weltweiten Sperre verurteilt wurde.