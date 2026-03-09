Er sorgte schon in der Bundesliga für Furore: Neuer Rekord-Transfer bei Borussia Dortmund?

Nachdem Moussa Diaby bei Bayer Leverkusen in der Bundesliga für Furore gesorgt hatte, führte ihn sein Karriereweg zunächst in die Premier League, ehe er im Sommer 2024 nach Saudi-Arabien wechselte. Seitdem steht der schnelle Flügelspieler bei Al-Ittihad unter Vertrag.

Laut Transfer-Experte Ekrem Konur verfolgen sowohl der BVB als auch Bundesliga-Rivale RB Leipzig die Situation des Offensivspielers sehr aufmerksam. Demnach sollen die Dortmunder sogar bereits erste Gespräche mit Diaby geführt haben.