Er sorgte schon in der Bundesliga für Furore: Neuer Rekord-Transfer bei Borussia Dortmund?

Der BVB hat offenbar ein Auge auf Moussa Diaby geworfen. Allerdings sollen auch RB Leipzig und etliche weitere Top-Teams an dem Flügelspieler interessiert sein.

Nachdem Moussa Diaby bei Bayer Leverkusen in der Bundesliga für Furore gesorgt hatte, führte ihn sein Karriereweg zunächst in die Premier League, ehe er im Sommer 2024 nach Saudi-Arabien wechselte. Seitdem steht der schnelle Flügelspieler bei Al-Ittihad unter Vertrag.

Laut Transfer-Experte Ekrem Konur verfolgen sowohl der BVB als auch Bundesliga-Rivale RB Leipzig die Situation des Offensivspielers sehr aufmerksam. Demnach sollen die Dortmunder sogar bereits erste Gespräche mit Diaby geführt haben.

  • Allerdings könnten die beiden deutschen Vereine starke Konkurrenz bekommen: Auch mehrere internationale Klubs sollen Interesse zeigen, darunter Atletico Madrid, FC Liverpool sowie Newcastle United.

    Zwischen 2019 und 2023 lief Diaby für Leverkusen auf, nachdem der Werksklub den damals 19-Jährigen für rund 15 Millionen Euro von PSG verpflichtet hatte. Nach vier erfolgreichen Jahren wechselte der gebürtige Pariser für etwa 55 Millionen Euro zu Aston Villa in die Premier League. Dort wusste Diaby zu überzeugen, was schließlich Al-Ittihad dazu veranlasste, bereits ein Jahr später rund 60 Millionen Euro für seine Verpflichtung zu zahlen.

    Diaby soll Rückkehr nach Europa bevorzugen

    In der aktuellen Spielzeit der Saudi Pro League stehen für den Offensivakteur bislang zwei Treffer und sechs Assists in 24 Partien zu Buche. Obwohl sein Vertrag noch bis 2029 läuft, soll der Verein laut Konur nicht mehr langfristig mit ihm planen.

    Dem Bericht zufolge wäre Al-Ittihad bereit, dem rechten Flügelspieler bei einem "vernünftigen" Angebot die Freigabe zu erteilen, zumal Diaby selbst eine Rückkehr nach Europa bevorzugen soll. Als mögliche Ablösesumme werden etwa 35 bis 40 Millionen Euro genannt. Alternativ könnte auch ein Leihgeschäft mit anschließender Kaufoption infrage kommen.

  • Moussa Diaby: Statistiken in der Saison 2025/2026

    • Spiele: 33
    • Einsatzminuten: 2.799
    • Tore: 3
    • Vorlagen: 13
    • Gelbe Karten: 3
    • Rote Karten: 1
0