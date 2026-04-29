Etwa eine Stunde vor Anpfiff dieses Champions-League-Halbfinals zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern wehte plötzlich ein Hauch von Pep Guardiola durch den Pariser Prinzenpark. Da wurden nämlich die Aufstellungen veröffentlicht und auf Seiten des FC Bayern fehlte der Name von Konrad Laimer, dafür stand da der Name von Alphonso Davies. Tatsächlich: Koan Konny!
Er sorgte für eine dicke Überraschung gegen PSG: Vincent Kompany entgeht beim FC Bayern dennoch dem Makel seines Lehrmeisters
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Kompany löst ohne Not seine bewährte Viererkette auf: Der Hauch von Pep
Völlig ohne Not änderte Trainer Vincent Kompany ausgerechnet beim krachendsten aller Kracher seine aus zahlreichen Topspielen dieser Saison bewährte Viererkette. Zwangsläufig erinnerte er damit an seinen Lehrmeister Pep Guardiola. Der katalanische Trainer-Guru verfolgte bekanntlich einst die Marschroute: Je besonderer das Spiel, desto besonderer müssen des Trainers Maßnahmen sein. Vor allem während seiner drei Jahre beim FC Bayern neigte Guardiola dazu, Spiele zu zerdenken - vielleicht sogar zu vercoachen.
Beim Halbfinal-Rückspiel gegen Real Madrid 2014 verordnete er seiner Mannschaft (auf Drängen der Führungsspieler, wie später herauskam) eine Harakiri-Aufstellung mit einer Doppelsechs aus Bastian Schweinsteiger und Toni Kroos. Statt die 0:1-Pleite aus dem Hinspiel umzudrehen, wurden die Münchner bitter ausgekontert und verloren 0:4. Zwei Jahre später verzichtete Guardiola im Halbfinal-Hinspiel gegen Atletico Madrid überraschend auf Thomas Müller und Franck Ribery, dafür spielte unter anderem Uli Hoeneß' Liebling Juan Bernat. Der FC Bayern verlor mit 0:1 und schied letztlich schon wieder aus.
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FC Bayern und das Luxusproblem: Kompany setzt dennoch auf Davies
Nun also Kompany und Davies statt Laimer. Warum tat er das? Laimer und sein kongenialer Gegenüber Josip Stanisic zählen schließlich zu den heimlichen Gewinnern dieser beeindruckenden Saison. Beide überzeugen als bissige Zweikämpfer und vor allem auch als offensive Impulsgeber. Laimer sammelte in dieser Saison bereits 15 Scorerpunkte, Stanisic immerhin zehn.
Zuletzt hieß es nicht, ob die beiden spielen. Sondern nur, wer links und wer rechts spielt. "Wir haben das mindestens einmal pro Woche als Thema in unserem Coachingraum", verriet Kompany vergangene Woche. "Keiner von uns weiß, ob Konrad oder Stani besser links oder rechts ist. Wenn sie mich fragen, wer spielt am besten links und wer rechts von den beiden, ist es fast unmöglich zu beantworten. Für uns ist das ein Luxus."
Gegen PSG aber verzichtete Kompany überraschend auf diesen Luxus und entschied sich stattdessen für Davies. Der einstige Linksverteidiger-Platzhirsch hatte monatelang wegen eines Kreuzbandrisses gefehlt. Nach seinem Comeback im Dezember erlitt er mehrere körperliche Rückschläge, bisweilen wurde sogar über einen Verkauf im Sommer spekuliert. Zuletzt setzte Davies gute Akzente nach Einwechslungen und stand in der Bundesliga zweimal hintereinander in der Startelf. Man dachte, nur um Laimer und Stanisic zu schonen - man dachte falsch.
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Davies verschuldet Handelfmeter - Stanisic der schwächste Bayern-Spieler
Mit Davies' Hereinnahme entschied sich Kompany zuallererst für Tempo. Gewissermaßen richtete sich der Trainer damit nach dem Gegner, statt unbeirrt der eigenen Marschroute zu vertrauen. Kompany machte sich angreifbar und ging das Risiko ein, bei einem Scheitern des Plans wie einst Guardiola das für einen Trainer wohl unangenehmste aller Urteile zugerufen zu bekommen: vercoacht!
Tatsächlich verschuldete Davies kurz vor der Pause mit einem diskussionswürdigen Handspiel den letztlich berechtigten Elfmeter, den Ousmane Dembele zur Pariser 3:2-Führung verwandelte. Abgesehen davon machte er aber ein ordentliches Spiel, der Hauch von Guardiola verwehte im Prinzenpark schnell. Auch wenn sich Kompanys Umstellung nicht als genialer Schachzug entpuppte, kann von "vercoacht" grundsätzlich keine Rede sein.
Davies präsentierte sich aufmerksam und hatte seine linke Abwehrseite gegen Desire Doue besser im Griff als der wohl schwächste Münchner Stanisic die rechte gegen den Doppeltorschützen Khvicha Kvaratskhelia. Mit seiner Kopfball-Klärung im eigenen Strafraum leitete Davies zudem den Konter ein, der letztlich im Elfmeter zum Münchner 1:0 resultierte.
Dennoch nahm ihn Aaron Danks, der den gesperrten Kompany an der Seitenlinie vertrat, bereits zur Halbzeit aus dem Spiel. Laimer kam rein, fand aber nicht zu seiner Bestform. Im Vorfeld des 2:4 ließ er seine Seite zu offen. Im Angriffsspiel engagierte er sich zwar, brachte aber nur 74 Prozent seiner Pässe an den Mann, Stanisics Ausbeute von 75 Prozent war übrigens nur unweigerlich besser. Und Davies? Der verzeichnete eine Passquote von 96 Prozent und damit die beste aller Münchner Startelfspieler.
Vor dem Rückspiel am kommenden Mittwoch in München erscheint die Besetzung der Außenverteidigerpositionen völlig offen. Denkbar, dass Kompany dann den in Paris schwachen Stanisic auf die Bank setzt und Laimer rechts hinten aufbietet - dort kann er es schließlich genauso gut wie auf der anderen Seite.