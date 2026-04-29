Er sorgte für eine dicke Überraschung gegen PSG: Vincent Kompany entgeht beim FC Bayern dennoch dem Makel seines Lehrmeisters

Mit Davies' Hereinnahme entschied sich Kompany zuallererst für Tempo. Gewissermaßen richtete sich der Trainer damit nach dem Gegner, statt unbeirrt der eigenen Marschroute zu vertrauen. Kompany machte sich angreifbar und ging das Risiko ein, bei einem Scheitern des Plans wie einst Guardiola das für einen Trainer wohl unangenehmste aller Urteile zugerufen zu bekommen: vercoacht!

Tatsächlich verschuldete Davies kurz vor der Pause mit einem diskussionswürdigen Handspiel den letztlich berechtigten Elfmeter, den Ousmane Dembele zur Pariser 3:2-Führung verwandelte. Abgesehen davon machte er aber ein ordentliches Spiel, der Hauch von Guardiola verwehte im Prinzenpark schnell. Auch wenn sich Kompanys Umstellung nicht als genialer Schachzug entpuppte, kann von "vercoacht" grundsätzlich keine Rede sein.

Davies präsentierte sich aufmerksam und hatte seine linke Abwehrseite gegen Desire Doue besser im Griff als der wohl schwächste Münchner Stanisic die rechte gegen den Doppeltorschützen Khvicha Kvaratskhelia. Mit seiner Kopfball-Klärung im eigenen Strafraum leitete Davies zudem den Konter ein, der letztlich im Elfmeter zum Münchner 1:0 resultierte.

Dennoch nahm ihn Aaron Danks, der den gesperrten Kompany an der Seitenlinie vertrat, bereits zur Halbzeit aus dem Spiel. Laimer kam rein, fand aber nicht zu seiner Bestform. Im Vorfeld des 2:4 ließ er seine Seite zu offen. Im Angriffsspiel engagierte er sich zwar, brachte aber nur 74 Prozent seiner Pässe an den Mann, Stanisics Ausbeute von 75 Prozent war übrigens nur unweigerlich besser. Und Davies? Der verzeichnete eine Passquote von 96 Prozent und damit die beste aller Münchner Startelfspieler.

Vor dem Rückspiel am kommenden Mittwoch in München erscheint die Besetzung der Außenverteidigerpositionen völlig offen. Denkbar, dass Kompany dann den in Paris schwachen Stanisic auf die Bank setzt und Laimer rechts hinten aufbietet - dort kann er es schließlich genauso gut wie auf der anderen Seite.