Er ist erst 20 und noch nicht einmal seit einem Jahr im Klub. Aber gewissermaßen hat Tom Bischof beim FC Bayern schon jetzt Geschichte geschrieben: Als erster Spieler hat er mit seinem Verhalten eine öffentliche Schelte von Trainer Vincent Kompany provoziert.
Er sorgte für ein Novum unter Vincent Kompany! Die spezielle Rolle von Tom Bischof beim FC Bayern München
Normalerweise umkurvt Kompany mit seiner sympathisch-kollegialen Art gekonnt sämtliche Brennpunkte. Bei konkreten Fragen zu Leistungen oder Aussagen einzelner Spieler flüchtet er - anders als seine Vorgänger Julian Nagelsmann und Thomas Tuchel - lieber ins große Ganze. Als Bischof nach dem 1:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg am Samstag aber das Münchner Gegenpressing in den vergangenen Wochen öffentlich kritisierte (und damit die vielen Gegentore begründete, die letztlich zum Aus im Champions-League-Halbfinale gegen Paris Saint-Germain beitrugen), wich Kompany von seiner Linie ab.
"Er ist ein junger Spieler und hat einen Fehler gemacht in diesem Interview", sagte Kompany entschieden. Während er diese durchaus harten Worte sprach, wirkte Kompany übrigens weiterhin sympathisch-kollegial. Konsequenzen muss Bischof keine befürchten, stattdessen lobte ihn Kompany trotz des "Fehlers" als "super Junge".
Aufgrund seines Muskelfaserrisses fehlte Bischof in den vergangenen Wochen verletzt und feierte erst gegen Wolfsburg sein Comeback. Heißt: Die Kritik galt letztlich nur seinen Mitspielern, er selbst war ausgenommen - was den Auftritt unabhängig vom Inhalt insgesamt sehr unglücklich erscheinen ließ. Vermutlich war Bischof selbst gar nicht bewusst, wie seine Worte auf die Öffentlichkeit und womöglich auch in die Mannschaft hinein wirkten.
Grundsätzlich ist es aber begrüßenswert, dass sich Spieler Gedanken machen und diese meinungsstark äußern. Auf dem Weg zu einer relevanten Figur im Klub und letztlich zum Führungsspieler darf man solche Fehler machen. Dass sich Bischof diese Analyse getraut hat, spricht also auch für seine insgesamt beachtliche Entwicklung beim FC Bayern.
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Tom Bischof etablierte sich beim FC Bayern schnell als Rotationsspieler
Nach nur einem Jahr als Stammspieler bei der TSG Hoffenheim zog es Bischof vergangenen Sommer zum FC Bayern. Eigentlich ablösefrei. Weil ihn die Münchner aber schon bei der Klub-WM in den USA dabei haben wollten, zahlten sie letztlich 300.000 Euro. Bischof bewährt sich in seiner Premierensaison als flexibel einsetzbarer und verlässlicher Rotationsspieler.
Ohne große Probleme wechselt er zwischen den Positionen: Bischof verteidigte links wie rechts und kam auch in seiner Paraderolle im zentralen Mittefeld zum Einsatz. Bei 36 Einsätzen stand er 16-mal in der Startelf und sammelte bis dato 1564 Minuten. Das bedeutet Platz 15 im internen Ranking, unter anderem vor den erfahreneren und teureren Nicolas Jackson und Raphael Guerreiro. Dabei gelangen ihm drei Assists und zwei Tore, ein später Doppelpack beim 3:2-Comeback-Sieg gegen den SC Freiburg Anfang April.
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Tom Bischof weckt Erinnerungen an Joshua Kimmich
Bischof weckt Erinnerungen an Joshua Kimmichs Anfangszeit beim FC Bayern. Findet unter anderem: Joshua Kimmich. "Die Situation von Tom erinnert mich an meine eigene vor elf Jahren", sagte der mittlerweile 31-jährige Vize-Kapitän neulich. "Da hat einem vor der Saison gefühlt auch keiner zugetraut, dass man für eine Mannschaft wie Bayern München wichtig sein könnte." Kimmich wechselte 2015 im Alter von 20 Jahren für 9,5 Millionen Euro vom damaligen Zweitligisten RB Leipzig nach München und kam unter Pep Guardiola sofort zu regelmäßigen Einsätzen auf verschiedenen Positionen.
In einem FAZ-Interview im Januar verriet Bischof, dass sich Kimmich bereits kurz nach der Transfer-Verkündung bei ihm gemeldet habe: "Er schrieb, dass er, als er zu Bayern ging, noch kein Bundesliga-Spiel absolviert hatte - und sich trotzdem den Schritt zugetraut hätte. Und dass er mir das auch zutraut. Er meinte, dass er sich freut und dass er an mich glaubt. Das war ein schöner Gänsehautmoment, so viel Vertrauen vorab zu bekommen."
Bischof erinnert übrigens nicht nur wegen seiner Entwicklung und seiner Meinungsstärke an Kimmich, sondern auch wegen seiner Spielweise. "Schon ein paar Mal" habe Bischof nach eigener Auskunft "diesen Vergleich gehört". Kimmich avancierte schließlich in seiner dritten Saison beim FC Bayern 2017/18 zum unumstrittenen Stammspieler rechts hinten, ehe er nach und nach ins defensive Mittelfeld rückte. Wo sich Bischofs beste Chancen auf einen Stammplatz bieten, erscheint aktuell unklar - und hängt entscheidend von den Münchner Transferaktivitäten im Sommer ab.
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FC Bayern: Was passiert auf dem Transfermarkt?
Mit Raphael Guerreiro und Leon Goretzka verlassen zwei direkte Rivalen den Klub ablösefrei. Stand jetzt wäre Bischof im defensiven Mittelfeld die erste Alternative zu den gesetzten Kimmich und Aleksandar Pavlovic. Eigengewächs Noel Aseko (20) kehrt nach einer überzeugenden Leihe von Hannover 96 zurück. Zudem halten sich hartnäckig Gerüchte über ein Interesse am 16-jährigen Toptalent Kennet Eichhorn von Hertha BSC, die Konkurrenz ist aber groß. Auch Nathan De Cat (17) von RSC Anderlecht wurde schon gehandelt.
Für die defensiven Außenbahnen stehen für die kommende Saison Konrad Laimer, Josip Stanisic, Alphons Davies und Hiroki Ito zur Verfügung. Dabei gibt es aber allerhand Fragezeichen. Stanisic und Ito könnten auch in der Zentrale gebraucht werden. Vor allem, wenn Min-Jae Kim wechselt und kein entsprechender Ersatz verpflichtet wird. Ito gilt zudem als Verkaufskandidat. Davies' gesundheitliche Verfassung gibt derweil immer mehr Anlass zur Sorge: Nachdem er bereits weite Strecken dieser Saison verletzt verpasst hatte, zog er sich gegen PSG schon wieder einen Muskelverletzung im Oberschenkel zu und ist deshalb auch für die WM fraglich. Laimers Verbleib über sein Vertragsende 2027 hinaus ist spätestens seit Uli Hoeneß' kritischen Aussagen vergangene Woche völlig unklar.
Unabhängig davon soll im Sommer ein neuer Rechtsverteidiger kommen. Als Favorit galt lange Givairo Read von Feyenoord Rotterdam, der aber zuletzt seinerseits verletzt fehlte, woraufhin das Interesse etwas abgekühlt sein soll. Feyenoords angebliche Ablöseforderungen von 30 Millionen Euro wollen die Münchner jedenfalls genauso wenig bezahlen wie Laimers Gehaltsvorstellungen von 15 Millionen Euro pro Jahr.
Dankbar, dass Bischof zunächst weiterhin je nach Bedarf auf unterschiedlichen Positionen Spielpraxis sammelt und sich so in Position bringt, um irgendwann den mittlerweile 31-jährigen Kimmich im Mittelfeldzentrum zu beerben.
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Tom Bischof hat nur geringe Chancen auf eine WM-Nominierung
Ehe es um Bischofs künftige Rolle beim FC Bayern geht, steht aber bekanntlich noch eine Weltmeisterschaft an. Sein bis dato einziges Länderspiel datiert vom Juni 2025, zuletzt führte Bischof die U21-Nationalmannschaft als Kapitän an. "Natürlich erhoffe ich mir, dass ich einen Anruf bekomme", sagte Bischof am Samstag. Kommenden Donnerstag nominiert Julian Nagelsmann seinen WM-Kader. Glaubt man den Worten des Bundestrainers bei einer Pressekonferenz vor den März-Länderspielen, erscheint ein positiver Bescheid aber eher unwahrscheinlich.
Gefragt nach Bischofs Fehlen, lobte ihn der Bundestrainer zwar für sein "perfektes Rollenverständnis" (Heißt: Er traut Bischof zu, sich ohne Murren auf die Bank zu setzen), sah aber gleichzeitig (noch) keine sinnvolle sportliche Rolle. "Man muss schon wissen: Wann wechsle ich den Spieler ein? Und da waren einfach andere Spieler in meinen Gedanken vornedran, die mehr Rhythmus, mehr Erfahrung haben. Die Idee bei Tom ist aufgrund der Spielzeit zuletzt noch nicht so gereift." Zu diesem Zeitpunkt hatte Bischof beim FC Bayern als Rotationsspieler regelmäßig Minuten gesammelt. Kurz darauf verletzte er sich und fiel rund einen Monat lang aus. Das dürfte seine Chancen weiter verschlechtert haben.
"Alleine, dass wir den Namen diskutieren mit seiner wenigen Spielzeit, ist schon Auszeichnung genug. Wenn er die WM nicht schafft, muss er einfach weitermachen", findet Nagelsmann und sang noch ein kleines Loblied auf Bischof. Ein "herausragend guter Fußballer" sei er, bei seiner einzigen Nominierung vor einem Jahr "hat er sich menschlich super verhalten, war sehr bescheiden, hat Kisten getragen". Wie Nagelsmann erfahren haben will, ist Bischof zudem "sehr beliebt bei Bayern München in der Kabine und beim Trainer". Daran dürfte sich trotz der historischen Schelte nichts geändert haben.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.