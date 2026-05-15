Normalerweise umkurvt Kompany mit seiner sympathisch-kollegialen Art gekonnt sämtliche Brennpunkte. Bei konkreten Fragen zu Leistungen oder Aussagen einzelner Spieler flüchtet er - anders als seine Vorgänger Julian Nagelsmann und Thomas Tuchel - lieber ins große Ganze. Als Bischof nach dem 1:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg am Samstag aber das Münchner Gegenpressing in den vergangenen Wochen öffentlich kritisierte (und damit die vielen Gegentore begründete, die letztlich zum Aus im Champions-League-Halbfinale gegen Paris Saint-Germain beitrugen), wich Kompany von seiner Linie ab.

"Er ist ein junger Spieler und hat einen Fehler gemacht in diesem Interview", sagte Kompany entschieden. Während er diese durchaus harten Worte sprach, wirkte Kompany übrigens weiterhin sympathisch-kollegial. Konsequenzen muss Bischof keine befürchten, stattdessen lobte ihn Kompany trotz des "Fehlers" als "super Junge".

Aufgrund seines Muskelfaserrisses fehlte Bischof in den vergangenen Wochen verletzt und feierte erst gegen Wolfsburg sein Comeback. Heißt: Die Kritik galt letztlich nur seinen Mitspielern, er selbst war ausgenommen - was den Auftritt unabhängig vom Inhalt insgesamt sehr unglücklich erscheinen ließ. Vermutlich war Bischof selbst gar nicht bewusst, wie seine Worte auf die Öffentlichkeit und womöglich auch in die Mannschaft hinein wirkten.

Grundsätzlich ist es aber begrüßenswert, dass sich Spieler Gedanken machen und diese meinungsstark äußern. Auf dem Weg zu einer relevanten Figur im Klub und letztlich zum Führungsspieler darf man solche Fehler machen. Dass sich Bischof diese Analyse getraut hat, spricht also auch für seine insgesamt beachtliche Entwicklung beim FC Bayern.