"Er sollte einfach nach Ibiza gehen und mit seiner wunderschönen Frau eine leckere Paella essen": Klare Ansage an Raheem Sterling nach Horrorstart bei Feyenoord

Im Podcast "Willem & Wessel" sagte van der Gijp: "Er sollte einfach zu Robin van Persie (Feyenoords Trainer; Anm. d. Red.) gehen und sagen: 'Lass uns damit aufhören, das wird nicht funktionieren, das ist weder gut für mich noch für dich oder für den Verein.' Damit hilfst du eigentlich niemandem. Er sollte einfach nach Ibiza gehen, seine Badehose anziehen und mit seiner wunderschönen Frau eine leckere Paella essen. Dann hätte er eine großartige Zeit. Aber für ihn wird das nicht mehr funktionieren. Was für eine Schande."

Sterling hatte Anfang des Jahres seinen Vertrag beim FC Chelsea aufgelöst und sich Rotterdam folglich ablösefrei angeschlossen, nachdem überhaupt keine Rolle mehr in den Planungen der Blues gespielt hatte. Doch bei Feyenoord läuft es bisher schleppend. In fünf Einsätzen sprang lediglich ein Assist heraus, beim 1:1 gegen Ajax Amsterdam zeigte der Flügelspieler erneut eine schwache Leistung. Nach 55 Minuten war sein Arbeitstag bereit beendet.

Willem van Hanegem schloss sich deshalb der Meinung van der Gijps an. "Er war wieder einfach nicht da, nein. Wenn ich sie (Feyenoords Verantwortliche, d.Red.) wäre, würde ich mein Geld zurückverlangen und sagen: Geh einfach nach Hause", stellte der einstige Feyenoord-Mittelfeldspieler klar. "So einen Spieler sollte man nicht so vorführen. Früher war er ein guter Spieler; er war noch fit und schnell, aber das ist auch alles. Wenn er mit dir zusammenstößt, fällt er um. Ist das nicht verrückt? Ihm fehlt die Schnelligkeit und wenn er den Ball hat, laufen sie einfach über ihn hinweg. Das ist sinnlos."