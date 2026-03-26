Der frühere niederländische Nationalspieler Rene van der Gijp hat den englischen Angreifer nach den zuletzt ziemlich enttäuschenden Auftritten im Trikot seines Jugendklubs Feyenoord Rotterdam scharf kritisiert und ihm einen durchaus kuriosen Tipp auf den Weg gegeben.
"Er sollte einfach nach Ibiza gehen und mit seiner wunderschönen Frau eine leckere Paella essen": Klare Ansage an Raheem Sterling nach Horrorstart bei Feyenoord
Sterling bei Feyenoord: "Was für eine Schande"
Im Podcast "Willem & Wessel" sagte van der Gijp: "Er sollte einfach zu Robin van Persie (Feyenoords Trainer; Anm. d. Red.) gehen und sagen: 'Lass uns damit aufhören, das wird nicht funktionieren, das ist weder gut für mich noch für dich oder für den Verein.' Damit hilfst du eigentlich niemandem. Er sollte einfach nach Ibiza gehen, seine Badehose anziehen und mit seiner wunderschönen Frau eine leckere Paella essen. Dann hätte er eine großartige Zeit. Aber für ihn wird das nicht mehr funktionieren. Was für eine Schande."
Sterling hatte Anfang des Jahres seinen Vertrag beim FC Chelsea aufgelöst und sich Rotterdam folglich ablösefrei angeschlossen, nachdem überhaupt keine Rolle mehr in den Planungen der Blues gespielt hatte. Doch bei Feyenoord läuft es bisher schleppend. In fünf Einsätzen sprang lediglich ein Assist heraus, beim 1:1 gegen Ajax Amsterdam zeigte der Flügelspieler erneut eine schwache Leistung. Nach 55 Minuten war sein Arbeitstag bereit beendet.
Willem van Hanegem schloss sich deshalb der Meinung van der Gijps an. "Er war wieder einfach nicht da, nein. Wenn ich sie (Feyenoords Verantwortliche, d.Red.) wäre, würde ich mein Geld zurückverlangen und sagen: Geh einfach nach Hause", stellte der einstige Feyenoord-Mittelfeldspieler klar. "So einen Spieler sollte man nicht so vorführen. Früher war er ein guter Spieler; er war noch fit und schnell, aber das ist auch alles. Wenn er mit dir zusammenstößt, fällt er um. Ist das nicht verrückt? Ihm fehlt die Schnelligkeit und wenn er den Ball hat, laufen sie einfach über ihn hinweg. Das ist sinnlos."
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Sterling wurde von Chelsea aussortiert - und Arsenal-Fans verschmäht
Von van Persie genießt Sterling derweil noch Rückendeckung. Dennoch räumte er zuletzt ein, dass er mehr von seinem prominenten Winter-Neuzugang erwarte. "Das Wichtigste ist, in dieser Phase zu gewinnen, während Raheem immer fitter wird", sagte der frühere Weltklasse-Stürmer: "Ich respektiere und erkenne an, woher er kommt, aber gleichzeitig müssen wir als Verein liefern. Wir müssen am Ende Zweiter werden, so einfach ist das. Ich glaube, dass er Schritte macht - in puncto Fitness und in dem, was er liefert. Gleichzeitig will ich mehr Einfluss ohne Ball sehen, mehr Einfluss mit Ball."
Sterling unterschrieb zunächst einen Vertrag bis Saisonende in der niederländischen Hafenstadt. Bleibt eine Steigerung aus, dürfte auch dieses Kapitel schnell wieder beendet sein und sinnbildlich für seine krachenden Absturz in den vergangenen Jahren sein.
Chelsea hatte Sterling schon im Sommer aussortiert, nachdem er im Jahr zuvor per Leihe beim FC Arsenal geparkt worden war und zur Freude vieler Gunners-Fans nicht fest verpflichtet wurde. Die ernüchternde Bilanz in 28 Spielen: ein Tor und fünf Vorlagen. Im Netz erfreuten sich zudem "Worst-of-Compliations" mit den schlechtesten Aktionen Sterlings großer Beliebtheit.
Sterling wurde auch Union Berlin angeboten
Weil Sterling zur neuen Spielzeit keinen neuen Arbeitgeber fand, trainierte er getrennt von der ersten Mannschaft der Blues. Auf der Suche nach einem Neuanfang wurde er sogar Union Berlin angeboten, wie Sportdirektor Horst Heldt bestätigte. Finanziell war die Verpflichtung für die Eisernen jedoch nicht stemmbar. Letztlich fiel die Wahl auf Feyenoord, wodurch der inzwischen 31-Jährige erstmals in seiner Karriere außerhalb Englands spielt.
"Durch meinen Status als ablösefreier Spieler hatte ich zum ersten Mal seit langer Zeit die Möglichkeit, den nächsten Schritt in meiner Karriere gut durchdacht zu machen", sagte Sterling und deutete damit an, dass er vermeintlich die Qual der Wahl hatte. "Ich habe mir dafür Zeit genommen und mit mehreren Vereinen und ihren Trainern gesprochen. Das habe ich getan, um genau zu verstehen, welche Rolle sie für mich vorgesehen hatten, und um sicherzugehen, dass ich bei einem neuen Verein wirklich einen Mehrwert bieten kann."
Doch diesen Beweis ist Sterling Feyenoord aktuell noch schuldig, was ihm - zu seiner Verteidigung - nach über einem halben Jahr ohne Pflichtspiel aber nicht zu verdenken ist.
Raheem Sterling: Seine Karrierestationen
Zeitraum Klub Spiele Tore 2012 bis 2015 FC Liverpool 129 23 2015 bis 2022 Manchester City 339 131 2022 bis 2026 FC Chelsea 81 19 2024 bis 2025 FC Arsenal (Leihe) 28 1 Seit 2026 Feyenoord Rotterdam 5 0