Er soll unbedingt verkauft werden: FC Bayern München gewährt bei Streichkandidat offenbar Preisnachlass

Während der FCB bislang auf eine Summe von 30 Millionen Euro gepocht haben soll - diese war auch im Leihvertrag des Portugiesen bei Tottenham Hotspur als festgeschriebene Ablöse im Falle eines Kaufes vereinbart -, möchten die Münchner demnach mittlerweile "nur" noch 25 Millionen Euro für den 30-Jährigen einstreichen.

In erster Linie strebe der amtierende deutsche Meister einen schnellen Verkauf Palhinhas an, um diesen möglichst früh von der Gehaltsliste zu bekommen. In München soll der Mittelfeldspieler dem Vernehmen nach rund 8,5 Millionen Euro pro Jahr kassieren.

Der Portugiese war im Sommer 2024 für eine Ablöse in Höhe von 51 Millionen Euro vom FC Fulham an die Säbener Straße gekommen, der FCB würde bei einem Verkauf zu den entsprechende Konditionen also einen Verlust von mehr als 50 Prozent machen.