Wie die portugiesische Zeitung Correio da Manha berichtet, hat sich der deutsche Rekordmeister dazu bereit erklärt, seine Ablöseforderungen für den Mittelfeldspieler herunterzuschrauben.
Er soll unbedingt verkauft werden: FC Bayern München gewährt bei Streichkandidat offenbar Preisnachlass
Während der FCB bislang auf eine Summe von 30 Millionen Euro gepocht haben soll - diese war auch im Leihvertrag des Portugiesen bei Tottenham Hotspur als festgeschriebene Ablöse im Falle eines Kaufes vereinbart -, möchten die Münchner demnach mittlerweile "nur" noch 25 Millionen Euro für den 30-Jährigen einstreichen.
In erster Linie strebe der amtierende deutsche Meister einen schnellen Verkauf Palhinhas an, um diesen möglichst früh von der Gehaltsliste zu bekommen. In München soll der Mittelfeldspieler dem Vernehmen nach rund 8,5 Millionen Euro pro Jahr kassieren.
Der Portugiese war im Sommer 2024 für eine Ablöse in Höhe von 51 Millionen Euro vom FC Fulham an die Säbener Straße gekommen, der FCB würde bei einem Verkauf zu den entsprechende Konditionen also einen Verlust von mehr als 50 Prozent machen.
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Tottenham und Sporting an Palhinha interessiert
Dass Palhinha keine Zukunft mehr bei den Bayern hat, ist verbrieft. Einst als Wunschspieler von Ex-Trainer Thomas Tuchel verpflichtet, fand Vincent Kompany anschließend fast überhaupt keine Verwendung mehr für ihn.
Nach 25 Einsätzen in seiner ersten Saison in München, die er meist nur als Einwechselspieler absolvierte, gab der FCB Palhinha im Sommer 2025 leihweise zu den Spurs ab. Dort war er in einer für Tottenham äußert ernüchternden zurückliegenden Spielzeit einer der wenigen Lichtblicke, weshalb die Londoner nach wie mit einer festen Verpflichtung liebäugeln.
Der Spieler selbst soll eine Rückkehr in seine portugiesische Heimat bevorzugen. Kontakt zu Sporting Lissabon besteht angeblich schon seit einigen Wochen. Palhinha soll sogar bereit sein, auf Teile seines Gehalts zu verzichten.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.