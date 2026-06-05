Er soll sich "im Ton vergriffen" haben: Wie es sich Arne Slot beim FC Liverpool mit seinen Spielern verscherzte

Die Sport Bild berichtet, dass der niederländische Cheftrainer bereits im vergangenen Sommer mit einige Äußerungen bei seinen Stars für Stirnrunzeln gesorgt habe.

So habe der Nachfolger von Erfolgstrainer Jürgen Klopp sich "im Ton vergriffen", heißt es. Sachliche Kritik an seinen Akteuren habe sich "mit Überheblichkeit und persönlichen Spitzen" vermischt.

In dem Bericht werden auch Beispiele genannt. Slot, der Liverpool in seinem ersten Jahr zum englischen Meistertitel geführt hatte, soll Sommer-Neuzugänge mit Fragen a la "Hast du die Premier League gewonnen?" provoziert haben.

Spieler, die aus der Bundesliga an die Anfield Road gewechselt waren, hätten bei der Analyse Sachen wie "So kannst du in Deutschland spielen" zu hören bekommen.