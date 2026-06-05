Vor knapp einer Woche musste Arne Slot beim FC Liverpool seinen Hut nehmen. Um das Verhältnis zu seinen Spielern soll es dabei nicht mehr zum Besten bestellt sein.
Er soll sich "im Ton vergriffen" haben: Wie es sich Arne Slot beim FC Liverpool mit seinen Spielern verscherzte
Die Sport Bild berichtet, dass der niederländische Cheftrainer bereits im vergangenen Sommer mit einige Äußerungen bei seinen Stars für Stirnrunzeln gesorgt habe.
So habe der Nachfolger von Erfolgstrainer Jürgen Klopp sich "im Ton vergriffen", heißt es. Sachliche Kritik an seinen Akteuren habe sich "mit Überheblichkeit und persönlichen Spitzen" vermischt.
In dem Bericht werden auch Beispiele genannt. Slot, der Liverpool in seinem ersten Jahr zum englischen Meistertitel geführt hatte, soll Sommer-Neuzugänge mit Fragen a la "Hast du die Premier League gewonnen?" provoziert haben.
Spieler, die aus der Bundesliga an die Anfield Road gewechselt waren, hätten bei der Analyse Sachen wie "So kannst du in Deutschland spielen" zu hören bekommen.
- AFP
FC Liverpool kaufte im vergangenen Sommer groß ein
Die Reds verpflichteten im vergangenen Sommer für knapp 500 Millionen Euro neue Spieler, darunter auch drei namhafte Stars aus dem deutschen Oberhaus: Florian Wirtz (23, 125 Millionen Euro Ablöse) und Jeremie Frimpong (25, 40 Millionen Euro) kamen von Bayer Leverkusen. Hugo Ekitike (23) wurde für 95 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt auf die Insel gelotst.
Mit Ibrahima Konate (27), Dominik Szoboszlai (25), Ryan Gravenberch (24) und Wataru Endo (33) haben weitere Spieler der Reds eine Bundesliga-Vergangenheit.
Arne Slot wird bei Milan gehandelt
Liverpool legte durchaus einen starken Start in die vergangene Spielzeit hin, schlitterte dann aber im Herbst in eine Krise. Durchwachsene Leistungen in vielen Partien sorgten für eine Saison ohne Titel und viel Kritik am Cheftrainer. Dazu kam sein öffentlicher Zoff mit Superstar Mohamed Salah, der sich im November beschwerte, er fühle sich angesichts seiner Reservistenrolle "unter den Bus geworfen".
Zwar schaffte Slot auf der Zielgeraden der Saison die Qualifikation für die Champions League, trotzdem musste er am vergangenen Wochenende seinen Hut nehmen. Mit Ex-Bournemouth-Erfolgstrainer Andoni Iraola steht sein Nachfolger seit Donnerstag fest.
Um Slot gibt es derweil bereits Gerüchte, was seinen nächsten Job angeht. So war er nur wenige Stunden nach dem Liverpool-Aus als neuer Trainer des italienischen Spitzenklubs AC Mailand im Gespräch. Außerdem soll er ein Kandidat beim niederländischen Verband KNVB als Bondscoach sein, sollte Ronald Koeman nach der Weltmeisterschaft nicht weitermachen. Dessen Vertrag läuft aus.
Die teuersten Neuzugänge in der Geschichte der Premier League
Spieler Position Alter Verein Neuer Verein Jahr Ablöse Aleksander Isak Angriff Newcastle United FC Liverpool 2025 145 Millionen Euro Florian Wirtz Mittelfeld Bayer Leverkusen FC Liverpool 2025 125 Millionen Euro Enzo Fernandez Mittelfeld Benfica FC Chelsea 2023 121 Millionen Euro Jack Grealish Angriff Aston Villa Manchester City 2021 117,5 Millionen Euro Declan Rice Mittelfeld West Ham United FC Arsenal 2024 116,6 Millionen Euro Moises Caicedo Mittelfeld Brighton & Hove Albion FC Chelsea 2023 116 Millionen Euro Romelu Lukaku Angriff Inter Mailand FC Chelsea 2021 113 Millionen Euro Paul Pogba Mittelfeld Juventus Manchester United 2016 105 Millionen Euro Kai Havertz Angriff Bayer Leverkusen FC Chelsea 2020 100 Millionen Euro Hugo Ekitike Angriff Eintracht Frankfurt FC Liverpool 2025 95 Millionen Euro