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Falko Blöding

Er soll sich "im Ton vergriffen" haben: Wie es sich Arne Slot beim FC Liverpool mit seinen Spielern verscherzte

Premier League
Liverpool
A. Slot

Zwischen Arne Slot und Teilen der Liverpool-Mannschaft soll es geknirscht haben. Auch wegen einiger Äußerungen des niederländischen Trainers.

Vor knapp einer Woche musste Arne Slot beim FC Liverpool seinen Hut nehmen. Um das Verhältnis zu seinen Spielern soll es dabei nicht mehr zum Besten bestellt sein.

  • Die Sport Bild berichtet, dass der niederländische Cheftrainer bereits im vergangenen Sommer mit einige Äußerungen bei seinen Stars für Stirnrunzeln gesorgt habe.

    So habe der Nachfolger von Erfolgstrainer Jürgen Klopp sich "im Ton vergriffen", heißt es. Sachliche Kritik an seinen Akteuren habe sich "mit Überheblichkeit und persönlichen Spitzen" vermischt.

    In dem Bericht werden auch Beispiele genannt. Slot, der Liverpool in seinem ersten Jahr zum englischen Meistertitel geführt hatte, soll Sommer-Neuzugänge mit Fragen a la "Hast du die Premier League gewonnen?" provoziert haben.

    Spieler, die aus der Bundesliga an die Anfield Road gewechselt waren, hätten bei der Analyse Sachen wie "So kannst du in Deutschland spielen" zu hören bekommen.

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    FC Liverpool kaufte im vergangenen Sommer groß ein

    Die Reds verpflichteten im vergangenen Sommer für knapp 500 Millionen Euro neue Spieler, darunter auch drei namhafte Stars aus dem deutschen Oberhaus: Florian Wirtz (23, 125 Millionen Euro Ablöse) und Jeremie Frimpong (25, 40 Millionen Euro) kamen von Bayer Leverkusen. Hugo Ekitike (23) wurde für 95 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt auf die Insel gelotst.

    Mit Ibrahima Konate (27), Dominik Szoboszlai (25), Ryan Gravenberch (24) und Wataru Endo (33) haben weitere Spieler der Reds eine Bundesliga-Vergangenheit.

  • Arne Slot wird bei Milan gehandelt

    Liverpool legte durchaus einen starken Start in die vergangene Spielzeit hin, schlitterte dann aber im Herbst in eine Krise. Durchwachsene Leistungen in vielen Partien sorgten für eine Saison ohne Titel und viel Kritik am Cheftrainer. Dazu kam sein öffentlicher Zoff mit Superstar Mohamed Salah, der sich im November beschwerte, er fühle sich angesichts seiner Reservistenrolle "unter den Bus geworfen".

    Zwar schaffte Slot auf der Zielgeraden der Saison die Qualifikation für die Champions League, trotzdem musste er am vergangenen Wochenende seinen Hut nehmen. Mit Ex-Bournemouth-Erfolgstrainer Andoni Iraola steht sein Nachfolger seit Donnerstag fest.

    Um Slot gibt es derweil bereits Gerüchte, was seinen nächsten Job angeht. So war er nur wenige Stunden nach dem Liverpool-Aus als neuer Trainer des italienischen Spitzenklubs AC Mailand im Gespräch. Außerdem soll er ein Kandidat beim niederländischen Verband KNVB als Bondscoach sein, sollte Ronald Koeman nach der Weltmeisterschaft nicht weitermachen. Dessen Vertrag läuft aus.

  • Die teuersten Neuzugänge in der Geschichte der Premier League

    SpielerPositionAlter VereinNeuer VereinJahrAblöse
    Aleksander IsakAngriffNewcastle UnitedFC Liverpool2025145 Millionen Euro
    Florian WirtzMittelfeldBayer LeverkusenFC Liverpool2025125 Millionen Euro
    Enzo FernandezMittelfeldBenficaFC Chelsea2023121 Millionen Euro
    Jack GrealishAngriffAston VillaManchester City2021117,5 Millionen Euro
    Declan RiceMittelfeldWest Ham UnitedFC Arsenal2024116,6 Millionen Euro
    Moises CaicedoMittelfeldBrighton & Hove AlbionFC Chelsea2023116 Millionen Euro
    Romelu LukakuAngriffInter MailandFC Chelsea2021113 Millionen Euro
    Paul PogbaMittelfeldJuventusManchester United2016105 Millionen Euro
    Kai HavertzAngriffBayer LeverkusenFC Chelsea2020100 Millionen Euro
    Hugo EkitikeAngriffEintracht FrankfurtFC Liverpool202595 Millionen Euro