Er soll sich einen neuen Verein suchen: FC Bayern ergreift bei prominentem Verkaufskandidaten offenbar drastische Maßnahme

Dass ein Klub aber im Werben um den 27-Jährigen in ein solches Regal bei der Ablösesumme greifen wird, erscheint mit Blick auf Itos Krankenakte erstmal utopisch. Denn aufgrund zweier kurz aufeinander folgender Mittelfußbrüche hat Ito für die Bayern in zwei Jahren gerade einmal 31 Pflichtspiele bestreiten können.

Besonders seine Debütsaison glich für den Japaner einem Horrorfilm. Gleich in der Sommervorbereitung kam es bei einem Testspiel zum ersten verhängnisvollen Bruch des Mittelfußes. Anschließend kehrte Ito erst Mitte Februar auf den Platz zurück und erlitt im achten Pflichtspiel nach seinem Comeback Ende März erneut einen Mittelfußbruch, der ihn bis zum Spätherbst des vergangenen Jahres begleitete.

Zwar erhielt Ito zumindest in der Bundesliga aufgrund der Dominanz der Münchner und der früh eingetüteten Meisterschaft gerade zu Saisonende dann vermehrt Spielzeit, allerdings streikte im Februar erneut der Körper, als sich der Japaner einen Muskelfaserriss zuzog. In der Innenverteidigung hatte der Linksfuß wie auch Min-Jae Kim in den wichtigen Spielen auf nationaler und internationaler Ebene stets das Nachsehen gegenüber dem etablierten Duo Jonathan Tah und Dayot Upamecano.

Auch auf seiner Ausweichposition in der Linksverteidigung war er trotz der ebenfalls großen Verletzungsprobleme und Formschwäche von Platzhirsch Alphonso Davies nur Backup. Stets wurde die Position in wichtigen Spielen entweder von Josip Stanisic oder Konrad Laimer bekleidet.