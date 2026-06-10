Wie die Sport Bild berichtet, habe der Klub dem Japaner deutlich zu verstehen gegeben, dass er in den Planungen der Münchner offenbar keine größere Rolle mehr spielen wird. Demnach hätten die Klubverantwortlichen Itos Beratern empfohlen, aktiv einen neuen Klub für ihren Klienten zu suchen.
Er soll sich einen neuen Verein suchen: FC Bayern ergreift bei prominentem Verkaufskandidaten offenbar drastische Maßnahme
FC Bayern fordert wohl 20 Millionen Euro für Hiroki Ito
Wie das Blatt weiter berichtet, sei besonders die spanische LaLiga eine attraktive Option für Ito selbst. Potenzielle Destinationen dort wurden jedoch nicht genannt. Ein interessierte Verein müsste jedoch wohl in etwa die Summe hinblättern, die die Bayern per Ausstiegsklausel vor zwei Jahren an den VfB Stuttgart überwiesen hatten: 20 Millionen Euro. Im Sommer 2024 hatte der Rekordmeister rund 24 Millionen Euro für Ito bezahlt.
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Zwei Horrorverletzungen: Hiroki Itos Debüt-Saison beim FC Bayern geht völlig schief
Dass ein Klub aber im Werben um den 27-Jährigen in ein solches Regal bei der Ablösesumme greifen wird, erscheint mit Blick auf Itos Krankenakte erstmal utopisch. Denn aufgrund zweier kurz aufeinander folgender Mittelfußbrüche hat Ito für die Bayern in zwei Jahren gerade einmal 31 Pflichtspiele bestreiten können.
Besonders seine Debütsaison glich für den Japaner einem Horrorfilm. Gleich in der Sommervorbereitung kam es bei einem Testspiel zum ersten verhängnisvollen Bruch des Mittelfußes. Anschließend kehrte Ito erst Mitte Februar auf den Platz zurück und erlitt im achten Pflichtspiel nach seinem Comeback Ende März erneut einen Mittelfußbruch, der ihn bis zum Spätherbst des vergangenen Jahres begleitete.
Zwar erhielt Ito zumindest in der Bundesliga aufgrund der Dominanz der Münchner und der früh eingetüteten Meisterschaft gerade zu Saisonende dann vermehrt Spielzeit, allerdings streikte im Februar erneut der Körper, als sich der Japaner einen Muskelfaserriss zuzog. In der Innenverteidigung hatte der Linksfuß wie auch Min-Jae Kim in den wichtigen Spielen auf nationaler und internationaler Ebene stets das Nachsehen gegenüber dem etablierten Duo Jonathan Tah und Dayot Upamecano.
Auch auf seiner Ausweichposition in der Linksverteidigung war er trotz der ebenfalls großen Verletzungsprobleme und Formschwäche von Platzhirsch Alphonso Davies nur Backup. Stets wurde die Position in wichtigen Spielen entweder von Josip Stanisic oder Konrad Laimer bekleidet.
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FC Bayern will Brown und Bisseck für Kim und Ito
Nun soll Ito offenbar nach nur zwei eher enttäuschenden Spielzeiten Platz machen für neue Spieler, um die der FC Bayern in diesem Transfersommer aktiv buhlt. Für die linke Seite soll Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt kommen. In der Innenverteidigung sollen die Bayern Yann Bisseck von Inter Mailand auf dem Zettel haben. Der deutsche Nationalspieler, der überraschend nicht den Sprung in den WM-Kader geschafft hatte, soll von der Idee eines Wechsels nach München durchaus "angetan" sein.
Für beide Spieler auf Itos Positionen müssten die Münchner dem Vernehmen nach insgesamt rund 100 Millionen Euro locker machen. Die Eintracht fordere laut übereinstimmenden Berichten zwischen 60 und 65 Millionen für Brown, Inter sei bei Bisseck ab einem Gebot von 40 Millionen gesprächsbereit, heißt es.
Neben Ito soll auch Kim den Klub im Sommer verlassen. Jüngst berichtete die Gazzetta dello Sport, dass der Südkoreaner Juventus Turin bereits grünes Licht für einen Transfer gegeben habe. Noch aber ziere sich die Alte Dame, die von den Münchnern aufgerufenen 40 Millionen Euro für Kim in die Hand zu nehmen.