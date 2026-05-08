Er soll sich ein Beispiel an Vincent Kompany beim FC Bayern nehmen: Uli Hoeneß kritisiert Bundestrainer Nagelsmann

Eine ähnliche Kritik hatte er zuletzt schon im Interview bei DAZN in Richtung Nagelsmann abgegeben. Auch dort hatte er Nagelsmann dessen Schlingerkurs bei den Aufstellungen und Berufungen vorgeworfen, wenngleich auch zur Wahrheit gehört, dass der Bundestrainer in der unmittelbaren WM-Vorbereitung immer wieder verletzungsbedingt auf zahlreiche eingeplante Stammkräfte verzichten musste.

So fielen Kai Havertz und Jamal Musiala monatelang aus, Aleksandar Pavlovic meldete sich immer wieder krankheits- oder verletzungsbedingt ab. Felix Nmecha zog sich vor den Testspielen im März eine schwere Knieverletzung zu und gab erst am Freitagabend sein Comeback beim BVB.

Dennoch betonte Hoeneß, dass er die Uneingespieltheit des DFB-Teams Nagelsmann vorwerfe und ihm das auch gesagt habe. "Leicht beleidigt", habe Nagelsmann darauf reagiert, was Hoeneß aber "völlig okay" fand. Nun legte der Ehrenpräsident des FCB noch einmal nach.