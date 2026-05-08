Von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung gefragt, ob Hoeneß eine Chance auf den großen Wurf für die deutsche Nationalmannschaft bei der anstehenden Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko sehe, sagte Hoeneß: "Wenn es Deutschland gelingt, eine Mannschaft zu werden, obwohl der Trainer es nicht geschafft hat, zweimal hintereinander mit derselben Elf zu spielen - dann haben wir eine Chance."
Er soll sich ein Beispiel an Vincent Kompany beim FC Bayern nehmen: Uli Hoeneß kritisiert Bundestrainer Nagelsmann
Uli Hoeneß: Nagelsmann war "leicht beleidigt"
Eine ähnliche Kritik hatte er zuletzt schon im Interview bei DAZN in Richtung Nagelsmann abgegeben. Auch dort hatte er Nagelsmann dessen Schlingerkurs bei den Aufstellungen und Berufungen vorgeworfen, wenngleich auch zur Wahrheit gehört, dass der Bundestrainer in der unmittelbaren WM-Vorbereitung immer wieder verletzungsbedingt auf zahlreiche eingeplante Stammkräfte verzichten musste.
So fielen Kai Havertz und Jamal Musiala monatelang aus, Aleksandar Pavlovic meldete sich immer wieder krankheits- oder verletzungsbedingt ab. Felix Nmecha zog sich vor den Testspielen im März eine schwere Knieverletzung zu und gab erst am Freitagabend sein Comeback beim BVB.
Dennoch betonte Hoeneß, dass er die Uneingespieltheit des DFB-Teams Nagelsmann vorwerfe und ihm das auch gesagt habe. "Leicht beleidigt", habe Nagelsmann darauf reagiert, was Hoeneß aber "völlig okay" fand. Nun legte der Ehrenpräsident des FCB noch einmal nach.
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Hoeneß zählt Nagelsmann an: "Er glaubt, er gewinnt das Spiel"
Die Situation in der Nationalmannschaft sei "dieselbe wie bei uns", merkte Hoeneß nun in der FAS an und verwies dabei auf die Diskussionen beim und über den FC Bayern vor Saisonbeginn. Da habe "doch jeder gesagt: Der Kader ist zu klein, der Kader ist nicht gut genug. Aber dann hat der Trainer die Spieler alle besser gemacht, und vor allem hat er aus den Spielern ein Team gemacht", sagte der 74-Jährige und stellte klar, dass Nagelsmann es Vincent Kompany seiner Meinung nach nicht gleich tut: "Unser Bundestrainer glaubt, er gewinnt das Spiel. Nein, die Mannschaft gewinnt das Spiel."
Schon bei DAZN hatte Hoeneß kritisiert, dass es Nagelsmann seiner Meinung nach ein bisschen an der "Bereitschaft" fehle, "zuzuhören und anzunehmen": "Er wird mit seinen Entscheidungen leben müssen. Wenn er erfolgreich ist, bin ich der Erste, der ihm gratuliert. Wenn nicht, dann wird es für ihn schwer."
Nagelsmann entschuldigt sich bei Undav - WM-Kadernominierung verschoben
Zumindest beim Thema Deniz Undav hatte Nagelsmann aber der lautstarken Kritik offensichtlich zugehört und sich für die fragwürdigen Worte in der Öffentlichkeit angesichts der Jokerrolle des formstarken Stuttgart-Stürmers entschuldigt. "Es war nicht richtig und war auch in der Schärfe für die Öffentlichkeit viel zu forsch. Da habe ich gesagt: 'War blöd von mir, tut mir leid'", hatte Nagelsmann in der Talk-Reihe "Bestbesetzung" bei MagentaTV erzählt.
In die ganz heiße WM-Vorbereitung startet Nagelsmann nun am 21. Mai, wenn er seinen Kader für die Weltmeisterschaft bekanntgibt. Ursprünglich war dies für den 12. Mai geplant, allerdings wollte Nagelsmann dem Vernehmen nach noch den letzten Bundesliga-Spieltag abwarten, um sich bei aktuell verletzten DFB-Spielern noch einen letzten Eindruck zu machen.
Ende Mai und Anfang Juni stehen dann noch zwei Testspiele auf dem Plan. Am 31. Mai in Mainz gegen Finnland und am 6. Juni gegen die USA in Chicago. Acht Tage später startet dann die WM mit dem Auftaktspiel gegen Curacao.
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Sie hat keinen Eigentümer im engsten Sinne, denn die Verwaltung erfolgt durch den DFB.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Allianz Arena, im Signal Iduna Park und aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordteamspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".