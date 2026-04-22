Er soll schon bald bei einem neuen Verein anheuern! Kriselnder Premier-League-Gigant hat angeblich Edin Terzic auf der Liste

Nach Informationen von RMC wird der 43-Jährige zeitnah bei einem neuen Klub unterschreiben.

Ob es den früheren BVB-Coach letztlich nach London zieht oder er eine andere Herausforderung annimmt, ist offen. Erst vor Kurzem wurde berichtet, dass Terzic als aussichtsreicher Kandidat auf die Nachfolge von Ernesto Valverde bei Athletic Club in Bilbao gilt.