Bei FC Chelsea ist die Lage angespannt. Nach der deutlichen 0:3-Niederlage gegen Brighton & Hove Albion mehren sich die Hinweise, dass Trainer Liam Rosenior bereits nach kurzer Amtszeit vor dem Aus steht. Laut einem Bericht von RMC haben die Verantwortlichen der Londoner bereits eine Kandidatenliste für seine Nachfolge zusammengestellt - und darauf findet sich demnach auch Terzic wieder, der seit seinem Abschied aus Dortmund im Sommer 2024 ohne Trainerposten ist.
Er soll schon bald bei einem neuen Verein anheuern! Kriselnder Premier-League-Gigant hat angeblich Edin Terzic auf der Liste
Nach Informationen von RMC wird der 43-Jährige zeitnah bei einem neuen Klub unterschreiben.
Ob es den früheren BVB-Coach letztlich nach London zieht oder er eine andere Herausforderung annimmt, ist offen. Erst vor Kurzem wurde berichtet, dass Terzic als aussichtsreicher Kandidat auf die Nachfolge von Ernesto Valverde bei Athletic Club in Bilbao gilt.
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Iraola auch ein Kandidat bei Chelsea?
Neben Terzic bringt RMC zudem Andoni Iraola als möglichen Nachfolger von Rosenior ins Spiel. Der Spanier, der auch mit Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht wird, soll bereits erste Kontakte mit dem Klub geknüpft haben.
Allerdings steht Iraola noch bis zum Saisonende bei AFC Bournemouth unter Vertrag, weshalb bei den Blues auch eine Übergangslösung bis zum Sommer denkbar ist.
Terzic soll nach England schielen
Terzic ist seit seiner Trennung vom BVB im Sommer 2024 ohne Trainerjob. Die Schwarz-Gelben hatte er zwischen 2020 und 2021 sowie 2022 und 2024 zweimal betreut und 2021 zum Sieg im DFB-Pokal geführt. Außerdem zog er mit der Borussia 2023/24 ins Finale der Champions League ein, in dem man knapp Real Madrid unterlag.
Terzic soll bereits mehrere Angebote von europäischen Vereinen abgelehnt haben, darunter auch eines der AS Monaco. Sein Ziel sei die Premier League. Die englische Liga kennt Terzic bereits gut: Von 2015 bis 2017 war er Co-Trainer von Slaven Bilic (57) bei West Ham United.
Häufig gestellte Fragen
Der Chelsea Football Club wurde am 10. März 1905 in London-Fulham gegründet.
Der FC Chelsea gehört seit Mai 2022 dem Konsortium BlueCo. Die Eigentümergruppe um den US-amerikanischen Geschäftsmann Todd Boehly und die Investmentgesellschaft Clearlake Capital erwarb den Verein für rund 2,5 Milliarden Pfund von Vorbesitzer Roman Abramovich.
Die Blues spielen an der Stamford Bridge, einem Stadion im Londoner Stadtteil Fulham. Offiziell eröffnet wurde die Heimspielstätte des FC Chelsea bereits im Jahr 1877 - also noch vor der Vereinsgründung. In 1905 übernahm der Klub die Leichtathletikarena und baute sie in ein Fußballstadion um.
Im Vergleich der englischen Topklubs ist die Stamford Bridge eines der kleineren Stadien. Die Arena hat eine Kapazität für rund 41.000 Fans.
Mit 34 großen Titeln gehört der Chelsea FC zu den erfolgreichsten Fußballklubs in England. Neben nationalen Pokalen konnten die Blues auch international die größten Wettbewerbe gewinnen: In 2012 und 2021 holten sie die Champions-League-Trophäe nach Hause.
Der FC Chelsea konnte insgesamt sechsmal die englische Meisterschaft für sich entscheiden. Den ersten Titel holte der Klub in der Saison 1954/55, als die Liga noch First Division hieß, seit 2004/05 kamen noch fünf weitere Trophäen dazu.
Ron Harris ist Rekordspieler beim Chelsea FC. Zwischen 1961 und 1980 absolvierte der Innenverteidiger 748 Pflichtspiele für die Blues.
Toptorschütze des Vereins ist ein Mittelfeldspieler: Frank Lampard konnte in 648 Einsätzen 211-mal zuschlagen.
Zahlreiche Weltstars haben bereits das Trikot der Blues getragen, die wohl bekanntesten Namen stammen aus der Erfolgsphase seit den frühen 2000ern. Unter anderem standen Frank Lampard, John Terry, Didier Drogba, Petr Cech, Eden Hazard, Gianfranco Zola, Claude Makelele, N’Golo Kante, Ashley Cole und Michael Ballack für die Londoner auf dem Rasen.
Auch auf der Trainerbank haben schon einige bekannte Namen gesessen. Den größten Erfolg hatte Chelsea unter Jose Mourinho, mit ihm an der Seitenlinie holte der Verein acht Titel (u. a. 3x Premier League, 3x League Cup, 1x FA Cup, 1x Community Shield). Bei den beiden CL-Trophäen coachten Roberto Di Matteo (2012) und Thomas Tuchel (2021), unter Carlo Ancelotti holten die Blues das Double aus Liga und FA Cup (2009/10).
Aufgrund der Vereinsfarben ist der FC Chelsea auch unter dem Spitznamen "The Blues" bekannt.