Der US-amerikanische Nationalspieler Christian Pulisic von der AC Mailand beschäftigt sich offenbar mit einer Rückkehr in seine Heimat, da ihm vom MLS-Klub New York City FC ein astronomisches Gehalt geboten wird. Wie die italienische La Gazzetta dello Sport berichtet, lockt das Franchise aus New York den Offensivakteur mit einem Fünfjahresvertrag, der ihm insgesamt 50 Millionen Euro einbringen soll.
Er soll "in Versuchung" geführt worden sein! Ex-Star des BVB winkt riesiges Gehalt in den USA
Der einstige Flügelstürmer von Borussia Dortmund und des FC Chelsea ist laut dem Bericht von der Offerte aus Übersee durchaus "in Versuchung" geführt. New York City FC bereitet demnach im Hintergrund alles vor, um den 27-Jährigen erstmals in seiner professionellen Laufbahn auf Vereinsebene in die Vereinigten Staaten zu lotsen.
Bei der AC Mailand hängt derweil der Haussegen schief. Die US-Offerte fällt in eine sportliche Krisenphase der Mailänder, die sich nicht für die kommende Champions-League-Saison qualifizieren konnten.
Das Verpassen der Königsklasse hat an den Strukturen im San Siro gerüttelt, die gesamte sportliche Leitung wurde entlassen. Die Zukunft mehrerer Profis gilt seither als ungewiss. Auch die Personalie Pulisic steht im Fokus dieses Umbruchs.
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Milan will mit Pulisic verlängern
Dabei liefen in verschiedenen Phasen der abgelaufenen Spielzeit bereits Verhandlungen über eine langfristige Vertragsverlängerung des US-Stars in Italien. Die Vereinsführung der Rossoneri hatte im Zuge dieser Gespräche ein maximales Gehaltsangebot von rund fünf Millionen Euro pro Saison diskutiert. Eine Einigung über einen neuen Kontrakt kam in Mailand bislang nicht zustande.
Vertraglich ist Milan zwar formal noch in einer komfortablen Position, doch der Handlungsdruck steigt. Pulisic biegt in das letzte Jahr seines Arbeitspapiers ein, welches im Sommer 2027 ausläuft. Der Klub besitzt allerdings die Option, den Kontrakt einseitig um weitere zwölf Monate bis zum Sommer 2028 zu verlängern.
Pulisic bald neuer Rekordtransfer der MLS?
Ein offizielles Angebot aus New York liegt derweil noch nicht auf dem Tisch der Milan-Verantwortlichen. Entsprechend bleibt abzuwarten, welche finanzielle Größenordnung letztlich notwendig sein wird, um die Mailänder von einem Verkauf ihres Starspielers in dieser Transferperiode zu überzeugen.
Fest steht: Ein Transfer würde vermutlich alle bisherigen Dimensionen der Major League Soccer sprengen. Bislang ist der südkoreanische Angreifer Heung-min Son mit einer kolportierten Ablösesumme von 22 Millionen Euro der teuerste Neuzugang in der Historie der Profiliga.
Die Marke von 20 Millionen Euro wurde in der gesamten MLS-Geschichte überhaupt erst zweimal überschritten. Es gilt daher als sicher, dass New York eine historische Rekordsumme aufbieten müsste, um Milan zum Einlenken zu bewegen.
Häufig gestellte Fragen
Die Associazione Calcio Milan, kurz AC Milan, wurde im Dezember 1899 als Mailänder Fußball- und Cricketklub (Milan Cricket and Football Club) gegründet.
Milan gehört seit 2022 mehrheitlich der US-Investmentfirma RedBird Capital Partners. Für rund 1,2 Milliarden Dollar übernahm die Gruppe den Verein.
Die Heimspielstätte der AC Milan ist das Giuseppe-Meazza-Stadion, auch oft San Siro genannt. Der Verein teilt sich die Arena mit dem Stadtrivalen Inter Mailand.
Das San Siro fasst satte 75.817 Fans, womit es eines der größten Fußballstadien Europas ist.
Auch an der Titelfront ist Milan im europäischen Vergleich ganz vorne mit dabei. Insgesamt hat der Verein rund 50 Trophäen eingesackt, darunter alleine siebenmal die Champions League. Nur Real Madrid hat die Königsklasse häufiger gewonnen (15-mal).
Auch auf nationaler Ebene ist die AC über die Jahre extrem erfolgreich gewesen. Nur wenige italienische Klubs haben mehr Titel eingefahren als die 19 Meisterschaften und fünf Coppa Italia von Mailand.
Rekordspieler der AC Milan Paolo Maldini. Die Vereinslegende stand 901-mal für die Rossoneri auf dem Feld, führte sein Team dabei unter anderem zu fünf CL-Titeln, sieben Meisterschaften und dem Gewinn des italienischen Pokals.
Bester Torschütze ist der Schwede Gunnar Nordahl. Er erzielte zwischen 1949 und 1956 ganze 214 Tore in nur 262 Spielen. Zweiter ist Andriy Shevchenko mit 175 Buden.
Es haben vermutlich mehr Legenden für Milan gespielt, als hier aufgezählt werden könnten. Hier eine Auswahl: Paolo Maldini, Franco Baresi, Gianni Rivera, Marco van Basten, Ruud Gullit, Andriy Shevchenko, Kaka, Zlatan Ibrahimovic, Andrea Pirlo, Clarence Seedorf oder Alessandro Nesta.
Die erfolgreichsten Trainer für Mailand waren Nereo Rocco, Arrigo Sacchi, Fabio Capello und Carlo Ancelotti. Unter allen vieren konnte der Verein sowohl die Meisterschaft als auch die Königsklasse gewinnen - in den meisten Fällen jeweils mehrfach.
Die gängigsten Spitznamen der AC Milan sind "I Rossoneri" ("die Rot-Schwarzen"), sowie "Il Diavolo" ("der Teufel").