Er soll "in Versuchung" geführt worden sein! Ex-Star des BVB winkt riesiges Gehalt in den USA

Der einstige Flügelstürmer von Borussia Dortmund und des FC Chelsea ist laut dem Bericht von der Offerte aus Übersee durchaus "in Versuchung" geführt. New York City FC bereitet demnach im Hintergrund alles vor, um den 27-Jährigen erstmals in seiner professionellen Laufbahn auf Vereinsebene in die Vereinigten Staaten zu lotsen.

Bei der AC Mailand hängt derweil der Haussegen schief. Die US-Offerte fällt in eine sportliche Krisenphase der Mailänder, die sich nicht für die kommende Champions-League-Saison qualifizieren konnten.

Das Verpassen der Königsklasse hat an den Strukturen im San Siro gerüttelt, die gesamte sportliche Leitung wurde entlassen. Die Zukunft mehrerer Profis gilt seither als ungewiss. Auch die Personalie Pulisic steht im Fokus dieses Umbruchs.