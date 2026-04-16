"Er soll ihn einfach liegen lassen": Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl kann Schiedsrichterärger von Real Madrid nicht nachvollziehen

Schiedsrichter Slavko Vincic hatte Camavinga in der 86. Minute des Viertelfinalrückspiels in der Champions League am Mittwochabend beim Stand von 3:2 für Real mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Dabei schien es so, als hätte der Slowene zunächst gar nicht realisiert, dass Camavinga bereits verwarnt war, und er Reals Mittelfeldspieler eigentlich nur Gelb geben wollte. Als ihm Sekundenbruchteile später auffiel, dass Camavinga schon Gelb hatte, kam Vincic dann nicht mehr umhin, Gelb-Rot zu zeigen.

"Wenn er das nicht auf dem Schirm hatte (dass Camavinga schon Gelb hatte, d. Red.), dann war es eine pure Gelbe Karte, weil dann wollte er sie geben", betonte Eberl nach Abpfiff bei DAZN. "Wenn er sie nicht gegeben hätte, weil er dachte, der hat schon Gelb … Aber so: pure Gelbe Karte."

Nachdem Vincic in Bayerns Hälfte ein Foul Camavingas gegen Harry Kane gepfiffen hatte, nahm der Franzose den Ball daraufhin mit, um eine schnelle Ausführung des fälligen Freistoßes durch den FCB zu verhindern. Darin sah Vincic ein gelbwürdiges Vergehen und musste Camavinga so mit der Ampelkarte vom Platz schicken.

"Ein bisschen kleinlich", meinte DAZN-Kommentator Jan Platte zu der Entscheidung, während Experte Sami Khedira sofort auffiel: "Aber weil er (Vincic, d. Red.) es nicht auf dem Schirm hatte." Der Weltmeister monierte zu der höchst umstrittenen Hinausstellung dennoch deutlich: "Es darf nicht sein, dass ein Schiedsrichter dieses Spiel so beeinflusst und eventuell entscheidet."

Bei Real war das Entsetzen über den Platzverweis indes groß und die Proteste wurden umso heftiger, da man das Spiel in Unterzahl in der Schlussphase noch mit 3:4 verlor und damit aus der Champions League ausschied. Eberl war das logischerweise herzlich egal, der Bayern-Boss hob stattdessen das unnötige Verhalten Camavingas hervor, das zur Gelb-Roten Karte führte: "Er hat ja davor schon zweimal den Ball in die Hand genommen. Er soll ihn einfach liegen lassen und weggehen!", so Eberl.