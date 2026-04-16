Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl kann die heftigen Beschwerden Real Madrids über den Platzverweis für Eduardo Camavinga nicht nachvollziehen.
"Er soll ihn einfach liegen lassen": Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl kann Schiedsrichterärger von Real Madrid nicht nachvollziehen
Bayern-Boss Max Eberl kritisiert Eduardo Camavinga: "Er soll einfach weggehen"
Schiedsrichter Slavko Vincic hatte Camavinga in der 86. Minute des Viertelfinalrückspiels in der Champions League am Mittwochabend beim Stand von 3:2 für Real mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Dabei schien es so, als hätte der Slowene zunächst gar nicht realisiert, dass Camavinga bereits verwarnt war, und er Reals Mittelfeldspieler eigentlich nur Gelb geben wollte. Als ihm Sekundenbruchteile später auffiel, dass Camavinga schon Gelb hatte, kam Vincic dann nicht mehr umhin, Gelb-Rot zu zeigen.
"Wenn er das nicht auf dem Schirm hatte (dass Camavinga schon Gelb hatte, d. Red.), dann war es eine pure Gelbe Karte, weil dann wollte er sie geben", betonte Eberl nach Abpfiff bei DAZN. "Wenn er sie nicht gegeben hätte, weil er dachte, der hat schon Gelb … Aber so: pure Gelbe Karte."
Nachdem Vincic in Bayerns Hälfte ein Foul Camavingas gegen Harry Kane gepfiffen hatte, nahm der Franzose den Ball daraufhin mit, um eine schnelle Ausführung des fälligen Freistoßes durch den FCB zu verhindern. Darin sah Vincic ein gelbwürdiges Vergehen und musste Camavinga so mit der Ampelkarte vom Platz schicken.
"Ein bisschen kleinlich", meinte DAZN-Kommentator Jan Platte zu der Entscheidung, während Experte Sami Khedira sofort auffiel: "Aber weil er (Vincic, d. Red.) es nicht auf dem Schirm hatte." Der Weltmeister monierte zu der höchst umstrittenen Hinausstellung dennoch deutlich: "Es darf nicht sein, dass ein Schiedsrichter dieses Spiel so beeinflusst und eventuell entscheidet."
Bei Real war das Entsetzen über den Platzverweis indes groß und die Proteste wurden umso heftiger, da man das Spiel in Unterzahl in der Schlussphase noch mit 3:4 verlor und damit aus der Champions League ausschied. Eberl war das logischerweise herzlich egal, der Bayern-Boss hob stattdessen das unnötige Verhalten Camavingas hervor, das zur Gelb-Roten Karte führte: "Er hat ja davor schon zweimal den Ball in die Hand genommen. Er soll ihn einfach liegen lassen und weggehen!", so Eberl.
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Real Madrid hatte bei zwei Schiedsrichterentscheidungen auch Glück
Die Madrilenen gingen nach Schlusspfiff vehement protestierend auf Vincic los, Doppeltorschütze Arda Güler sah für seine Aussagen in Richtung des Unparteiischen noch die Rote Karte. "Der Schiedsrichter hat das Spiel zerstört", polterte Reals Trainer Alvaro Arbeloa später. "Es ist eine Aktion, die niemand versteht. Wie man einen Spieler wegen so etwas in so einem Spiel vom Platz schicken kann. [...] Das ist total unerklärlich, unfair. Uns tut es sehr weh!"
Zur Wahrheit gehört indes, dass die Königlichen auch von zwei fragwürdigen Schiedsrichterentscheidungen profitierten. So sprach Vincic Real den Freistoß, den Güler nach knapp einer halben Stunde zum zwischenzeitlichen 2:1 für die Gäste traumhaft in die Maschen setzte, nach einem vermeintlichen Foulspiel von Konrad Laimer an Brahim Diaz zu, das es genau genommen gar nicht gab. Der Österreicher berührte den Marokkaner maximal ganz leicht, alles andere als ein notwendiger Pfiff.
Zudem war dem dritten Real-Tor kurz vor der Halbzeitpause in der Entstehung ein durchaus foulwürdiges Einsteigen von Madrid-Verteidiger Antonio Rüdiger gegen Josip Stanisic vorausgegangen. "Er sieht, dass ich komme und geht nur in mich rein. Früher hat man da einfach Vorteil laufen lassen und wenn man den Ball verliert, Freistoß gepfiffen. Vielleicht hat der Schiedsrichter diese Regel da vergessen, keine Ahnung", beklagte Stanisic nach dem Spiel. Die Partie lief stattdessen weiter, Kylian Mbappe erzielte das zwischenzeitliche 3:2 für die Spanier. FCB-Trainer Vincent Kompany sah für seinen Protest über die Szene derweil die Gelbe Karte und fehlt damit im Halbfinalhinspiel bei Paris Saint-Germain gesperrt.
Bayern München und Real Madrid liefern ein absolutes Spektakel
Nach Bayerns 2:1-Hinspielsieg entwickelte sich auch beim Rückspiel in München ein spektakuläres Duell. Die frühe Führung durch Güler, die einem fatalen Fehlpass von FCB-Keeper Manuel Neuer entsprang, konterte der deutsche Rekordmeister in Person von Aleksandar Pavlovic schnell. Auf das 1:2 durch Gülers Freistoß folgte wenig später der erneute Ausgleichstreffer von Harry Kane, der spektakuläre erste Durchgang endete dann mit Mbappes Tor zum Halbzeitstand.
In Hälfte zwei beruhigte sich die Partie und mit zunehmender Spieldauer war beiden Mannschaften anzumerken, dass das nächste Tor die Entscheidung bringen könnte. Rund drei Minuten nach der Gelb-Roten Karte für Camavinga hatten die Bayern das bessere Ende für sich, als Luis Diaz das erlösende 3:3 gelang. Reals Bemühungen, es doch noch in die Verlängerung zu schaffen, waren vergeblich, stattdessen traf Michael Olise mit der letzten Aktion noch zum 4:3-Endstand.
Bei Real muss Trainer Arbeloa nun endgültig um seinen Job bangen, einem Bericht von The Athletic zufolge ist eine Trennung spätestens im Sommer wahrscheinlich. Als möglicher Nachfolger wurde zuletzt bereits der französische Nationalcoach Didier Deschamps gehandelt, der seinen Posten bei der Equipe Tricolore nach der anstehenden WM abgeben wird.
Einen Titel wird Real diese Saison wohl nicht mehr holen. In der Copa del Rey war man im Achtelfinale sensationell an Zweitligist Albacete gescheitert, in LaLiga ist der FC Barcelona sieben Spieltage vor Saisonende bereits neun Punkte voraus. Möglicherweise droht den Königlichen sogar das Szenario, das Erzrivale Barca den Meistertitel im direkten Duell beim Clasico im Camp Nou Anfang Mai perfekt macht.
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FC Bayern München könnte am Wochenende Meister werden
Bayern hingegen ist der deutsche Meistertitel nur noch rein theoretisch zu nehmen. Möglicherweise beseitigt der FCB im kommenden Heimspiel gegen den VfB Stuttgart am Sonntag auch schon letzte rechnerische Zweifel.
Der Traum vom Triple lebt derweil weiterhin, im DFB-Pokal steht kommende Woche das Halbfinale bei Bayer Leverkusen an. Das Halbfinalhinspiel in der Champions League steigt am 28. April bei Paris Saint-Germain, acht Tage später sind die Franzosen zum Rückspiel in der Allianz-Arena zu Gast.
Das Halbfinale der Champions League in der Übersicht
Datum
Spiel
Dienstag, 28. April
Paris Saint-Germain vs. FC Bayern München
Mittwoch, 29. April
Atletico Madrid vs. FC Arsenal
Dienstag, 5. Mai
FC Arsenal vs. Atletico Madrid
Mittwoch, 6. Mai
FC Bayern München vs. Paris Saint-Germain
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.