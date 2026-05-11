Er soll es "intern hinterlegt" haben! Vincent Kompany wollte Abgang beim FC Bayern München wohl verhindern

"Kompany ist von Jackson überzeugt und er hätte ihn gerne in München gehalten", sagte Matthäus am Sonntagabend bei Sky90 und fügte an: "Aber er ist zu teuer." Kompany habe "intern hinterlegt, dass er gerne Jackson behalten würde, aber natürlich wahrscheinlich zu einem gewissen Preis, den sein Arbeitgeber Chelsea nicht unbedingt annehmen wird", so Matthäus weiter.

Jackson ist noch bis Saisonende vom FC Chelsea an die Bayern verliehen. Der deutsche Meister hatte vergangenen Sommer eine üppige Leihgebühr in Höhe von 16,5 Millionen Euro für den Stürmer bezahlt und hätte Jackson mittels einer Kaufoption fest verpflichten können. Diese ist dem FCB mit satten 65 Millionen Euro aber offensichtlich zu teuer.