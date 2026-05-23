Beim BVB neigt sich die Zeit des belgischen Nationalspielers Julien Duranville dem Ende entgegen. Dies berichtet die Bild.
Er soll die BVB-Verantwortlichen "mehrfach enttäuscht" haben: Einstiges Supertalent wird Borussia Dortmund im Sommer wohl verlassen
Sie schreibt, dass sowohl Borussia Dortmund als auch der Angreifer trotz eines noch bis 2028 gültigen Vertrags eine Trennung in diesem Sommer anstrebten. Es werde daran gearbeitet, dass Duranville den Klub verlässt, er spiele in den Planungen des deutschen Vizemeisters "kaum noch eine Rolle".
Während es in dem Bericht heißt, es gebe Interesse aus Frankreich an dem Flügelstürmer, werden Namen von Klubs in diesem Zusammenhang nicht genannt.
Duranville kam Anfang 2023 als 16-Jähriger für 8,5 Millionen Euro Ablöse vom belgischen Spitzenklub RSC Anderlecht nach Dortmund. Er galt damals als Megatalent und großer Hoffnungsträger für die Zukunft. Unter anderem auch, weil ihn sein damaliger Weggefährte Vincent Kompany als potenziellen Ballon-d'Or-Gewinner geadelt hatte.
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BVB-Trainer Niko Kovac machte Julien Duranville eine Ansage
In Dortmund erfüllte Duranville die hohen Erwartungen jedoch nicht. Auch, weil ständige Verletzungsprobleme dem Edeltechniker den Rhythmus raubten. Mehrere Muskelverletzungen kosteten ihn mehr als 40 Einsätze im BVB-Dress.
Dazu gesellten sich auch Zweifel an Duranvilles Einstellung. Einsatz, Körpersprache und Haltung hätten die Verantwortlichen der Borussia "mehrfach enttäuscht", heißt es. Im Dezember hatte Trainer Niko Kovac öffentlich Kritik an Duranville geübt. "Wir sind beim BVB und beim BVB sind richtig gute Spieler unterwegs. Das ist er auch, aber die anderen sind besser."
Ein Versuch, der Karriere des Juwels nach zwei mageren Hinrunden-Einsätzen in der Dortmunder Reserve per Leihe einen Kickstart zu verschaffen, schlug zuletzt ebenfalls fehl. Duranville verbrachte die Rückrunde der abgelaufenen Saison beim Schweizer Erstligisten FC Basel. Dort brachte er es zwar auf 17 Einsätze in Pflichtspielen, viel Zählbares kam dabei mit zwei Toren und einem Assist auch nicht heraus.
Julien Duranvilles Leistungsdaten beim BVB
Einsätze Einsätze über 90 Minuten Tore Assists Gelbe Karten Profis 27 0 1 1 3 Reserve 4 0 0 2 1