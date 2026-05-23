Er soll die BVB-Verantwortlichen "mehrfach enttäuscht" haben: Einstiges Supertalent wird Borussia Dortmund im Sommer wohl verlassen

Sie schreibt, dass sowohl Borussia Dortmund als auch der Angreifer trotz eines noch bis 2028 gültigen Vertrags eine Trennung in diesem Sommer anstrebten. Es werde daran gearbeitet, dass Duranville den Klub verlässt, er spiele in den Planungen des deutschen Vizemeisters "kaum noch eine Rolle".

Während es in dem Bericht heißt, es gebe Interesse aus Frankreich an dem Flügelstürmer, werden Namen von Klubs in diesem Zusammenhang nicht genannt.

Duranville kam Anfang 2023 als 16-Jähriger für 8,5 Millionen Euro Ablöse vom belgischen Spitzenklub RSC Anderlecht nach Dortmund. Er galt damals als Megatalent und großer Hoffnungsträger für die Zukunft. Unter anderem auch, weil ihn sein damaliger Weggefährte Vincent Kompany als potenziellen Ballon-d'Or-Gewinner geadelt hatte.