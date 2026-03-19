Er soll der interne Top-Kandidat sein! Zweitliga-Durchstarter hat beim FC Bayern München wohl gute Chancen auf die Goretzka-Nachfolge

Demnach zieht Hannover zwar die Kaufoption für eine Million Euro, der FCB aktiviert aber umgehend die vereinbarte Rückkaufklausel in Höhe von 2,5 Millionen Euro. So fließen für Asekos Rückkehr nach München 1,5 Millionen Euro an 96.

Laut Sky hat Aseko Chancen darauf, den Kaderplatz von Leon Goretzka einzunehmen, der den FCB bekanntlich mit Vertragsende im Sommer verlässt. Der 20-Jährige sei der interne Top-Kandidat auf die Goretzka-Nachfolge und der Rekordmeister könnte mit ihm planen, sollte kein externer Ersatz verpflichtet werden.

Bayerns Trainer Vincent Kompany gilt als Fan von Aseko, der vor seiner Leihe nach Hannover (seit Anfang Februar 2025 spielt er für die Niedersachsen) regelmäßig unter dem Belgier bei der ersten Mannschaft des FCB trainierte. Der deutsche U21-Nationalspieler spielt bei 96 eine sehr starke Saison in der 2. Bundesliga und die Verantwortlichen in München trauen ihm laut Sky grundsätzlich zu, Goretzka zu beerben.

Für Aseko spreche zudem, dass er auch als Rechtsverteidiger eingesetzt werden kann und daher eine ähnliche Rolle einnehmen könnte wie der vergangenen Sommer aus Hoffenheim verpflichtete Tom Bischof. Der kam primär als zentraler Mittelfeldspieler, agiert aber beim FCB oft als Linksverteidiger.