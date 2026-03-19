Der FC Bayern München hat offenbar die Rückkaufoption für das derzeit an Zweitligist Hannover 96 verliehene Mittelfeldtalent Noel Aseko gezogen. Das berichtet Sky.
Er soll der interne Top-Kandidat sein! Zweitliga-Durchstarter hat beim FC Bayern München wohl gute Chancen auf die Goretzka-Nachfolge
Demnach zieht Hannover zwar die Kaufoption für eine Million Euro, der FCB aktiviert aber umgehend die vereinbarte Rückkaufklausel in Höhe von 2,5 Millionen Euro. So fließen für Asekos Rückkehr nach München 1,5 Millionen Euro an 96.
Laut Sky hat Aseko Chancen darauf, den Kaderplatz von Leon Goretzka einzunehmen, der den FCB bekanntlich mit Vertragsende im Sommer verlässt. Der 20-Jährige sei der interne Top-Kandidat auf die Goretzka-Nachfolge und der Rekordmeister könnte mit ihm planen, sollte kein externer Ersatz verpflichtet werden.
Bayerns Trainer Vincent Kompany gilt als Fan von Aseko, der vor seiner Leihe nach Hannover (seit Anfang Februar 2025 spielt er für die Niedersachsen) regelmäßig unter dem Belgier bei der ersten Mannschaft des FCB trainierte. Der deutsche U21-Nationalspieler spielt bei 96 eine sehr starke Saison in der 2. Bundesliga und die Verantwortlichen in München trauen ihm laut Sky grundsätzlich zu, Goretzka zu beerben.
Für Aseko spreche zudem, dass er auch als Rechtsverteidiger eingesetzt werden kann und daher eine ähnliche Rolle einnehmen könnte wie der vergangenen Sommer aus Hoffenheim verpflichtete Tom Bischof. Der kam primär als zentraler Mittelfeldspieler, agiert aber beim FCB oft als Linksverteidiger.
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FC Bayern München plant wohl mit Zweitliga-Durchstarter
Aseko, 2022 von Hertha BSC in Bayerns Nachwuchs gewechselt, steht an der Säbener Straße noch bis 2028 unter Vertrag. Für Hannover kam er diese Saison bisher auf 25 Zweitliga-Einsätze, in denen ihm drei Tore und fünf Assists gelangen.
Sollte sich Bayern doch dazu entscheiden, einen externen Goretzka-Nachfolger zu holen, könnte Aseko derweil laut Sky auch im Sommer verkauft werden. An Interessenten würde es wohl nicht mangeln, schließlich sollen unter anderem namhafte Klubs aus dem Ausland wie der FC Villarreal oder Brighton & Hove Albion bei dem zentralen Mittelfeldspieler anklopfen.
FC Bayern München, Spielplan: Die nächsten Spiele des FCB
- Samstag, 21. März, 15.30 Uhr : FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga)
- Samstag, 4. April, 15.30 Uhr : SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga)
- Dienstag, 7. April, 21 Uhr: Real Madrid - FC Bayern (Champions League)
- Samstag, 11. April, 18.30 Uhr: FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)
- Mittwoch, 15. April, 21 Uhr: FC Bayern - Real Madrid (Champions League)
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.