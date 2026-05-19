Er soll besonders reagiert haben! Oliver Baumann muss angeblich schmerzhafte WM-Nachricht verkraften

Stattdessen soll ausgerechnet Neuer das deutsche Tor hüten. Der Altmeister vom FC Bayern München verdrängt damit den Mann, der die gesamte WM-Qualifikation über den Kopf für die Nationalmannschaft hingehalten hat.

Für Baumann ist diese Nachricht ein sportlicher Nackenschlag epischen Ausmaßes. Der 35-Jährige lieferte in den vergangenen Monaten konstant ab, war der verlässliche Rückhalt auf dem Weg zur WM und schien sich seinen Lebenstraum vom Stammplatz redlich verdient zu haben. Nun muss er weichen, weil der Name Neuer im deutschen Fußball immer noch ein unantastbares Gewicht besitzt und dessen Form zuletzt stark war.