Die Würfel im Torwart-Kampf um die WM 2026 sind offenbar gefallen! Bundestrainer Julian Nagelsmann soll Oliver Baumann mitgeteilt haben, dass er mit Manuel Neuer als Nummer eins plant. Das geht aus einem Bericht der Bild hervor. In einem persönlichen Telefonat soll der 38-jährige DFB-Coach Hoffenheims Schlussmann demnach darüber informiert haben, dass er beim Turnier im kommenden Sommer nicht als Nummer eins eingeplant ist.
Er soll besonders reagiert haben! Oliver Baumann muss angeblich schmerzhafte WM-Nachricht verkraften
Stattdessen soll ausgerechnet Neuer das deutsche Tor hüten. Der Altmeister vom FC Bayern München verdrängt damit den Mann, der die gesamte WM-Qualifikation über den Kopf für die Nationalmannschaft hingehalten hat.
Für Baumann ist diese Nachricht ein sportlicher Nackenschlag epischen Ausmaßes. Der 35-Jährige lieferte in den vergangenen Monaten konstant ab, war der verlässliche Rückhalt auf dem Weg zur WM und schien sich seinen Lebenstraum vom Stammplatz redlich verdient zu haben. Nun muss er weichen, weil der Name Neuer im deutschen Fußball immer noch ein unantastbares Gewicht besitzt und dessen Form zuletzt stark war.
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Baumann soll bemerkenswert reagiert haben
Immerhin: Baumann zeigte sich als absoluter Teamplayer. Nach Informationen des Boulevardblattes hat der Hoffenheimer dem Bundestrainer trotz der bitteren Degradierung im selben Telefonat zugesichert, dass er dem DFB-Team auch in der Rolle des Herausforderers beim WM-Turnier vollumfänglich zur Verfügung stehen wird.
Doch die Nominierung des mittlerweile 40-jährigen Neuer birgt ein sportliches Risiko, das Nagelsmanns Pläne schon vor dem Turnierstart ins Wanken bringen könnte. Denn der Körper des 2024 zurückgetretenen Ex-Nationalkeepers sendet wieder einmal Warnsignale.
Ausgerechnet am vergangenen Wochenende, im letzten Pflichtspiel vor der offiziellen Kader-Bekanntgabe, musste Neuer vorzeitig den Platz verlassen. Die Diagnose: Probleme an der linken Wade - eine Muskelpartie, die den Routinier in seiner langen Karriere schon des Öfteren zum Zuschauen verdammte.
Spielt Neuer bereits im Pokalfinale wieder?
Am Montagmorgen um 9.58 Uhr rollte der Bayern-Kapitän laut Bild auf dem Vereinsgelände an, allerdings nicht für das Mannschaftstraining. Stattdessen verbarrikadierte sich Neuer zur Behandlung im Leistungszentrum, während seine Teamkollegen am Mittag auf dem Rasen schwitzten.
Risiko will beim Rekordmeister so kurz vor dem Pokalendspiel und dem Abflug nach Nordamerika niemand mehr eingehen. Laut des Berichts soll es sich bei der Blessur immerhin nicht um eine strukturelle Muskelverletzung wie einen Faserriss handeln.
Das lässt die Hoffnung auf ein baldiges Comeback am Leben. Bereits am kommenden Samstag steht für die Münchner das DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart an. Ein Einsatz Neuers im Berliner Olympiastadion ist theoretisch möglich und wäre die perfekte Bühne für ein Ausrufezeichen vor der WM-Reise.
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Neuer: "Das müsst ihr nicht wissen"
Es wäre die vorläufige Krönung einer der verblüffendsten Wendepunkte der jüngeren DFB-Geschichte. Eigentlich hatte Neuer seine ruhmreiche Karriere im Adlertrikot am 21. August 2024 nach 124 Länderspielen für beendet erklärt. Das bittere 1:2 nach Verlängerung im EM-Viertelfinale gegen Spanien am 5. Juli 2024 sollte eigentlich sein Schlussakkord auf der internationalen Bühne gewesen sein.
Wie entspannt und gleichzeitig kryptisch der Weltmeister von 2014 mit der gesamten Situation umgeht, machten seine vielsagenden Statements nach dem deutlichen 5:1-Erfolg der Bayern gegen den 1. FC Köln deutlich. Angesprochen auf die Gerüchteküche um seine Person gab sich Neuer betont gelassen: "Ich bin da total entspannt. Wir feiern heute die Meisterschaft. Ich habe in der nächsten Woche ein ganz wichtiges Spiel mit dem DFB-Pokal. Von daher ist es für mich kein Thema."
Als die Reporter jedoch wissen wollten, ob er ein Comeback in der Nationalmannschaft definitiv ausschließen könne, lächelte Neuer die Frage weg: "Das müsst ihr nicht wissen."
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Sie hat keinen Eigentümer im engsten Sinne, denn die Verwaltung erfolgt durch den DFB.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Allianz Arena, im Signal Iduna Park und aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordteamspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".