Er soll bei der WM eine wichtige Rolle einnehmen: Superstar fehlt wohl im DFB-Kader für die anstehenden Testspiele

Demnach sei aufgrund von Musialas aktuellen Verletzungsproblemen in Absprache mit dem FCB und den beteiligten Ärzteteams entschieden worden, den 23-Jährigen nicht zu nominieren. In den Berichten ist explizit von einer Vorsichtsmaßnahme die Rede, nachdem Musiala im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals bei Atalanta Bergamo (6:1) vergangene Woche eine Belastungsreaktion am im Sommer verletzten linken Sprunggelenk gespürt hatte und daher das Bundesligaspiel gegen Bayer Leverkusen am Samstag (1:1) und auch das Rückspiel gegen Atalanta am Mittwochabend verpasste.

Zudem wird Musiala auch in der letzten Partie vor der Länderspielpause gegen Union Berlin am Samstag aller Voraussicht nach fehlen. Wenngleich ihm danach bis zur WM noch Zeit bleibt, wieder in Topform zu kommen, ist die Nicht-Nominierung für Musiala und auch für Nagelsmann ziemlich ärgerlich.

Schließlich hatte der Bundestrainer Anfang März im kicker-Interview betont, den Bayern-Star ebenso wie den ebenfalls lange verletzt ausgefallenen Kai Havertz (FC Arsenal) bei den März-Länderspielen unbedingt dabei haben zu wollen. Es sei "ratsam, dass sie im März zurückkehren, weil sie eine gefühlte Ewigkeit nicht dabei waren. Jamal habe ich bei der Nationalmannschaft über zehn Monate nicht mehr gesehen, Kai noch länger nicht", erklärte Nagelsmann. "Sie kennen einige Dinge, die wir seitdem gemacht haben, nur in der Theorie aus Gesprächen mit mir. Da ist es schon wertvoll, dass sie wieder dabei sind, weil es sonst irgendwann auch schwierig für sie wird, den Rhythmus zu finden im Kreise der Nationalmannschaft."

Im Gegensatz zu Musiala soll dessen Bayern-Kollege Lennart Karl übrigens bei den anstehenden Länderspielen dabei sein und erstmals für das A-Nationalteam nominiert werden. Die DFB-Elf spielt am 27. März in Basel gegen die Schweiz und trifft drei Tage später in Stuttgart auf Ghana. Das Aufgebot wird Nagelsmann am Donnerstagnachmittag verkünden.