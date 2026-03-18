Er soll bei der WM eine wichtige Rolle einnehmen: Superstar fehlt wohl im DFB-Kader für die anstehenden Testspiele
Vorsichtsmaßnahme bei Jamal Musiala: Bayern-Star fehlt wohl im DFB-Kader
Demnach sei aufgrund von Musialas aktuellen Verletzungsproblemen in Absprache mit dem FCB und den beteiligten Ärzteteams entschieden worden, den 23-Jährigen nicht zu nominieren. In den Berichten ist explizit von einer Vorsichtsmaßnahme die Rede, nachdem Musiala im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals bei Atalanta Bergamo (6:1) vergangene Woche eine Belastungsreaktion am im Sommer verletzten linken Sprunggelenk gespürt hatte und daher das Bundesligaspiel gegen Bayer Leverkusen am Samstag (1:1) und auch das Rückspiel gegen Atalanta am Mittwochabend verpasste.
Zudem wird Musiala auch in der letzten Partie vor der Länderspielpause gegen Union Berlin am Samstag aller Voraussicht nach fehlen. Wenngleich ihm danach bis zur WM noch Zeit bleibt, wieder in Topform zu kommen, ist die Nicht-Nominierung für Musiala und auch für Nagelsmann ziemlich ärgerlich.
Schließlich hatte der Bundestrainer Anfang März im kicker-Interview betont, den Bayern-Star ebenso wie den ebenfalls lange verletzt ausgefallenen Kai Havertz (FC Arsenal) bei den März-Länderspielen unbedingt dabei haben zu wollen. Es sei "ratsam, dass sie im März zurückkehren, weil sie eine gefühlte Ewigkeit nicht dabei waren. Jamal habe ich bei der Nationalmannschaft über zehn Monate nicht mehr gesehen, Kai noch länger nicht", erklärte Nagelsmann. "Sie kennen einige Dinge, die wir seitdem gemacht haben, nur in der Theorie aus Gesprächen mit mir. Da ist es schon wertvoll, dass sie wieder dabei sind, weil es sonst irgendwann auch schwierig für sie wird, den Rhythmus zu finden im Kreise der Nationalmannschaft."
Im Gegensatz zu Musiala soll dessen Bayern-Kollege Lennart Karl übrigens bei den anstehenden Länderspielen dabei sein und erstmals für das A-Nationalteam nominiert werden. Die DFB-Elf spielt am 27. März in Basel gegen die Schweiz und trifft drei Tage später in Stuttgart auf Ghana. Das Aufgebot wird Nagelsmann am Donnerstagnachmittag verkünden.
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Jamal Musiala lief zuletzt im März 2025 für das DFB-Team auf
Musiala hatte sich bei der Klub-WM im vergangenen Sommer einen Wadenbeinbruch zugezogen und war danach gut ein halbes Jahr lang ausgefallen. Bei Bayern führte man den Edeltechniker seit Mitte Januar behutsam wieder heran, zwischendurch bekam Musiala schon den einen oder anderen Startelfeinsatz. Der Plan sah ursprünglich vor, den Nationalspieler für das Champions-League-Achtelfinale wieder in Topform zu haben, das gelang jedoch nicht.
Stattdessen erlitt Musiala in Bergamo den ärgerlichen Rückschlag. Nun soll er sich ganz bewusst in der Länderspielpause erholen und die Abwesenheit vom DFB-Team nutzen, um körperlich schnell wieder Fortschritte zu machen. Bestenfalls kann FCB-Trainer Vincent Kompany in den sehr wahrscheinlichen CL-Viertelfinals gegen Real Madrid im April wieder auf einen fitten Musiala zurückgreifen.
Der Bayern-Star hat sein bisher letztes von insgesamt 40 Länderspielen vor knapp einem Jahr absolviert. Ende März 2025 gelang ihm beim 3:3 im Nations-League-Viertelfinale gegen Italien ein ganz besonderes Tor, als er einen dank eines hellwachen Balljungen blitzschnell ausgeführten Eckball von Joshua Kimmich ins leere italienische Tor weiterleitete.
Musiala wird nun erst in der finalen WM-Vorbereitung ins DFB-Team zurückkehren. Ende Mai wartet kurz vor der Abreise ein Testspiel gegen Finnland, Anfang Juni testet Deutschland dann noch gegen Co-Gastgeber USA. Das Turnier startet für Nagelsmanns Elf am 14. Juni mit dem ersten Gruppenspiel gegen Curacao - dann soll Musiala bestenfalls gemeinsam mit Liverpools Florian Wirtz im offensiven Mittelfeld des DFB-Teams wirbeln.
Die nächsten Spiele des DFB-Teams
- 27. März: Schweiz vs. Deutschland (Testspiel)
- 30. März: Deutschland vs. Ghana (Testspiel)
- 31. Mai: Deutschland vs. Finnland (Testspiel)
- 6. Juni: USA vs. Deutschland (Testspiel)
- 14. Juni: Deutschland vs. Curacao (WM 2026)
- 20. Juni: Deutschland vs. Elfenbeinküste (WM 2026)
- 25. Juni: Deutschland vs. Ecuador (WM 2026)
Häufig gestellte Fragen
Wenn er fit ist, ist Jamal Musiala auf dem Platz kaum festzunageln. Offensives Mittelfeld, halblinks, mal auf dem Flügel, manchmal zentral – er bewegt sich dort, wo er Räume sieht. Beim FC Bayern wird er vor allem für seine Spielintelligenz und seine enge Ballführung geschätzt. Wenn er ins Dribbling geht oder in engen Räumen aufdreht, wirkt das oft wie improvisierte Kunst.
Musiala wurde am 26. Februar 2003 in Stuttgart geboren. Aufgewachsen ist er später teils in Deutschland, teils in England – ein kultureller Mix, der sich auch in seinem Spiel wiederfindet.
Ab der Saison 2025/26 läuft er beim FC Bayern mit der Nummer 10 auf. Die Rückennummer ist eine Ansage – beim Rekordmeister steht sie für Spielmacher, Kreative, Unterschiedsspieler. Genau in diese Reihe will Musiala hinein.
Er misst 1,84 Meter – damit bringt er gute Voraussetzungen für das moderne Mittelfeld mit: nicht zu wuchtig, aber präsent. Technisch stark, körperlich im Gleichgewicht.
Sein Gewicht liegt bei rund 72 Kilogramm. Das passt gut zu seiner Spielweise – wendig, agil, aber mit genug Stabilität, um sich auch mal im Eins-gegen-eins durchzusetzen.
Die Nummer 10 des FCB trägt Schuhgröße 42/43 - zumindest laut Website seines Vereins. Bei ihm spricht ohnehin eher das, was er mit den Schuhen macht.
Er ist Rechtsfuß – klar. Trotzdem: Musiala ist kein Spieler, der sich von einer Seite blockieren lässt. Auch mit links kann er Situationen auflösen oder sauber weiterspielen.
Seine ersten Stationen waren der TSV Lehnerz, dann folgten Southampton und der FC Chelsea. Dort wuchs er im Nachwuchs heran, bevor ihn der FC Bayern zurück nach Deutschland holte. Eine Entscheidung, die rückblickend vieles verändert hat – für ihn und für den DFB.
Sein genauer Wohnort ist nicht öffentlich bekannt. Klar ist: Er spielt für den FC Bayern, also liegt sein Lebensmittelpunkt in oder um München. Geboren wurde er in Stuttgart, dort hat er familiäre Wurzeln – wie oft er dort noch ist, bleibt sein Privates.
Was er fährt, ist nicht bekannt. Keine öffentlichen Auftritte mit Luxuskarossen, keine Bilder mit PS-Boliden. Musiala hält sich in dieser Hinsicht zurück – oder er fährt einfach still und leise das, was ihn von A nach B bringt.
Ja, Musiala spricht Deutsch – fließend. Er hat einen deutschen Pass, spielt für die Nationalmannschaft und gibt Interviews auf Deutsch. Dazu kommt Englisch – aufgewachsen in London, geschult im britischen Fußballsystem. Sprachlich ist er auf beiden Seiten zu Hause.
Ob Musiala Kinder hat, ist nicht offiziell bekannt. Jedoch hat es auch noch nie Gerüchte in diese Richtung gegeben, außerdem ist der Ausnahmekönner gerade einmal 22 Jahre jung. Bekannt ist jedoch, dass er zwei jüngere Geschwister hat. Eine Schwester namens Latisha und einen Bruder mit dem Namen Jerrell.
Auch dazu gibt es keine bestätigten Infos. Musiala hält sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Ob er eine Freundin hat, ist also reine Spekulation.
Über sein Vermögen gibt es keine offiziellen Zahlen, sein Jahressalär bei den Münchnern wird auf 25 Millionen geschätzt. Klar ist: Als Stammspieler beim FC Bayern gehört er zu den Besserverdienern im deutschen Fußball – dazu kommen Ausrüsterverträge, Werbepartner, Nationalmannschaft. Aber wie viel am Ende auf dem Konto liegt, weiß nur er selbst.
Mit dem FC Bayern wurde er bereits fünfmal deutscher Meister, dreimal Supercupsieger sowie 2020 Klubweltmeister. Mit der Reserve wurde Musiala außerdem Drittligameister in der Saison 2019/20, auch wenn er nur achtmal auflief. Weitere Titel könnten folgen – in der Bundesliga, im Pokal oder international. Mit gerade einmal Anfang zwanzig ist noch viel offen.
Er gilt als großes Talent, doch für den Ballon d'Or hat es bislang nicht gereicht. Die Chancen stehen aber nicht schlecht, dass es eines Tages damit klappen könnte.
Auch diese Auszeichnung steht noch aus. Musiala zählt zur jungen Generation mit Perspektive – aber auf der ganz großen Weltbühne steht er (noch) nicht ganz oben.
Ja – und den kennen viele: "Bambi". Der Name stammt aus seiner Anfangszeit beim FC Bayern, als er mit schlaksigem Stil, feiner Technik und jugendlichem Auftreten beeindruckte. Der Spitzname ist geblieben – nicht als Witz, sondern als Markenzeichen.